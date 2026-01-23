Flying Blue lancia Flying Blue Experiences

Flying Blue, il programma fedeltà di Air France-KLM Group, ha annunciato il lancio di Flying Blue Experiences, una nuova linea di esperienze esclusive e premium disponibili per tutti i membri Flying Blue utilizzando le proprie Miglia.

“Questo nuovo servizio amplia le possibilità di utilizzo delle Miglia, offrendo un accesso privilegiato a importanti eventi accuratamente selezionati in sedi prestigiose come l’Accor Arena e lo Stade de France di Parigi.

Flying Blue Experiences consente ai membri di usufruire di offerte di ospitalità eccezionali, tra cui:

Accor Arena: accesso a un palco VIP (con 16 posti) per circa dieci concerti ed eventi sportivi. I membri Flying Blue con status Silver e superiore potranno inoltre usufruire di un accesso prioritario a tutti gli eventi in programma all’Accor Arena.

Stade de France: accesso a un palco VIP (con 16 posti) per una decina di concerti ed eventi sportivi, tra cui la partita inaugurale del Six Nations Championship tra Francia e Irlanda.

Altre esperienze saranno gradualmente introdotte per arricchire questa offerta.

Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente sul Flying Blue Store website: https://store.flyingblue.com/experiences.

Attraverso Flying Blue Experiences, Flying Blue ribadisce il suo impegno nell’offrire ai propri membri servizi esclusivi e l’accesso a eventi memorabili e personalizzati”, afferma Air France-KLM Group.

“Con Flying Blue Experiences, siamo lieti di offrire ai nostri membri un nuovo modo per ottenere ancora più valore dalle loro Miglia, oltre al viaggio, garantendo loro l’accesso a eventi unici e indimenticabili. Queste opportunità sono davvero eccezionali, a partire da alcuni degli eventi e delle location più ambite in Francia. Che si tratti di assistere a un concerto o di vivere l’emozione di un grande evento sportivo, Flying Blue Experiences mira a premiare i nostri membri con momenti straordinari”, afferma Benjamin Lipsey, SVP Loyalty, Digital & Data at Air France-KLM, and President of Flying Blue.

“Recentemente votato “World’s Best Airline Loyalty Program” per il secondo anno consecutivo da Point.me, un sito web specializzato in programmi fedeltà, Flying Blue continua a distinguersi per la varietà dei suoi vantaggi e la qualità del suo servizio. Flying Blue Experiences è pienamente in linea con l’impegno del programma nel consentire ai membri di sfruttare al meglio le proprie Miglia sia in viaggio che nella vita di tutti i giorni, con oltre 100 partner commerciali.

Oggi Flying Blue conta oltre 30 milioni di membri in tutto il mondo e 40 compagnie aeree partner”, conclude Air France-KLM Group.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)