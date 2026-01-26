News Brevi – 26.01.2026

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A FIRENZE – Si è concluso sabato 24 gennaio con l’atterraggio a Firenze il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di appena 21 mesi, in imminente pericolo di vita, ricoverato presso l’ospedale San Michele di Cagliari e bisognoso di essere trasferito con la massima urgenza presso l’ospedale Pediatrico Meyer. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Cagliari nelle prime ore del pomeriggio, dove il bimbo è stato subito imbarcato insieme alla mamma e ad un’equipe medica. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Firenze, avvenuto poco dopo le ore 17:30, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO URGENTE DA CATANIA A ROMA – Si è concluso ieri con l’atterraggio a Ciampino il trasporto sanitario d’urgenza di un neonato di appena 2 mesi, in imminente pericolo di vita, ricoverato presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina e bisognoso di essere trasferito con la massima urgenza presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Roma-Ciampino alla volta di Catania-Fontanarossa alle 10:15, dove il bimbo è stato subito imbarcato insieme al padre e ad un’equipe medica, decollando nuovamente nel più breve tempo possibile alla volta di Roma. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Ciampino, avvenuto alle ore 13:00 circa, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EUROWINGS: INTERNET AD ALTA VELOCITA’ CON STARLINK – Eurowings informa: “Dal 2026, Lufthansa Group doterà tutti gli aeromobili del Gruppo di accesso internet ad alta velocità, sia nella flotta esistente che su tutti gli aeromobili di nuova consegna. Di conseguenza, Anche i passeggeri di Eurowings beneficeranno anche di una larghezza di banda e una velocità significativamente maggiori a bordo, consentendo streaming, lavoro basato su cloud e altre applicazioni ad alta velocità durante il volo. Il servizio internet veloce sarà disponibile non solo sui voli in partenza dalle principali basi di Eurowings di Berlino, Colonia/Bonn, Düsseldorf, Amburgo, Palma di Maiorca e Stoccarda, ma anche su tutte le altre rotte operate dalla value airline. L’aggiornamento completo sarà realizzato in collaborazione con Starlink, il fornitore leader che offre la connettività internet in volo più veloce del settore. Basato sulla tecnologia satellitare, il sistema consente un’esperienza online in volo paragonabile a quella a terra. Il lancio graduale di Starlink inizierà nella seconda metà del 2026. Ulteriori dettagli saranno annunciati nel corso dell’anno”.

EUROWINGS OFFRE I GIFT VOUCHERS – Eurowings informa: “Eurowings offre ora gift vouchers per voli, rendendo facile regalare esperienze di viaggio indimenticabili. I clienti possono personalizzare i loro buoni e scegliere tra una varietà di design. Che si tratti di un matrimonio, di un compleanno o di un ringraziamento speciale, è il regalo perfetto per ogni occasione. Per informazioni: https://www.eurowings.com/en/booking/flights/gift-vouchers/gift-voucher.html”.

EUROWINGS CONNETTERA’ GRAZ CON OLBIA – Eurowings informa: “Eurowings continua ad espandere la sua rete di rotte da Graz: dal 22 maggio 2026, la compagnia aerea opererà un volo diretto una volta alla settimana da Graz a Olbia, in Sardegna. Con un tempo di volo di circa 1,5 ore, i viaggiatori possono raggiungere la famosa isola del Mediterraneo in modo rapido e confortevole. Con questo nuovo collegamento, l’offerta estiva 2026 di Eurowings dalla Stiria aumenterà fino a un totale di dodici rotte, servendo attraenti destinazioni turistiche e le metropoli di Berlino, Düsseldorf e Amburgo”.

TURKISH AIRLINES RIPRENDE I VOLI SU TIRANA – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines ha ripreso a volare su Tirana, la capitale dell’Albania. I voli della compagnia di bandiera verso Tirana saranno operati con sette frequenze settimanali, rafforzando ulteriormente i collegamenti aerei tra Istanbul e i Balcani. Operati dall’aeroporto di Istanbul, questi voli consentiranno ai passeggeri che viaggiano sulla rotta di Tirana di accedere alla rete globale dei voli Turkish Airlines, offrendo collegamenti comodi e veloci verso destinazioni in Turchia e in tutto il mondo. Maggiori informazioni su Turkish Airlines e gli orari dei voli al sito www.turkishairlines.com oppure presso gli uffici di Turkish Airlines”.

FLYING ANGELS FOUNDATION LANCIA LA SUA PRIMA CAMPAGNA DI LASCITI SOLIDALI – Flying Angels Foundation informa: “‘Il tuo lascito. Il suo viaggio verso la vita’: con questo messaggio Flying Angels Foundation ETS avvia la sua prima campagna lasciti solidali, un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di assicurare risorse stabili e durature per dare continuità alla propria missione: garantire tempestivamente voli salvavita a bambini gravemente malati di tutto il mondo, verso le cure di cui hanno urgente bisogno. Fondata nel 2012, Flying Angels è l’unica organizzazione non profit al mondo specializzata nel trasporto aereo di bambine e bambini gravemente malati verso ospedali in grado di curarli, quando nel Paese d’origine non esistono alternative terapeutiche. Dalla sua nascita, la Fondazione ha reso possibile raggiungere oltre 3.300 bambini in più di 90 Paesi, collaborando con 120 organizzazioni umanitarie e 150 ospedali in tutto il mondo e finanziando oltre 6.500 biglietti aerei, compresi quelli per circa 80 missioni mediche nei Paesi in via di sviluppo. Oggi Flying Angels riesce a far volare un bambino ogni 36 ore. Un risultato importante, che però non basta. Ogni sei secondi nel mondo un bambino muore per mancanza di cure e molti di loro avrebbero una concreta possibilità di sopravvivenza se potessero raggiungere in tempo un ospedale adeguato. Per questo la Fondazione guarda al futuro con un obiettivo chiaro e misurabile: arrivare a salvare almeno un bambino al giorno entro il 2029. Un traguardo che richiede continuità operativa e risorse programmabili, oggi rese possibili soprattutto dai lasciti solidali, capaci di trasformare un gesto individuale in un impatto che dura nel tempo”. “Un lascito solidale è un dono che ci consente di disporre di risorse certe e costanti: risorse che ci permettono di rispondere subito alle richieste di aiuto, ma anche di programmare nuove missioni mediche e garantire continuità alla nostra attività”, spiega Mauro Iguera, presidente di Flying Angels Foundation ETS. “È un gesto che non si esaurisce nel momento in cui viene compiuto ma continua a volare oltre il tempo, a proteggere e ad accompagnare, trasformandosi in vita e futuro per tanti bambini che potranno crescere, giocare, sperare”. Accanto all’impatto umano, la campagna, patrocinata dal Consiglio Nazionale del Notariato, punta anche a fare chiarezza su uno strumento spesso percepito come complesso. “Redigere un testamento è un atto di libertà e responsabilità»”, sottolinea il notaio del Consiglio Notarile di Genova e Chiavari Marinella Gloria Casarino. “Chiunque può farlo in qualsiasi momento della propria vita, indipendentemente dall’entità del patrimonio. Un lascito solidale non priva mai i propri cari dei loro diritti, ma permette di decidere con serenità il futuro di una parte dei propri beni”. “La campagna nasce per informare in modo chiaro, trasparente e accessibile su cosa sia un lascito solidale e su come anche un gesto semplice possa garantire continuità, affinché ogni richiesta urgente trovi una risposta. Tutte le informazioni utili sono disponibili online su www.flyingangelsfoundation.org/lasciti, dove si può anche richiedere la Guida ai lasciti testamentari”, conclude Fying Angels Foundation.

RYANAIR ANNUNCIA 140 CABIN CREW JOBS A LONDON STANSTED BASE PER L’ESTATE 2026 – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato 140 nuovi cabin crew jobs presso la sua base di Stansted, nell’ambito della sua continua crescita verso il trasporto di 300 milioni di passeggeri entro il FY34. Per aiutare a trovare i candidati per questi nuovi ruoli, Ryanair, in collaborazione con il suo partner di reclutamento, Cabin Crew International, ospiterà un cabin crew recruitment event a Stansted Airport mercoledì (28 gennaio) presso il Radisson Blu Hotel, alle 10:30. I partecipanti scopriranno di più su Ryanair, le sue attività e cosa significa far parte della compagnia aerea. Ulteriori dettagli e la registrazione all’evento sono disponibili su careers.ryanair.com”.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES E MITSUBISHI ELECTRIC INVESTONO IN JAPAN LEO SHACHU – Mitsubishi Heavy Industries informa: “Japan LEO Shachu, Inc., fondata da Mitsui & Co., Ltd., ha implementato un’allocazione di nuove azioni da parte di terzi, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. e Mitsubishi Electric Corporation hanno effettuato le loro operazioni di sottoscrizione e investimento. La International Space Station (ISS) è stata finora sviluppata e gestita dai governi di 15 paesi partecipanti a un accordo intergovernativo. Dopo il previsto ritiro della ISS nel 2030, si prevede che lo sviluppo e la gestione delle stazioni spaziali nell’era post-ISS saranno guidati dal settore privato. Con l’accelerazione delle attività del settore privato legate al post-ISS, si prevede un’espansione del mercato. Japan LEO Shachu è stata fondata nel luglio 2024 come sussidiaria interamente controllata da Mitsui con l’obiettivo di creare una nuova economia in low Earth orbit (LEO) sfruttando la tecnologia e le fondamenta industriali del Giappone. Nell’aprile 2025, Japan LEO Shachu ha avviato lo sviluppo del Japan Module, che sarà collegato alle stazioni spaziali commerciali, con l’obiettivo di consentire al Giappone di assicurarsi opportunità di utilizzo commerciale in orbita terrestre bassa, sfruttando i punti di forza del Paese nelle tecnologie del Japanese Experiment Module “Kibo” sulla ISS e del nuovo unmanned cargo transfer spacecraft “HTV-X”. Con l’adesione di MHI e Mitsubishi Electric, entrambe impegnate da tempo nello sviluppo spaziale giapponese con numerosi successi, come investitori in Japan LEO Shachu, la struttura di sviluppo per l’era post-ISS sarà ulteriormente rafforzata. In futuro, le quattro aziende contribuiranno a migliorare la presenza del Giappone nell’international LEO economy attraverso la collaborazione pubblico-privata”.

IL PRIMO F-35A FINLANDESE ARRIVA ALLA EBBING AIR NATIONAL GUARD BASE – La Finnish Air Force informa: “Il volo di trasferimento del JF-501 da Lockheed Martin, Texas, alla base di addestramento in Arkansas dà inizio alle consegne degli F-35 della Finnish Air Force. Il JF-501 è decollato da Lockheed Martin, Fort Worth, Texas, intorno alle 10:30 ora locale. Presso la Ebbing Air National Guard Base (Ebbing ANGB) in Fort Smith, Arkansas, ad accogliere il velivolo, tra gli altri, c’era il Colonel Tuukka Elonheimo, Chief of the Foreign Liaison Office of the Finnish F-35 Programme”. “Questo è un giorno storico per la Finnish Air Force. L’arrivo del JF-501 presso l’ANGB di Ebbing rappresenta una pietra miliare per l’introduzione delle nostre capacità F-35 e segna la consegna ufficiale degli F-35 finlandesi. L’addestramento iniziale sull’F-35 negli Stati Uniti rafforza ulteriormente la cooperazione tra le nostre forze aeree e fornisce una solida base per la nostra difesa. La competenza e il supporto che abbiamo ricevuto dai nostri partner statunitensi sono stati eccezionali, così come la loro ospitalità”, afferma il Colonnello Elonheimo. “Il velivolo JF-501 ha effettuato il suo volo inaugurale l’8 dicembre 2025 nell’ambito dei factory test flights ed è stato presentato al pubblico durante una cerimonia di lancio il 16 dicembre. Dopo i test a terra e in volo in fabbrica, la Defense Contract Management Agency (DCMA) statunitense ha effettuato voli di prova propri. Dopo aver superato questi test, il velivolo è stato trasferito prima al governo statunitense e poi alla proprietà finlandese il 23 dicembre. L’8 gennaio è stato iscritto nel Finnish Military Aircraft Register. Prima dell’inizio delle operazioni di volo degli F-35, la Military Aviation Authority rilascerà la type certification al velivolo e la Finnish Air Force eseguirà le ispezioni di aeronavigabilità su tutti i suoi F-35 al momento della consegna. Questa primavera, i primi F-35 finlandesi, i Joint Fighter (JF), entreranno in servizio con la Finnish Air Force alla Ebbing Air National Guard Base, nella parte pratica dell’addestramento iniziale per l’F-35. I primi otto fighter completati per la Finlandia saranno consegnati alla base aerea di Ebbing. Gli aerei con numeri di registrazione a partire da JF-509 saranno consegnati direttamente in Finlandia a partire dalla fine del 2026”.

IL GULFSTREAM PRESIDENT MARK BURNS E’ STATO INSERITO TRA LE LIVING LEGENDS OF AVIATION – Gulfstream Aerospace informa: “Mark Burns, president of Gulfstream Aerospace Corp., è stato inserito tra le Living Legends of Aviation durante la 23rd Annual Living Legends of Aviation Awards ceremony, tenutasi venerdì 23 gennaio 2026 a Beverly Hills, California. Questo prestigioso riconoscimento fa seguito al precedente riconoscimento ricevuto nel gennaio 2024, quando gli è stato conferito il Lifetime Aviation Industry Leader Award. I Living Legends of Aviation Awards, prodotti dalla Kiddie Hawk Air Academy, sono stati istituiti nel 2003 per celebrare le persone che hanno dato un contributo significativo all’aviazione, tra cui imprenditori, innovatori, leader del settore, astronauti, detentori di record, piloti diventati celebrità e celebrità che sono diventate piloti. Ogni anno, i Living Legends of Aviation committees, selezionano i candidati e i premiati, inclusi i vincitori delle precedenti categorie”. “Mark è un leader straordinario che incarna l’aviazione”, ha affermato Phebe N. Novakovic, chairman and chief executive officer of General Dynamics. “La sua profonda conoscenza, la sua leadership e il suo coraggio sono l’esempio perfetto di una leggenda vivente dell’aviazione”. “Burns è entrato in Gulfstream nel 1983 come computer-aided design operator e ha lavorato in numerose aree aziendali, tra cui Engineering and Customer Support, prima di essere nominato presidente nel luglio 2015. In questo ruolo, Burns ha guidato Gulfstream attraverso un periodo di significativi investimenti in innovazione e crescita, contribuendo in modo determinante all’espansione del Gulfstream Customer Support, nonché allo sviluppo e alla certificazione della famiglia di aeromobili di nuova generazione di Gulfstream. Burns è anche executive vice president of General Dynamics, la società madre di Gulfstream. Originario di Savannah, Burns ha conseguito la laurea in ingegneria meccanica presso la Georgia Southern University. È membro del board of directors for the General Aviation Manufacturers Association (GAMA) e di Georgia Power. È associate member advisory council of the National Business Aviation Association (NBAA), member of the National Committee for the Performing Arts e membro del board of curators for the Georgia Historical Society”, conclude Gulfstream Aerospace.

DELTA: PROGRESSI CONTINUI NELLA RIPRESA DEI VOLI DOPO LA TEMPESTA INVERNALE FERN – Delta informa: “Delta informa: “Delta continua a compiere progressi costanti nella ripresa dalla tempesta invernale Fern di questo fine settimana, con la ripresa dei voli negli hub principali di Atlanta e del Nord-Est. Il personale Delta continua a lavorare instancabilmente nonostante le diffuse condizioni meteorologiche per servire i clienti nel modo più sicuro e rapido possibile. Le operazioni nel Nord-Est dovrebbero riprendere tra la tarda mattinata e mezzogiorno, con una ripresa prevista intorno a mezzogiorno a New York-LGA, New York-JFK e Boston. I team Delta sono in costante contatto con le autorità aeroportuali e i colleghi dell’Air Traffic Control per affrontare le sfide legate alla ripresa fino a lunedì. Atlanta, il più grande hub Delta, sta vivendo una ripresa stabile questa mattina, mentre i team stanno gestendo gli effetti meteorologici residui e si stanno concentrando su un ritorno al servizio sicuro e affidabile. I passeggeri possono usufruire di travel waivers per modificare i propri piani, se necessario, senza costi aggiuntivi. I passeggeri in viaggio oggi sono invitati a continuare a controllare l’app Delta o il sito delta.com per le informazioni più aggiornate sullo stato dei voli”.

AIRBUS: DAL “PLUS ULTRA” ALL’A400M – Airbus informa: “Airbus si unisce alla Spanish Air and Space Force per commemorare il centenario della prima traversata atlantica meridionale tra Spagna e Sud America. Fu un’impresa di resistenza che continua a ispirare l’innovazione aerospaziale moderna. Il 22 gennaio 1926, un idrovolante Dornier J Wal, battezzato Plus Ultra, partì da Palos de la Frontera, in Spagna. Con a bordo il comandante Ramón Franco, il capitano Julio Ruiz de Alda, il tenente Juan Manuel Durán e il sergente Pablo Rada, la missione era chiara: raggiungere Buenos Aires, in Argentina. Il viaggio fu un capolavoro della navigazione a lungo raggio. In 19 giorni e diverse soste tecniche, l’equipaggio percorse 10.270 km in circa 60 ore di volo, utilizzando una combinazione di navigazione stimata, osservazioni astronomiche e radiogoniometria: una tecnologia all’avanguardia per l’epoca. Quando atterrarono nella capitale argentina il 10 febbraio, non solo avevano completato un volo, ma avevano anche stabilito un ponte permanente tra Europa e America Latina”. “Un secolo dopo che quello storico volo ha ridefinito i limiti dell’aviazione, gli aerei Airbus si uniscono alla Spanish Air and Space Force in un tour commemorativo in Sud America. Il 24 gennaio 2026, due Airbus A400M military transport sono partiti da Palos de la Frontera in Huelva, Spagna. Costituiranno la spina dorsale della missione. Trasporteranno sei elicotteri Airbus H120 Colibrí appartenenti alla Patrulla Aspa, pattuglia acrobatica spagnola di fama mondiale. I Patrulla Aspa air shows inizieranno il 28 gennaio sulla spiaggia di Ipanema a Rio de Janeiro, Brasile, e proseguiranno il 1° febbraio a Punta Brava Cove (Rambla Golf Club) a Montevideo, Uruguay, e il 4 febbraio all’aeroporto Aeroparque di Buenos Aires, Argentina, per concludersi il 7 febbraio. Oltre a rendere omaggio al Plus Ultra, il tour inaugura anche un anno di celebrazioni per commemorare il centenario dei great military aviation flights in Spagna, tra cui il leggendario volo di 17.500 km tra Madrid e Manila della Escuadrilla Elcano nell’aprile del 1926”, prosegue Airbus. “Il Plus Ultra era un Dornier J Wal, una rivoluzionaria all-metal ‘whale’ (Wal in tedesco) progettata da Claudio Dornier. Apparteneva a una serie di idrovolanti acquistati dalla Spanish Military Aeronautics (precursore dell’attuale Air and Space Force). Sebbene l’aereo originale sia stato costruito a Marina di Pisa, Italia, la sua eredità è profondamente intrecciata con la tradizione spagnola di Airbus. Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA), il diretto predecessore di Airbus in Spagna, ha successivamente prodotto questi idrovolanti avanzati su licenza presso i suoi stabilimenti di Cadice per la Spanish Air Force, la Marina e le Spanish Postal Airlines (LAPE). Questa prima esperienza nel pattugliamento marittimo e negli aerei a lungo raggio ha gettato le basi per il ruolo fondamentale della Spagna nello sviluppo dell’aviazione militare moderna e dell’ingegneria aerospaziale. Quando l’Airbus A400M percorrerà di nuovo questa storica rotta nel 2026, sarà un simbolo dell’evoluzione dell’aviazione, dai primi idrovolanti in metallo ai multifunctional military transport aircraft del XXI secolo. Airbus continua a guardare “oltre”, garantendo che il futuro dell’industria aerospaziale sia pionieristico come il suo passato”, conclude Airbus.

KM MALTA AIRLINES LANCIA I VOLI PER L’ESTATE 2026 SULLA ROTTA MALTA–CATANIA – KM Malta Airlines opererà voli su Catania durante i periodi di maggiore affluenza della stagione estiva. I collegamenti tra Malta International Airport e Catania–Fontanarossa Airport saranno operativi da giovedì 30 aprile 2026 a sabato 24 ottobre 2026, garantendo una continuità di collegamento tra Malta e la Sicilia durante il periodo di picco dei viaggi. I voli saranno operati sette volte a settimana, con una combinazione di partenze mattutine e serali pensate per soddisfare le esigenze sia dei viaggi leisure sia dei soggiorni brevi. I voli del mattino saranno disponibili il lunedì, giovedì e sabato, mentre le partenze serali sono previste il lunedì, venerdì, sabato e domenica. Oltre al programma estivo, KM Malta Airlines ha aggiunto voli extra per il periodo di Pasqua, operativi da giovedì 2 aprile 2026 a lunedì 6 aprile 2026, offrendo ai passeggeri ulteriori opzioni di viaggio durante questa finestra festiva molto richiesta. I voli sono già disponibili per la prenotazione tramite il sito web o l’app di KM Malta Airlines, presso le agenzie di viaggio e altri canali di vendita autorizzati.