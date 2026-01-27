JetBlue annuncia i risultati del quarto trimestre 2025

JetBlue Airways Corporation ha presentato i risultati finanziari per il quarto trimestre 2025.

“Il 2025 ha segnato un significativo passo avanti per JetBlue”, ha dichiarato Joanna Geraghty, JetBlue chief executive officer. “Nel primo anno completo di JetForward, abbiamo compiuto progressi misurabili migliorando l’affidabilità, rafforzando la soddisfazione del cliente e portando avanti le nostre priorità strategiche, anche in un contesto operativo difficile. Sebbene l’incertezza macroeconomica abbia impedito il nostro ritorno alla redditività nel 2025, abbiamo elementi di prova che JetForward sta lavorando e ci posiziona per migliorare le performance finanziarie nel 2026. Desidero ringraziare i nostri 23.000 membri dell’equipaggio: il vostro impegno nel prendervi cura dei nostri clienti e di voi stessi, nonostante le numerose sfide inaspettate che abbiamo dovuto affrontare durante l’anno, è davvero stimolante”.

“Abbiamo registrato una forte domanda di base durante il trimestre e sono molto incoraggiato che questo slancio si sia protratto fino all’inizio del 2026. Inoltre, sono ottimista sul fatto che il contesto macroeconomico costruttivo e la capacità del settore all’inizio dell’anno supporteranno un miglioramento continuo”, ha dichiarato Marty St. George, JetBlue’s president. “Abbiamo molte iniziative entusiasmanti in programma quest’anno, tra cui il raggiungimento di traguardi fondamentali nell’implementazione della nostra collaborazione Blue Sky con United, l’apertura della nostra lounge di Boston e l’introduzione della domestic first class”.

“JetForward continua a generare risultati, sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di 850-950 milioni di dollari per il 2027.

JetForward ha generato un incremental EBIT contribution di 305 milioni di dollari nel 2025, superando le aspettative di 290 milioni di dollari di incremental EBIT durante il primo anno solare completo del programma. Le performance in tutte e quattro le azioni prioritarie continuano a generare risultati. JetForward punta a un additional incremental EBIT di 310 milioni di dollari nel 2026, che consentirà a JetBlue di raggiungere un incremental EBIT compreso tra 850 e 950 milioni di dollari nel 2027.

Risultati finanziari del quarto trimestre 2025

La capacità è diminuita dell’1,6% su base annua.

Operating revenue pari a 2,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2025, in calo dell’1,5% su base annua.

JetBlue ha chiuso il trimestre con 2,5 miliardi di dollari di liquidità.

Risultati finanziari dell’intero anno 2025

La capacità è diminuita dell’1,6% su base annua.

Operating revenue pari a 9,1 miliardi di dollari nel 2025, in calo del 2,3% su base annua”, afferma JetBlue.

“Nel 2025, il nostro team si è concentrato su ciò che potevamo controllare, adeguando la capacità, gestendo i costi e continuando a implementare JetForward nonostante un contesto difficile”, ha affermato Ursula Hurley, JetBlue’s chief financial officer. “Aver conseguito un significativo incremento del JetForward EBIT, mantenendo al contempo i costi unitari entro le nostre aspettative iniziali, dimostra la disciplina che stiamo sviluppando in tutta la compagnia”.

“Guardando al futuro, ci concentriamo sul tradurre questi progressi in una maggiore redditività. Stiamo tornando a crescere, le nostre iniziative JetForward stanno accelerando e ne arriveranno altre quest’anno e la crescita dei costi è bassa, il che supporta un percorso verso il pareggio o una migliore redditività operativa”, ha concluso Ursula Hurley.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)