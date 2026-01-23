Nasce la pet area dell’Aeroporto di Cagliari

Apre la Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari: al piano Arrivi, tra il bar e le uscite Schengen, i nuovi spazi dedicati in esclusiva ai cani, ai gatti e ai loro accompagnatori.

“L’inaugurazione ufficiale è avvenuta oggi, 23 gennaio 2026, alla presenza del presidente ENAC avv. Pierluigi Di Palma, del presidente della IX Commissione Trasporti della Camera on. Salvatore Deidda, dei vertici SOGAER e dei rappresentanti degli Enti e delle Autorità aeroportuali.

L’Aeroporto di Cagliari è fra i primi in Italia e l’unico in Sardegna a dotarsi di spazi attrezzati e personale qualificato per accogliere al meglio gli animali da compagnia che transitano dall’aeroporto in attesa della partenza, quelli in arrivo e quelli semplicemente in visita.

L’iniziativa, nata per soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di passeggeri che si spostano con i propri amici a quattro zampe, vede il coinvolgimento della Bau Club ETS, associazione che ha al suo attivo anni di impegno nella tutela degli animali, come gestore della Pet Area e dei nuovi servizi offerti a viaggiatori e visitatori dell’Aeroporto di Cagliari“, afferma l’Aeroporto di Cagliari.

“Gioco, relax, fontanelle per rinfrescarsi e bere, aree attrezzate per i bisogni fisiologici e un servizio professionale di toelettatura. In più, la possibilità di contare su un luogo sicuro, un vero e proprio asilo, dove gli animali possono muoversi in sicurezza, lontani dallo stress spesso legato ai viaggi.

Gli animali da compagnia dei PRM – passeggeri che necessitano di assistenza speciale per il loro viaggio in aereo – potranno accedere e sostare nella Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari a titolo gratuito: favorire la mobilità e l’inclusione per tutte le categorie di viaggiatori è, infatti, una delle priorità principali di SOGAER, gestore dello scalo cagliaritano.

L’acquisto di gadget, articoli di prima necessità e servizi della Pet Area servirà a sostenere la Bau Club ETS nelle sue attività no profit, incluse quelle volte a combattere il randagismo, salvare cani e gatti abbandonati e favorire le adozioni.

Proprio in tema di adozioni, la Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari punta a divenire un punto di riferimento per l’incontro tra gli animali le loro potenziali famiglie, un luogo gradevole e accogliente da cui nasceranno nuovi legami simbolo di affetto ma anche di rispetto e civiltà”, prosegue l’Aeroporto di Cagliari.

“Gli aeroporti diventano sempre di più luoghi di vita, di aggregazione e di rispetto delle esigenze di tutti. L’orientamento dell’Enac è volto a cogliere le sfide dell’evoluzione sociale e le nuove necessità di tutti i cittadini. In questo ambito, accogliamo con piacere le iniziative come quella che inauguriamo oggi, di dedicare aree attrezzate per i pet. Rientrano nella policy Enac che consolida la cultura del benessere animale nel trasporto aereo. Siamo un esempio positivo per tutti gli altri Paesi del mondo: vogliamo promuovere soluzioni innovative e inclusive per l’aviazione del futuro, passando anche attraverso un trasporto aereo pet friendly, rispettoso dei nostri amici a quattro zampe, a tutti gli effetti componenti delle nostre famiglie, come sancito anche dall’articolo 9 della Costituzione. Un cielo più inclusivo, anche per loro”, ha commentato il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma.

Monica Pilloni, presidente di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, ha dichiarato: “Con l’apertura della nuova Pet Area, il nostro aeroporto fa un altro importante passo verso un’idea di mobilità e inclusione dove il benessere di tutti i passeggeri e i visitatori dello scalo è prioritario, così come lo è quello degli animali al loro seguito”.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Cagliari)