News Brevi – 23.01.2026

INAUGURATO IL POLO DELL’INFANZIA DELL’AERONAUTICA MILITARE “LA CASA DI ROGER” – E’ stato inaugurato mercoledì 21 gennaio, presso la Caserma Romagnoli a Roma, il Polo dell’Infanzia “La Casa di Roger”, nuova infrastruttura dell’Aeronautica Militare concepita per rispondere in modo concreto alle esigenze del personale e delle loro famiglie, nell’ambito di una visione moderna e integrata del benessere istituzionale. Il Polo dell’Infanzia comprende un nido, che si estende su una superficie complessiva di circa 1.200 metri quadrati, e la scuola dell’infanzia per bambini fino a 72 mesi. Le attività educative del nido prenderanno avvio il 9 febbraio 2026, segnando l’inizio operativo di un servizio destinato a rappresentare un punto di riferimento per la comunità dell’Aeronautica Militare, per il personale interforze Difesa e, in una prospettiva di integrazione con il territorio, per un’aliquota riservata a Roma Capitale. Alla cerimonia hanno preso parte il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. S.A. Antonio Conserva, il Comandante del Comando Aeronautica Militare Roma (COMAER), Gen. S.A. Alberto Biavati, e il Comandante del Comando Supporti Enti di Vertice (COMSEV), Col. Antonio Pellegrino, insieme ad autorità civili e militari, rappresentanti dell’Aeronautica Militare, di Roma Capitale e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nel suo intervento, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha sottolineato come l’inaugurazione del Polo dell’Infanzia rappresenti non soltanto il compimento di un’opera infrastrutturale, ma l’espressione concreta di una strategia orientata alla centralità della persona quale fattore determinante dell’efficienza operativa. La struttura, come sottolineato dal Comandante del COMAER, costituisce un modello avanzato in cui progettazione architettonica, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e qualità dei servizi educativi convergono in un sistema integrato al servizio della comunità. La cerimonia, caratterizzata da un profondo valore simbolico e istituzionale, è stata impreziosita dal rito di benedizione officiato dal Vicario Episcopale per l’Aeronautica Militare, Don Antonio Coppola, seguito dalla visita degli ambienti della struttura. Con l’inaugurazione del Polo dell’Infanzia “La Casa di Roger”, l’Aeronautica Militare sottolinea la propria visione di Forza Armata che mette il militare al centro dell’organizzazione, nella consapevolezza che la cura del capitale umano costituisce una leva strategica essenziale per garantire coesione, resilienza e prontezza operativa dello Strumento Aeronautico nazionale, nel presente e nel futuro (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC AL CONVENGO “LO STATO DEL TRASPORTO AEREO” – Oggi, 23 gennaio, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto a Cagliari, insieme al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Edoardo Rixi, al convegno “Lo stato del trasporto aereo: criticità e proposte per imprese e passeggeri”, promosso dal Presidente IX Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati On. Salvatore Deidda. Il Presidente Enac Di Palma, nel ringraziare il Presidente Deidda per il momento di raccordo, ha evidenziato l’idea condivisa di un trasporto aereo che contemperi le esigenze del libero mercato con il diritto alla mobilità dei passeggeri, con particolare attenzione alla continuità territoriale. Ha richiamato, inoltre, l’opportunità di un migliore bilanciamento tra gestori e vettori per il rafforzamento della rete aeroportuale sarda. Il Viceministro MIT On. Rixi, in collegamento remoto, ha rivolto un ringraziamento al Presidente Di Palma, ribadendo l’impegno congiunto volto a rispondere alle esigenze peculiari del trasporto aereo dell’isola, in un’ottica di uniformità dei servizi aeroportuali resi ai cittadini nel corso dell’anno. Il Presidente On. Deidda, nel concludere i lavori, ha ribadito il dialogo costante con tutti i soggetti coinvolti e con Enac, presidio strategico a tutela dei diritti dei passeggeri, anticipando anche che è allo studio, in sede europea, uno specifico Piano dedicato alle isole. Intervenuta, tra gli altri, al convegno, moderato dall’Avv. Paolo Angius, l’Assessora ai Trasporti Regione Sardegna Barbara Manca. Nel pomeriggio, il Presidente Di Palma, il Presidente Deidda e i Vertici Sogaer hanno inaugurato la nuova Pet Area dell’aeroporto di Cagliari: iniziativa che risponde alla policy Enac di un trasporto aereo sempre più pet-friendly che tutela il benessere degli animali domestici che viaggiano insieme ai proprietari. “Siamo il primo Paese – ha dichiarato il Presidente Di Palma – a consentire alle compagnie di vendere biglietti anche per PET fino a 30 kg, riconoscendo ai nostri amici a 4 zampe lo status di componenti della famiglia, come sancito dall’art. 9 della Costituzione”. “Uno spazio – ha aggiunto l’On. Deidda – che rassicura chi deve lasciare il proprio PET prima di partire, contrastandone l’abbandono”.

ENAC E AERONAUTICA MILITARE: VISITA CONOSCITIVA ALL’ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DI MILANO – Si è conclusa positivamente nei giorni scorsi una visita di audit da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale “Angelo Mosso” dell’Aeronautica Militare a Milano. L’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’AM, una delle principali strutture italiane dedicate alla certificazione medico-aeronautica dei piloti e del personale di volo, ha ricevuto per una visita conoscitiva il personale dell’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) nei giorni 13 e 14 gennaio. L’attività di verifica, condotta da ispettori specializzati dell’ENAC, rientra nelle funzioni istituzionali dell’Ente che, oltre a regolamentare, certificare e vigilare l’aviazione civile italiana, supervisiona anche l’applicazione della normativa aeromedica nei Centri Aeromedici e negli Esaminatori Aeromedici autorizzati (AME). L’audit ha interessato principalmente i processi organizzativi, la gestione documentale, nonché il rispetto delle procedure tecniche previste dal regolamento ENAC in materia di medicina aeronautica, ambito che riguarda il rilascio, rinnovo e rivalidazione dei certificati di idoneità psicofisica per le diverse classi di licenza di volo. Gli ispettori hanno analizzato la conformità delle attività svolte dall’Istituto rispetto agli standard europei e nazionali, ponendo particolare attenzione alla trasparenza dei processi, alla corretta esecuzione del profilo di visita, alla gestione dei fascicoli medici nel rispetto della privacy del paziente e alla formazione del personale coinvolto nelle visite aeromediche. Hanno inoltre valutato il processo di emissione della certificazione sanitaria e della custodia dei dati sanitari. Il team di audit ha apprezzato l’alto livello di controllo interno adottato dall’Istituto, considerato in linea con le best practice ENAC per i servizi di medicina aeronautica allo scolo di mitigare il rischio di emissione di certificazione non conforme con la normativa vigente (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

COMANDO SQUADRA AEREA – 1ª REGIONE AEREA: VISITA PASTORALE DELL’ORDINARIO MILITARE PER L’ITALIA – Nella giornata di martedì 20 gennaio, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Gian Franco Saba, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, ha effettuato una Visita Pastorale presso il Comando Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea, incontrando il personale militare e civile dell’Alto Comando dell’Aeronautica Militare con sede a Milano. Nel corso della visita, Monsignor Saba ha rivolto parole di vicinanza e incoraggiamento, sottolineando il valore umano, etico e professionale del servizio svolto quotidianamente dagli uomini e dalle donne delle Forze Armate al servizio del Paese e della collettività. Nell’ambito della Visita Pastorale, l’Ordinario Militare ha inoltre celebrato una Santa Messa presso la Basilica di Sant’Ambrogio, dedicata al personale delle Forze Armate e dei Corpi Militarmente Organizzati stanziati nel Presidio Militare di Milano. Nel corso dell’omelia, Monsignor Saba ha richiamato il significato profondo del servizio militare, evidenziando come “il primato di Dio conduca sempre al primato del rispetto della persona, della sua dignità e dei suoi diritti fondamentali”, ricordando il valore di un impegno quotidiano spesso silenzioso ma essenziale: “un servizio discreto, fatto di piccoli gesti e di dedizione costante, che diventa lievito di bene nella vita delle comunità e nella storia”. Al termine della celebrazione, il Comandante del Comando Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea, nonchè del Presidio Militare di Milano, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, ha espresso il proprio ringraziamento per la visita, sottolineando come “la presenza dell’Ordinario Militare rappresenti un segno concreto di vicinanza al personale e un richiamo ai valori umani e morali che ispirano il servizio nelle Forze Armate”. La Visita Pastorale si inserisce nel percorso di prossimità che l’Ordinariato Militare per l’Italia dedica al personale delle Forze Armate, confermando il forte legame tra istituzione, territorio e comunità militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES PROMUOVE LA PROSSIMA GENERAZIONE DI LEADER COMMERCIALI – Emirates informa: “Emirates ha annunciato nomine di dirigenti nei principali mercati globali, rafforzando il suo impegno nello sviluppo di una solida riserva di talenti emiratini per guidare la crescita futura. A partire dal 1° febbraio, avranno luogo i seguenti avvicendamenti nella gestione commerciale: Majid Al Falasi, attualmente Manager Vietnam, diventerà Manager Indonesia; Wahid Albalooshi, attualmente District Manager Jeddah, diventerà Manager Vietnam; Mohammed Alqassim, attualmente Country Manager Cambodia, diventerà District Manager Jeddah; Fahad Al Hassawi, attualmente District Manager Eastern Province – KSA, diventerà Country Manager Cambodia; Sultan Bin Hadda diventerà Commercial Support Manager, Eastern Province – KSA. Queste rotazioni fanno parte dell’Outstation Programme di Emirates, una UAE National graduate training initiative progettata per fornire ruoli immersivi e rotativi all’interno della rete globale di Emirates. Il programma si concentra sullo sviluppo dei futuri leader in commercial operations, cargo and airport management, attraverso una formazione approfondita, un tutoraggio e un’esperienza internazionale, aiutando i partecipanti a sviluppare competenze versatili e solide reti globali. Componente fondamentale della Emirates Group Emiratisation strategy, l’iniziativa mira a coltivare talenti locali per futuri ruoli di leadership globale”.

ASSAEROPORTI: TASSA SUI PICCOLI PACCHI EXTRA UE, MISURA INEFFICACE SENZA COORDINAMENTO UE – “Sulla tassa sui piccoli pacchi extra UE, facciamo nostro l’appello di Confetra per un approccio unitario a livello europeo”, ha dichiarato il Direttore Generale di Assaeroporti, Valentina Menin. “Non mettiamo in discussione la ratio della norma, pensata per tutelare la concorrenza e coerente con quanto l’Europa stessa si appresta ad adottare dal 1° luglio 2026. Tuttavia, la scelta del legislatore italiano di procedere in modo autonomo, anticipando l’introduzione della tassa già dal 1° gennaio, rende la misura non solo inefficace nel contrasto ai fenomeni di concorrenza sleale, ma addirittura dannosa per le imprese della logistica operanti in Italia e per il sistema aeroportuale nazionale”. “Le merci che si intendeva tassare continueranno infatti a raggiungere il mercato nazionale, transitando attraverso hub europei anziché italiani. È quindi fondamentale che si affronti il tema facendo squadra, con regole comuni e strategie condivise a livello europeo”.

LA FAA STA FORMALIZZANDO PERMANENT RESTRICTIONS AL REAGAN NATIONAL AIRPORT AIRSPACE – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy, ha annunciato oggi che la Federal Aviation Administration (FAA) sta formalizzando restrizioni permanenti per helicopters and powered-lift che non potranno operare in determinate aree vicino al Ronald Reagan Washington National Airport (DCA), a meno che questi velivoli non siano impegnati in operazioni essenziali. Queste restrizioni sono state introdotte subito dopo l’incidente del volo 5342 dell’American Airlines e supportate dalle raccomandazioni preliminari dell’NTSB”. “Dopo quella terribile notte di gennaio, questa Amministrazione ha promesso di fare tutto il necessario per mettere in sicurezza i cieli sopra la capitale del nostro Paese e garantire che una simile tragedia non si ripeta mai più. L’annuncio di oggi ribadisce tale impegno”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy. “La sicurezza sarà sempre la nostra massima priorità. Non vedo l’ora di continuare a collaborare con l’NTSB per qualsiasi ulteriore azione”. “La FAA ha pubblicato un Interim Final Rule (IFR) che ridurrà significativamente i rischi di collisione in volo e implementerà una raccomandazione di sicurezza del National Transportation Safety Board (NTSB) per vietare determinate operazioni con elicotteri quando le piste 15 e 33 di DCA sono in uso”, prosegue la FAA. “Abbiamo intrapreso azioni decisive subito dopo la collisione in volo del gennaio 2025 per ridurre il rischio nell’airspace”, ha dichiarato il FAA Administrator, Bryan Bedford. “Questo è un passo fondamentale per garantire che questi miglioramenti rimangano permanenti e continuiamo a collaborare con l’NTSB per garantire che incidenti come questo non si ripetano mai più”. “Mentre la norma provvisoria definitiva entra in vigore domani, il pubblico è invitato a presentare commenti scritti, che la FAA prenderà in considerazione prima di emanare una norma definitiva”, conclude la FAA.

AMERICAN POTENZIA IL PREMIER DOMESTIC NETWORK CON NUOVE ROTTE A CHICAGO E LOS ANGELES – American informa: “American Airlines scalda i motori quest’inverno con nuove rotte per i suoi clienti che vogliono scoprire il mondo. I viaggiatori stanno già iniziando a pianificare i loro viaggi estivi e la compagnia aerea sta rispondendo all’entusiasmo dei clienti con nuove rotte da Chicago (ORD) e Los Angeles (LAX), rafforzando l’impegno già esistente di offrire ai clienti più opzioni di viaggio a livello domestico di qualsiasi altra compagnia aerea”. “Viaggiare in aereo non significa solo volare da un luogo all’altro; è una sinfonia di viaggiatori che non vedono l’ora di rivedere amici e parenti, di completare le vacanze dei loro sogni e di fare la differenza con incontri di lavoro di persona”, ha affermato Brian Znotins, Senior Vice President of Network and Schedule Planning, American. “Le nuove rotte di American da Chicago e Los Angeles sono solo un altro modo in cui la compagnia aerea si rivolge a ogni tipo di viaggiatore, offrendo una connettività senza pari in tutti gli Stati Uniti”. “American amplierà il suo hub di Chicago (ORD) con nuovi voli per Allentown, Pennsylvania (ABE), Columbia, Carolina del Sud (CAE) e Kahului, Hawaii (OGG) quest’anno. Da Los Angeles (LAX), i clienti avranno a disposizione nuovi voli per Cleveland, Ohio (CLE) e Washington, D.C. (IAD), a partire da aprile. Queste nuove rotte potenziano il premier domestic network, che offre già più opzioni di viaggio di qualsiasi altra compagnia aerea. I biglietti per le nuove rotte saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 26 gennaio su aa.com o tramite l’app mobile di American”, prosegue American. “Il network di American Airlines da Chicago è cresciuto significativamente nell’ultimo anno, offrendo un accesso più competitivo a oltre 180 destinazioni. Questo include l’aggiunta di voli lo scorso anno per 29 nuove destinazioni come Napoli, St. Croix, St. Maarten e altre ancora. Tutte le nuove rotte lanciate da American Airlines da Chicago lo scorso anno saranno ripristinate quest’anno. Per chi desidera iniziare l’anno con nuovi voli, American Airlines offrirà oltre 500 partenze giornaliere in alta stagione. Il network di American Airlines da LAX si amplia ulteriormente quest’anno con un nuovo servizio per Cleveland (CLE). Inoltre, il nuovo servizio per Washington, D.C. (IAD) offrirà un servizio complementare ai due voli giornalieri già esistenti di American Airlines per il Ronald Reagan Washington National Airport (DCA), offrendo ai viaggiatori fino a tre opzioni giornaliere tra Los Angeles e Washington, D.C. American Airlines e i suoi partner volano verso oltre 85 destinazioni da LAX. Con gli appassionati di calcio che stanno già programmando le loro visite per vedere le loro squadre giocare sul palcoscenico mondiale per la FIFA World Cup 26TM, la sola American offrirà più di 145 partenze giornaliere di punta quest’estate. Per i viaggiatori in volo da o per LAX, American ha apportato upgrade premium al suo servizio. Alla fine dello scorso anno la compagnia ha introdotto l’innovativo Airbus A321XLR con Flagship Suite® seats sui voli per New York (JFK). Questa opzione verrà estesa ai voli per Boston (BOS) più avanti quest’estate. A partire dal 28 marzo, American introdurrà il suo Boeing 787-9 premium, anch’esso con Flagship Suite® seats, su voli selezionati per Londra (LHR). American offrirà fino a 7.000 partenze giornaliere nelle ore di punta quest’estate, consolidando la sua posizione come compagnia aerea con più voli operativi al mondo”, conclude American.

AIRBUS STA APRENDO LA STRADA AL TITANIUM 3D PRINTING – Airbus informa: “Immaginate un’industria aeronautica in cui i componenti strutturali più resistenti di un aereo di linea – parti che resistono a sollecitazioni e fatica – vengono realizzati a partire da una bobina di filo, anziché essere ricavati da blocchi di metallo come avviene oggi. In effetti, questo sta iniziando a diventare realtà negli stabilimenti Airbus, che si preparano al futuro. La tecnologia in questione è una tecnica di stampa 3D chiamata wire-Directed Energy Deposition (w-DED). Questa utilizza un nuovo approccio di produzione additiva con il titanio per creare componenti strutturali di aeromobili con meno scarti di materiale rispetto ai tradizionali metodi sottrattivi come la lavorazione da lastra o la forgiatura. La tecnica utilizza un braccio robotico multiasse, armato con una bobina di filo di titanio, che si muove con precisione digitale. L’energia, sotto forma di laser, plasma o fascio di elettroni, viene concentrata sul filo, fondendolo istantaneamente e fondendolo strato per strato su una superficie. Superficialmente simile alla saldatura, ma con un modello 3D come guida, stampa l’oggetto da zero in quello che viene chiamato “grezzo”. Questo grezzo assomiglia molto alla forma finale richiesta, ovvero “quasi netta”, e successivamente viene sottoposto a una rapida lavorazione per conformarsi alle dimensioni esatte del progetto del componente”. “Sebbene la stampa 3D con metalli in ambito aerospaziale sia utilizzata da circa un decennio, finora è stata utilizzata principalmente per componenti di piccole dimensioni. Questi sistemi convenzionali, chiamati ‘powder-bed’ printers, erano in genere ottimizzati per la produzione di componenti di lunghezza inferiore a 60 cm. w-DED consente ad Airbus di passare dalla stampa di piccoli componenti alla creazione di grandi componenti strutturali in titanio lunghi fino a sette metri. Il nuovo processo promette di essere più veloce della powder-bed 3D printing, aumentando la produzione da centinaia di grammi all’ora a diversi chilogrammi all’ora. Questo balzo in avanti potrebbe rendere la stampa 3D praticabile per la produzione industriale in grandi volumi di componenti strutturali di grandi dimensioni per aerei commerciali. Sebbene il metallo sia essenziale per gli aerei grazie alla sua resistenza, leggerezza e compatibilità con le moderne strutture composite in fibra di carbonio, il titanio è anche una materia prima di alto valore, quindi conservarla è fondamentale. Si consideri che la forgiatura tradizionale, ovvero la lavorazione di un componente da un blocco solido, crea un’elevata percentuale di “spreco” di materia prima. Con w-DED, tali sprechi vengono prevenuti in gran parte alla fonte. Airbus ha recentemente avviato l’integrazione in serie dei componenti w-DED più grandi nella A350 Cargo Door Surround area. Questi componenti sono funzionalmente e geometricamente identici ai tradizionali componenti forgiati che sostituiscono, ma offrono risparmi sui costi immediati e concreti. Guardando al futuro, il prossimo obiettivo è quello di progredire, passo dopo passo, dai componenti w-DED dell’A350 ad applicazioni più critiche su altri programmi e altre applicazioni aeronautiche (incluse le ali e il carrello di atterraggio a lungo termine)”, prosegue Airbus. “Oggi, in Airbus e nei suoi partner, la corsa per accumulare esperienza nella tecnologia w-DED per componenti critici è ben avviata, con risultati molto promettenti. Gli ingegneri stanno testando diverse fonti di energia, tra cui plasma, saldatura ad arco, fascio di elettroni e laser, e valutando contemporaneamente “Buy” and “Make” strategies. Inoltre, essendo gestite secondo un approccio a livello di Airbus ‘group’, le tecnologie risultanti diventeranno uno standard industriale e utilizzabili in tutta l’azienda”, conclude Airbus.

DELTA CONTINUA A INVESTIRE NELLE SUE LOUNGE – Delta informa: “Dopo un centenario monumentale, segnato dall’apertura di nuovi Club ad Atlanta-D e Atlanta-B, dal dual Delta Sky Club e Delta One Lounge a Seattle-Sea e dall’espansione a Miami-Orlando, Delta continua a investire nella sua pluripremiata rete di lounge. Gli aggiornamenti nei principali aeroporti, tra cui un importante upgrade a Philadelphia (PHL) e il rinnovo delle lounge ad Atlanta (ATL), aumenteranno i posti in tutto il sistema e miglioreranno l’esperienza per un maggior numero di passeggeri. I clienti Delta a Philadelphia possono ora godere di un Delta Sky Club completamente rinnovato, a seguito di un’ampia ristrutturazione che ha raddoppiato la capienza del Club, passando da 70 a oltre 140 ospiti. Lo spazio, recentemente ampliato, è stato riprogettato per offrire un’esperienza di livello superiore, con arredi e moquette rinnovati in tutto il Club, nuove opere d’arte di ispirazione regionale, servizi ristrutturati e un buffet ampliato con maggiore capienza e flusso di passeggeri migliorato”. “Espansioni come queste ci danno l’opportunità non solo di servire più clienti, ma anche di analizzare attentamente il modo in cui li serviamo, attraverso il design, la fluidità e i servizi offerti”, ha affermato Claude Roussel, vice president of Delta Sky Clubs and lounge experience. “A Philadelphia abbiamo creato uno spazio con più posti, un layout più intuitivo e opere d’arte di ispirazione regionale che infondono il carattere della città nell’esperienza lounge”. “Ad Atlanta, il più grande hub Delta, tre Delta Sky Club – A17, A Centerpoint e C37 – sono stati ristrutturati per servire più clienti e migliorare l’esperienza complessiva. Complessivamente, questi miglioramenti aumentano la capienza dei posti nei tre Club di circa il 15%, offrendo più spazio ai clienti che viaggiano nell’aeroporto più trafficato del mondo. Delta continua a investire nella crescita a lungo termine della sua rete, con diversi nuovi Club ed espansioni all’orizzonte: entro la fine dell’anno, il Concourse F di Atlanta (ATL) sarà ristrutturato, con ulteriori miglioramenti ad Atlanta nei prossimi anni; il Delta Sky Club di Jacksonville (JAX) sarà trasferito e completamente ristrutturato all’inizio del 2027; nel 2028, il Tampa (TPA) Club si trasferirà nel nuovo Airside D di TPA e sarà oggetto di un’importante espansione e ristrutturazione; Las Vegas (LAS) accoglierà il suo primo Club entro il 2029”, conclude Delta.

DELTA RICONOSCIUTA DA GLASSDOOR COME UNO DEI TOP 100 BEST PLACE TO WORK – Delta informa: “Delta è classificata come uno dei 100 migliori luoghi di lavoro in cui lavorare secondo Glassdoor nel 2026, entrando nella lista per la nona volta, l’unica compagnia aerea riconosciuta. L’elenco di Glassdoor si basa sul feedback anonimo dei dipendenti e su dati economici. Quest’anno, Delta è stata notata dai dipendenti per la leadership che sostiene il successo individuale, una crescita professionale senza precedenti e una cultura di supporto”. “Questo riconoscimento significa moltissimo perché proviene direttamente dal nostro personale”, ha affermato Lisa Blackmon, Managing Director, Global Talent Acquisition. “In Delta, vogliamo creare un ambiente di lavoro in cui ogni dipendente possa costruire una carriera di cui essere orgoglioso, sentirsi supportato e sapere di appartenere”.

AMERICAN SI PREPARA PER LA WINTER STOMR FERN – American informa: “In vista della tempesta invernale Fern, American Airlines sta potenziando proattivamente le sue operazioni per supportare i clienti e proteggere l’affidabilità della nostra rete. I team di tutta la compagnia aerea stanno monitorando attentamente il percorso della tempesta e adottando misure mirate per offrire ai clienti maggiore flessibilità, tra cui l’emissione di un travel alert e l’esenzione dalle penali per le modifiche nelle città colpite. Stiamo riposizionando gli aeromobili, allineando le risorse dell’equipaggio e rafforzando il personale negli aeroporti chiave, coordinandoci con i nostri partner per ridurre al minimo i disagi e preparare il terreno per una ripresa rapida e sicura una volta che le condizioni saranno migliorate. Stiamo inoltre tenendo informati i clienti sull’evoluzione delle condizioni, in modo che possano prendere le decisioni migliori per i loro piani di viaggio. I clienti possono riprogrammare il loro viaggio in modo rapido e semplice tramite l’app mobile di American, aa.com, o contattando l’ufficio prenotazioni negli Stati Uniti o in Canada. La sicurezza dei nostri clienti e dei membri del team guida ogni decisione che prendiamo mentre continuiamo a monitorare questa tempesta e a preparare le nostre operazioni di conseguenza”.

DELTA CANCELLA VOLI IN CINQUE STATI E AMPLIA LE DEROGHE PER I CLIENTI CHE DESIDERANO MODIFICARE IL VIAGGIO A CAUSA DELLA TEMPESTA INVERNALE FERN – Delta informa: “Mentre la tempesta invernale si sposta verso est, le previsioni attuali indicano nevicate significative in Oklahoma e accumulo di ghiaccio in tutto il Nord Texas a partire da venerdì sera. A causa di queste condizioni previste, sono necessarie cancellazioni di voli in aeroporti selezionati nel Nord Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana e Tennessee per garantire la sicurezza dei nostri clienti e del personale. Delta riprenota automaticamente i clienti con l’itinerario migliore successivo e i clienti possono apportare ulteriori modifiche tramite l’app Delta e Delta.com. Delta sta adeguando proattivamente i livelli di personale per garantire la presenza di team in grado di supportare i nostri clienti. Questo include l’invio di esperti dai cold weather hubs a supporto dei team addetti al deicing e al trasporto bagagli in aeroporti come Atlanta, Birmingham, Huntsville, Knoxville e Nashville. Si prevede che questo sistema meteorologico avrà un impatto sulle operazioni nel Nord-Est a partire da domenica pomeriggio. Per ridurre al minimo i disagi ai piani di viaggio dei nostri clienti, abbiamo emesso un travel waiver per il Nord America orientale, in aggiunta al winter weather waiver emesso ieri per le zone colpite degli Stati Uniti centrali e sudorientali. Entrambe le esenzioni riguardano i viaggi da, per o attraverso le città interessate. Prima di recarsi in aeroporto, invitiamo i clienti a verificare lo stato del proprio volo tramite l’app Delta o su Delta.com“.

LOCKHEED MARTIN ACCELERA LE NGC2 CAPABILITIES – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha consegnato e dimostrato con successo la prima iterazione di un Next Generation Command and Control (NGC2) prototype a Lightning Surge 1 (LS1). NGC2 rappresenta l’impegno dell’Esercito degli Stati Uniti per cambiare radicalmente il modo in cui viene condotto il comando digitale delle missioni, utilizzando un livello di dati comune per fornire un quadro operativo comune e continuo”.