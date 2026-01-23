KLM ottiene riconoscimenti al The Aviation Challenge

KLM e KLM Cityhopper hanno vinto diversi premi durante l’annual Aviation Challenge Awards ceremony in Copenhagen.

“Questa sfida incoraggia le compagnie aeree di tutto il mondo a condurre le loro operazioni regolari con il minor impatto possibile sull’ambiente, testando al contempo soluzioni innovative che contribuiscono a rendere l’aviazione più sostenibile. Quest’anno hanno partecipato ventidue compagnie aeree.

Il volo per Nairobi con cui KLM ha partecipato a The Aviation Challenge ha registrato le emissioni di CO2 più basse di sempre, con 35 g CO2/RTK. Questo risultato è stato ottenuto volando interamente con SAF (attraverso il mass balance method) e apportando una serie di modifiche operative. Questo ha fatto sì che KLM si aggiudicasse uno Special Recognition award. KLM ha inoltre ricevuto uno Special Recognition award per la condivisione delle conoscenze con Kenya Airways.

Inoltre, KLM ha ricevuto un premio per il Best Showcase Flight con il video Intern On A Mission, per l’immagine ispiratrice che KLM ha fornito del volo per Roma con un Airbus 321N.

Infine, KLM Cityhopper (KLC) si è aggiudicata il prestigioso Pioneer of the Year award per il suo 100% SAF ticket project, attivo nel 2025 sulle rotte Amsterdam-London City Airport e Amsterdam-Amburgo. KLC ha temporaneamente aumentato la SAF percentage al 100% sulle due test routes. L’ additional SAF contribution è stata interamente destinata all’acquisto di SAF. In questo modo, KLC ha indagato la disponibilità dei passeggeri a pagare un extra per il SAF se fosse incluso nel prezzo del biglietto come standard”, afferma KLM.

“Tra il 26 settembre e il 26 ottobre sono stati effettuati oltre ottanta voli nell’ambito di The Aviation Challenge. Durante questi voli, le compagnie aeree hanno testato miglioramenti operativi e soluzioni innovative che contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2 del settore dell’aviazione. Tra gli esempi figurano l’ottimizzazione delle rotte, misure di manutenzione innovative, la riduzione del peso e l’utilizzo di SAF.

In media, questi voli hanno prodotto emissioni di CO2 inferiori del 13,5% rispetto alle normali operazioni delle compagnie aeree partecipanti e del 12% rispetto alla media del settore.

KLM è consapevole del suo impatto sull’ambiente e sul clima e comprende che esistono limiti a ciò che il nostro pianeta può sopportare. È necessario agire per continuare a operare entro questi limiti. Testando diverse innovazioni durante le operazioni di volo e a bordo, KLM ne sta valutando i benefici con l’obiettivo di estenderle e implementarle come standard”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)