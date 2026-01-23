Vueling rinnova il suo programma fedeltà “Vueling Club”

Vueling, compagnia parte del gruppo IAG, presenta al FITUR il suo nuovo programma fedeltà “Vueling Club”, ideato per offrire una proposta più flessibile e adatta alle abitudini di viaggio dei suoi frequent flyers.

“Il rinnovato Vueling Club, disponibile a partire dalle prossime settimane, continuerà a consentire ai clienti di accumulare e riscattare Avios (la “valuta” condivisa con altri programmi fedeltà del gruppo IAG e delle compagnie aeree associate) e di accedere così a diversi livelli per ottenere vantaggi esclusivi durante tutta l’esperienza di viaggio.

Una delle principali novità della nuova versione del Vueling Club è l’introduzione di una struttura a quattro livelli, rispetto ai due esistenti fino ad ora. Questo cambiamento consente di riconoscere la crescente fedeltà dei passeggeri e di facilitare l’accesso a maggiori vantaggi per i viaggiatori più assidui.

Il nuovo programma mantiene gli Avios come “valuta” per pagare voli e servizi e introduce i Punti Livello, che determinano il livello del cliente all’interno del Vueling Club.

Questi ultimi si ottengono in base alla spesa effettuata per l’acquisto di voli e servizi commercializzati da Vueling, seguendo un modello che premia la fedeltà e il valore del passeggero, al di là del numero di viaggi effettuati. In questo modo, il programma consente ai clienti di godere di maggiori vantaggi, man mano che raggiungono un livello superiore, e di beneficiare di un più facile accumulo di Avios“, afferma Vueling.

“Le nuove categorie all’interno del Vueling Club saranno Basic, Smart, Plus e Premium. A partire dal primo livello, i membri del programma potranno accumulare Avios quotidianamente facendo acquisti presso oltre 400 negozi, salvare le proprie informazioni di viaggio e accedere a offerte esclusive riservate ai membri. Man mano che avanzeranno, gli utenti avranno accesso a vantaggi quali imbarco prioritario, maggiore flessibilità nei cambi di volo, upgrade di posto o accesso rapido ai controlli di sicurezza, tra gli altri, nonché un più facile accumulo di Avios sui voli.

Con il rinnovato Vueling Club, la compagnia aerea spagnola rafforza il suo impegno a favore di un programma fedeltà più solido, incentrato sui frequent flyers e in grado di migliorare continuamente nel medio e lungo termine”, conclude Vueling.

