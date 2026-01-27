Embraer e Adani Defence & Aerospace annunciano una partnership strategica per la creazione di un regional transport aircraft ecosystem in India

Embraer e Adani Defence & Aerospace, società di punta di Adani Enterprises Ltd, hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per lo sviluppo di un integrated regional transport aircraft ecosystem in India.

“Le aziende mirano a collaborare per cogliere opportunità nella produzione di aeromobili, nella supply chain, nei servizi post-vendita e nell’addestramento dei piloti.

La partnership industriale collaborativa mirerà alla creazione di una assembly line, seguita da graduale aumento dell’indigenizzazione, per promuovere il Regional Transport Aircraft (RTA) program, in linea con la Aatmanirbhar Bharat initiative e la UDAN regional connectivity vision”, afferma Embraer.

“L’India è un mercato fondamentale per Embraer e questa partnership combina la nostra competenza aerospaziale con le solide capacità industriali di Adani e il suo impegno per l’indigenizzazione”, ha dichiarato Arjan Meijer, President and CEO, Embraer Commercial Aviation. “Insieme, valuteremo le soluzioni più praticabili, avanzate ed efficienti a supporto delle RTA ambitions dell’India e del loro potenziale di implementazione”.

“Questa potenziale partnership sfrutterà la profonda competenza ingegneristica e produttiva di Embraer, insieme all’impronta di Adani nella catena del valore dell’aviazione, che include airport infrastructure, aerospace manufacturing, MRO services and pilot training”, prosegue Embraer.

“L’aviazione regionale è la spina dorsale dell’espansione economica. Con iniziative come UDAN che trasformano la connettività aerea tra le città di Livello 2 e 3, la necessità di un indigenous regional aviation ecosystem è diventata fondamentale”, afferma Jeet Adani, Director, Adani Defence & Aerospace. “Questa partnership rafforzerà anche le relazioni strategiche tra India e Brasile, riunendo capacità complementari”.

“L’ecosistema proposto è orientato a sostenere la domanda interna, generando al contempo un’importante occupazione diretta e indiretta nei settori dell’ingegneria, della produzione, della logistica e dei servizi di supporto”, continua Embraer.

“Stiamo plasmando il regional transport aircraft ecosystem dell’India, un passo coraggioso verso l’Aatmanirbhar aviation che colma i divari tra aree urbane e rurali, genera posti di lavoro altamente qualificati e rafforza la posizione dell’India nell’industria aerospaziale globale”, ha dichiarato Ashish Rajvanshi, Presidente e CEO di Adani Defence & Aerospace.

“Embraer ha una presenza crescente e una lunga storia in India, con quasi 50 velivoli Embraer e 11 tipologie di velivoli attualmente operativi in commercial, defense and business aviation. Gli aerei Embraer operati dall’Indian Air Force includono il Legacy 600 e il ‘Netra’ AEW&C aircraft basato sulla piattaforma Embraer ERJ145, mentre Star Air opera una flotta di 13 velivoli E175 ed ERJ145.

Adani Defence & Aerospace è il più grande integrated private defence and aerospace player in India, che sviluppa capacità critiche in diversi settori. Con il più grande ecosistema MRO del Paese e una piattaforma di addestramento piloti in rapida espansione, Adani Defence sta rafforzando la catena del valore dell’aviazione indiana end-to-end”, conclude Embraer.

