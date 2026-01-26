Airbus Helicopters riporta forti ordini di elicotteri nel 2025

Airbus Helicopters ha registrato 544 gross orders (536 netti) nel 2025, evidenziando una forte crescita del mercato con una solida performance quest’anno nell’intera gamma civile e militare.

“Gli ordini provenivano da 205 clienti in 50 paesi. L’azienda ha anche registrato un forte slancio di mercato per i suoi Uncrewed Aerial Systems (UAS) nel 2025. In termini di ordini unitari, Airbus Helicopters si è assicurata una quota di mercato del 51% del civil and parapublic market, mentre la sua quota di mercato militare è salita al 28%. L’azienda ha consegnato 392 elicotteri nel 2025″, afferma Airbus.

“L’eccezionale performance di Airbus Helicopters nel 2025, caratterizzata da un aumento degli ordini di quasi il 20% in termini di unità, dimostra che i nostri moderni portafogli civili e militari stanno offrendo le capacità di missione precise richieste nel complesso ambiente odierno”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “La nostra attenzione alla difesa e alla sicurezza non è mai stata così forte. Inoltre, stiamo guidando il passaggio agli UAS integrando Survey Copter nelle nostre core operations, creando una gamma completa di tactical drones. Combinando i droni con le nostre avanzate e uniche HTeaming capabilities, forniamo un networked ecosystem integrato. Desidero ringraziare i nostri clienti per la loro incrollabile fiducia, mentre continuiamo a essere pionieri del futuro dell’aerospazio”.

“L’anno è stato caratterizzato da importanti sovereign commitments, in particolare dalla Spagna, che ha effettuato un ordine storico per 100 elicotteri, tra cui 50 H145M, 31 NH90 per tutte e tre le forze armate e i primi ordini per l’H175M. La Germania ha proseguito il suo processo di modernizzazione esercitando un’opzione per altri 20 H145M (portando il totale a 82), con i primi elicotteri già consegnati. Nel frattempo, il programma NH90 ha visto un rinnovato slancio: i Paesi Bassi hanno aggiunto tre velivoli alla propria flotta, la Grecia ha firmato un importante contratto di supporto e la Germania ha ricevuto il suo primo NH90 Sea Tiger, l’ultima evoluzione per Anti-Submarine and Anti-Surface Warfare capabilities di livello mondiale.

Nell’heavy segment, la famiglia Super Puma ha dimostrato la sua versatilità, con l’ordine da parte della Grecia di otto H215 per la lotta antincendio. L’H225M ha raggiunto nuovi traguardi con la firma da parte del Marocco di un contratto per dieci elicotteri H225M, oltre alle prime consegne all’Iraq. Il light twin segment si è dimostrato altrettanto solido, con la Spagna che ha ordinato 13 elicotteri H135 e il National Police Air Service del Regno Unito che ha ordinato sette H135. Con 149 ordini, l’H145 ha riconfermato ancora una volta la sua posizione di best seller sui mercati civile, parapubblico e militare.

Airbus ha inaugurato un nuovo capitolo nel vertical lift a VERTICON 2025 con la presentazione dell’H140, un next-generation light twin-engine helicopter. Dotato di tecnologie innovative come la T-tail configuration, l’H140 ha già ottenuto 61 ordini fermi. Anche l’innovazione ha raggiunto nuovi traguardi con il Racer, che ha superato i suoi obiettivi di performance originali, raggiungendo una cruise speed di 440 km/h (240 nodi), riaffermando la capacità di Airbus di offrire velocità con un’architettura più semplice e ottimizzata dal punto di vista aerodinamico”, prosegue Airbus.

“L’azienda ha inoltre creato una completo tactical drone range integrando Survey Copter nella sua core offering. Airbus ha firmato i suoi primi UAS contracts con Drone Forge e la European Maritime Safety Agency ha optato per il Flexrotor, mentre il French Ministry of Armed Forces ha ordinato sei VSR700. Grazie a HTeaming, Airbus sta sperimentando il crewed-uncrewed teaming con una soluzione autonoma che consente agli equipaggi di gestire uncrewed systems in tempo reale, moltiplicando le capacità di missione.

Questo balzo in avanti tecnologico si riflette nel programma H160, la cui versione militare, l’H160M “Guépard”, ha completato il suo volo inaugurale a luglio. L’H160 ha confermato il suo ingresso in servizio con successo, assicurandosi circa il 50% della civil and parapublic market share nel medium twin segment. Il primo H160 in law enforcement configuration è stato consegnato alla French Gendarmerie Nationale e il programma ha aggiunto il firefighting ai suoi profili di missione, con una consegna all’Hiroshima City Fire Services Bureau e un ordine dal Nagoya City Fire Bureau. L’H160 ha inoltre avviato le offshore operations per il settore energetico negli Stati Uniti con l’operatore PHI Aviation. L’H175 ha ricevuto 15 ordini nel 2025, consolidando la sua posizione nel super medium segment”, continua Airbus.

“Per supportare questa domanda senza precedenti, Airbus Helicopters ha continuato ad espandere la sua base industriale globale. Nel 2025 sono iniziati i lavori per una nuova Final Assembly Line (FAL) in Vemagal, Karnataka, India. La struttura, che sarà inaugurata nelle prossime settimane, diventerà la quarta FAL per l’H125 al mondo, rafforzando l’impegno di Airbus nei confronti del mercato indiano e la resilienza della supply chain globale.

I risultati finanziari annuali di Airbus per il 2025 saranno resi noti il 19 febbraio 2026″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)