A380 Retrofit: Lufthansa modernizza la Business Class del suo aereo più grande

Lufthansa investe nel più ampio rinnovamento della flotta della sua storia e contemporaneamente modernizza gli interni delle cabine dei suoi aerei più grandi.

“Tra gli altri aggiornamenti, il Boeing 747-8 e l’Airbus A350-900 riceveranno nuovi sedili in tutte le classi. Per il lancio di questo conversion program, denominato “Retrofit” in aviazione, il popolare Airbus A380-800 sarà dotato di nuovi sedili in Business Class a partire da febbraio presso Elbe Flugzeugwerke, a Dresda. Ulteriori retrofit della flotta esistente seguiranno a breve distanza.

L‘A380 sarà dotato di Business Class seats del produttore Thompson. Ogni sedile avrà accesso diretto al corridoio e offrirà una larghezza di 58 cm, una lunghezza del letto di almeno due metri, connettività Bluetooth e divisori flessibili, offrendo comfort e privacy a un nuovo livello premium.

Lufthansa può contare su una certificazione esistente per questo upgrade di cabina, eliminando la necessità di un lungo processo di approvazione. Di conseguenza, i passeggeri potranno godere della nuova Business Class a bordo dell’A380 di Lufthansa entro poche settimane”, afferma Lufthansa.

Heiko Reitz, Hub Manager Munich, Lufthansa Airlines, afferma: “Lufthansa opera l’unica strong A380 fleet nell’EU, di stanza nel nostro 5-star airport. Questo ammodernamento sottolinea il nostro impegno a offrire un’esperienza di volo di alto livello a bordo di questo aereo a lungo raggio, così apprezzato dai nostri clienti. I nuovi sedili premium offrono maggiore privacy e un comfort notevolmente superiore rispetto a prima. Non vediamo l’ora di offrire ai nostri passeggeri questa esperienza di viaggio migliorata in Business Class a partire da aprile”.

“Complessivamente, l’A380 sarà presto dotato di 68 nuovi posti in Business Class. Inoltre, con otto posti in First Class, 52 posti in Premium Economy e 371 posti in Economy, l’A380 è il più grande aereo a lungo raggio della flotta Lufthansa“, prosegue Lufthansa.

“Oltre all’ampio retrofit, durante la loro permanenza presso Elbe Flugzeugwerke, gli A380 saranno sottoposti anche a manutenzione ordinaria. Dopo aver completato i checks, il primo aereo dovrebbe tornare a Monaco di Baviera ad aprile di quest’anno e riprendere il servizio regolare. Entro la metà del 2027, si prevede che tutti gli otto A380 saranno completamente rinnovati”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)