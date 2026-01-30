News Brevi – 30.01.2026

AIR EUROPA ARRICCHISCE LA PROPRIA OFFERTA GASTRONOMICA DI BORDO CON LA CREATIVITÀ DELLO CHEF MARIO SANDOVAL – Air Europa informa: “Air Europa eleva ulteriormente l’eccellenza della propria offerta gastronomica con una nuova proposta di alto livello. La compagnia aerea ha avviato una collaborazione con Mario Sandoval, chef del ristorante “Coque”, premiato con due stelle Michelin, per la creazione dei menù della classe Business sulle rotte di medio raggio. Questa collaborazione riunisce, sotto lo stesso marchio, lo chef madrileno e Martín Berasategui, che da anni firma l’esclusiva proposta culinaria servita nella classe Business dei voli di lungo raggio. I nuovi piatti, che saranno serviti a bordo a partire da febbraio, si distinguono per originalità e rispetto per il prodotto di qualità e a km 0, elementi caratteristici dello stile personale di Sandoval. In questo modo, la compagnia rafforza ulteriormente la propria proposta di servizio, offrendo ai clienti, oltre a un’assistenza personalizzata, anche l’opportunità di degustare autentiche creazioni d’autore. I passeggeri della classe Business sulle rotte europee potranno scegliere tra quattro menù completi, pensati per sorprendere i sensi e soddisfare i palati più esigenti. Dall’insalata di prosciutto d’anatra e brie con vinaigrette al kiwi alle sfoglie di pasta con trota affumicata e fiori, fino al caffè con cremoso al cioccolato, crumble di cacao e sale: ogni piatto propone un percorso sensoriale in cui i sapori viaggiano insieme, unendo le migliori materie prime alle preparazioni più raffinate”. “Il lavoro di Mario Sandoval si affianca alla lunga collaborazione di Air Europa con un altro maestro di fama internazionale come Martín Berasategui, dando vita a un duo inedito nel panorama dell’aviazione commerciale. Lo chef basco, che continuerà a firmare l’offerta di bordo della classe Business sui voli di lungo raggio, ha recentemente celebrato 50 anni di carriera nell’alta cucina, traguardo che gli è valso un riconoscimento presso lo stand di Air Europa durante l’ultima edizione di Fitur”, conclude Air Europa.

IL PRESIDENTE ENAC CON IL VICEMINISTRI MIT IN VISITA ALLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE AEROSPAZIALE “BAYKAR PIAGGIO AEROSPACE” – Oggi, 30 gennaio, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha visitato, insieme al Viceministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Edoardo Rixi, lo stabilimento della Baykar Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga (SV), che si occupa di progettazione, produzione e manutenzione nel settore dell’aerospazio, proiettando il comparto verso le nuove frontiere della mobilità aerea del futuro. Sono stati il Presidente Piaggio Aerospace, Ing. Haluk Bayraktar e il CEO, Ing. Giovanni Tomassini a illustrare personalmente al Presidente Di Palma e al Viceministro Rixi le attività svolte dall’azienda, eccellenza industriale italiana, riconosciuta ai massimi livelli internazionali nel campo della progettazione, costruzione, assemblaggio e manutenzione di velivoli executive, motori aeronautici civili e militari e di sistemi a pilotaggio remoto. La visita ha riguardato, in particolare, le aree Assemblaggio Ali, Ricerca e Sviluppo e Final Assembly. A margine dell’incontro, si è svolta una breve riunione di confronto strategico durante la quale il Presidente Ing. Haluk Bayraktar ha illustrato ai presenti le prospettive di sviluppo della società esponendo i principali dati relativi alle attività produttive dell’azienda. Presente alla visita anche l’Assessore Sicurezza ed Energia Regione Liguria Paolo Ripamonti.

AIR ASTANA AMPLIA IL SUO NETWORK IN CINA – Air Astana informa: “Air Astana avvierà i collegamenti tra Almaty e Shanghai alla fine di marzo 2026, ampliando ulteriormente la rete della compagnia in Cina, che attualmente include voli per Pechino, Guangzhou, Sanya e Urumqi. Air Astana ha inaugurato i servizi tra Kazakistan e Cina più di 20 anni fa. Le partenze da Almaty sono previste il martedì, giovedì e domenica, con decollo alle 19:10 e arrivo a Shanghai alle 04:25 del giorno successivo. Il volo di ritorno opererà il lunedì, mercoledì e venerdì, con partenza da Shanghai alle 05:40 e arrivo ad Almaty alle 10:15. Tutti gli orari sono locali. I voli saranno operati con i più moderni Airbus A321LR, con un tempo di percorrenza da Almaty a Shanghai di 6 ore e 15 minuti. Il costo di un biglietto andata e ritorno da Almaty a Shanghai, tasse incluse, parte da 560 USD in Economy Class e da 1.835 USD in Business Class. Shanghai è la capitale finanziaria e commerciale della Cina, una città di grattacieli ultramoderni, ricca storia e grande diversità culturale. Tra le sue principali attrazioni figurano il Bund con la vista panoramica sul distretto finanziario di Pudong, l’Oriental Pearl Tower, il Giardino Yuyuan, oltre a templi, musei, teatri e quartieri dedicati allo shopping. La città è rinomata per la sua gastronomia e per l’armoniosa combinazione tra cultura tradizionale cinese e il ritmo dinamico di una grande metropoli, rendendola una destinazione ideale sia per turisti sia per viaggiatori d’affari”.

AMERICAN AIRLINES SARA’ LA PRIMA COMPAGNIA AEREA A RICOLLEGARE IL VENEZUELA CON GLI STATI UNITI – American Airlines informa: “American Airlines è orgogliosa di essere la prima compagnia aerea ad annunciare l’intenzione di ripristinare il servizio diretto tra gli Stati Uniti e il Venezuela. La compagnia aerea rimane in stretto contatto con le autorità federali ed è pronta a riprendere i voli per il Venezuela, in attesa dell’approvazione governativa e delle valutazioni di sicurezza”. “Abbiamo oltre 30 anni di storia nel collegare i venezuelani agli Stati Uniti e siamo pronti a rinnovare questo incredibile rapporto”, ha dichiarato Nat Pieper, Chief Commercial Officer, American Airlines. “Riprendendo il servizio per il Venezuela, American offrirà ai clienti l’opportunità di riunirsi con le famiglie e di creare nuove opportunità di business e scambi commerciali con gli Stati Uniti”. “American ha iniziato a operare in Venezuela nel 1987 e, prima di sospendere il servizio nel 2019, era la più grande compagnia aerea statunitense del Paese. American collega più destinazioni senza scalo con gli Stati Uniti di qualsiasi altra compagnia aerea nei Caraibi e in America Latina. Nel corso degli anni, questo ha significato che la compagnia aerea ha fornito collegamenti diretti cruciali che hanno consentito viaggi d’affari, di gruppo, di piacere e umanitari. American condividerà ulteriori dettagli sul suo ritorno in servizio nei prossimi mesi, mentre collabora a stretto contatto con le autorità federali per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie e le valutazioni di sicurezza prima della ripresa del servizio”, conclude American Airlines.

DELTA FORNISCE FLESSIBILITA’ IN VISTA DELLE PREVISIONI METEO INVERNALI NEL SOUTHEAST – Delta informa: “Delta sta adottando misure proattive per ridurre al minimo i disagi per i propri clienti, in vista delle previsioni meteorologiche invernali per Atlanta e altre zone del Sud-Est degli Stati Uniti questo fine settimana. Sono disponibili opzioni flessibili per i clienti in viaggio da, per o attraverso Atlanta e altri aeroporti selezionati del Sud-Est per spostare i propri voli prima o dopo le previsioni meteorologiche invernali. I clienti possono apportare modifiche al proprio itinerario tramite l’app Delta o su delta.com senza costi aggiuntivi. Delta incoraggia i clienti a monitorare lo stato del proprio volo tramite l’app Delta o su delta.com per informazioni aggiornate. La sicurezza dei clienti Delta e del nostro personale rimane la priorità assoluta, poiché monitoriamo attentamente le previsioni per determinare eventuali modifiche necessarie allo schedule”.

JETBLUE PREMIATA COME ‘BEST U.S. ECONOMY CABIN” DA THE POINTS GUY – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato di essere stata nuovamente premiata da The Points Guy con il TPG Award per la Best U.S. Economy Cabin, anche per il suo servizio transatlantico. È la sesta volta che JetBlue si aggiudica l’ambito premio e segna il nono TPG Award della compagnia aerea dal 2018. Questi premi competitivi premiano l’eccellenza nel settore dei viaggi, come stabilito dalla stimata redazione di The Points Guy”. “Questo premio riflette ciò che più interessa ai viaggiatori di oggi: valore reale, innovazione ponderata ed esperienze che rendono il viaggio davvero migliore”, ha affermato Brian Kelly, fondatore di The Points Guy. “I marchi che riconosciamo non si limitano a stare al passo con un panorama dei viaggi in continua evoluzione, ma stabiliscono anche nuovi standard e aiutano i viaggiatori a ottenere di più dai loro punti, miglia e dollari in ogni fase del viaggio”. “Essere nuovamente riconosciuti da The Points Guy sottolinea gli investimenti significativi che JetBlue ha fatto per evolvere la nostra economy experience”, afferma Stephanie Evans Greene, senior vice president, marketing and brand, JetBlue. “Continuando ad alzare l’asticella in termini di comfort, personalizzazione e connettività a bordo, ci concentriamo sull’offrire un’esperienza che i nostri clienti apprezzino davvero”. “La core experience di JetBlue, leader del settore, offre seatback entertainment in ogni posto; free, fast and unlimited Fly-Fi broadband internet; complimentary, brand-name snacks and drinks; award-winning customer service. Nel 2025, JetBlue ha continuato a costruire su queste basi con miglioramenti progettati per offrire ancora più comfort, scelta e valore. Istituiti nel 2018, i Points Guy Awards sono diventati il punto di riferimento annuale per eccellenza nel riconoscimento dell’eccellenza nelle compagnie aeree, nei prodotti di viaggio, nelle carte di credito e nei programmi fedeltà. I vincitori sono stati selezionati attraverso un rigoroso processo guidato dal team editoriale di TPG”, conclue JetBlue.

QANTAS RADDOPPIA LA CAPACITÀ SULLA ROTTA SYDNEY-SAPPORO PER SODDISFARE LA DOMANDA – Qantas informa: “Qantas ha aumentato la capacità sulla sua popolare rotta Sydney-Sapporo per la stagione 2026/27, con voli che passeranno da tre a cinque voli settimanali in risposta alle ottime prestazioni e all’eccezionale domanda durante l’attuale stagione sciistica. Il programma migliorato rappresenta un aumento della capacità di oltre il 50% per la prossima stagione, aggiungendo oltre 10.000 posti aggiuntivi per soddisfare le esigenze degli australiani in cerca della neve di Hokkaido e un totale di quasi 35.000 posti tra le due città. Questo dopo che nuovi dati della Japan National Tourism Organisation (JNTO) hanno rivelato che oltre un milione di australiani ha visitato il Giappone nel 2025, con un aumento del 15% rispetto a un 2024 già da record, con 121.300 visitatori che hanno visitato il paese solo durante il periodo di punta delle vacanze scolastiche di dicembre e l’inizio della popolare stagione invernale. Qantas è l’unica compagnia aerea ad aver stabilito un collegamento diretto tra Sydney e Sapporo. Sapporo è diventata anche la centesima destinazione ad unirsi alla rete internazionale della compagnia aerea, incrementando il turismo in entrambe le direzioni e soddisfacendo la crescente domanda”. Il CEO di Qantas International, Cam Wallace, afferma: “Dal lancio dei voli da Sydney a Sapporo il mese scorso, la risposta dei clienti è stata incredibilmente positiva. Siamo solo a metà stagione e abbiamo già trasportato quasi 10.000 clienti sulla rotta, con una domanda elevata per il resto della stagione. Il Giappone rimane un obiettivo chiave per Qantas nella regione asiatica. Aggiungendo altri voli la prossima stagione, consolidiamo il nostro impegno nel rafforzare i legami tra i nostri due Paesi e offriamo ai viaggiatori australiani più scelta e un accesso diretto e senza interruzioni alla neve di Hokkaido”.

BOMBARDIER: STATEMENT RIGUARDO GLI STATI UNITI – Bombardier in uno statement informa: “Abbiamo preso atto del post del Presidente degli Stati Uniti sui social media e siamo in contatto con il governo canadese. Bombardier è un’azienda internazionale che impiega oltre 3.000 persone negli Stati Uniti in 9 principali stabilimenti e crea migliaia di posti di lavoro negli Stati Uniti attraverso 2.800 fornitori. I nostri aeromobili, le nostre strutture e i nostri tecnici sono pienamente certificati secondo gli standard FAA e rinomati in tutto il mondo. Stiamo investendo attivamente nell’espansione delle nostre operazioni negli Stati Uniti, come dimostrato da un recente annuncio a Fort Wayne, Indiana. Migliaia di private and civilian jets costruiti in Canada volano negli Stati Uniti ogni giorno. Ci auguriamo che la situazione venga risolta rapidamente per evitare un impatto significativo sul traffico aereo e sui passeggeri”.

GLI EUROFIGHTER DELLA GERMAN AIR FORCE IN ROMANIA – Airbus informa: “Dall’agosto 2025, gli Eurofighter tedeschi supportano le operazioni di enhanced Air Policing South in Romania, presso la base aerea rumena Mihail Kogalniceanu, vicino al Mar Nero. Note come Quick Reaction Alerts (QRA), queste missioni prevedono l’invio di fighter jets per rispondere rapidamente a potenziali minacce nello spazio aereo. Dall’agosto 2025, la German Air Force è schierata in Romania con cinque Eurofighter e circa 170 uomini. Per la maggior parte, appartengono al 71 Tactical Air Wing “Richthofen”, supportato dalle forze speciali dell’Air Force Force Protection Regiment “Friesland”. Qui, supportano l’enhanced Air Policing South (eAPS) della NATO in stretta collaborazione con la Romanian Air Force”. “Al centro del dispiegamento della German Air Force c’è uno strumento chiave: l’Eurofighter. L’Eurofighter è ottimizzato per le esigenze delle moderne operazioni militari. L’Eurofighter può essere equipaggiato con diversi sensori e munizioni, il che lo rende altamente adattabile ai requisiti della missione. Inoltre, il velivolo è interoperabile con altre piattaforme. Inoltre, in un impiego come questo, tutto ruota attorno al lavoro in team. Ogni funzione, procedura e piattaforma deve essere integrata”, conclude Airbus.

AIRBUS: GLI H225M DELLA HUNGARIAN AIR FORCE IMPEGNATI CONTRO GLI INCENDI LA SCORSA ESTATE – Airbus informa: “Nell’estate del 2025, l’Albania è stata particolarmente colpita dagli incendi boschivi. Una risposta multinazionale ha offerto supporto, includendo mezzi aerei provenienti da Croazia, Italia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Nonostante avesse ricevuto gli ultimi due H225M solo pochi giorni prima, anche l’Hungarian Air Force si è unita all’operazione. Gli incendi boschivi nei paesi dell’Europa meridionale stanno diventando più frequenti e intensi, come conseguenza diretta dei cambiamenti climatici. A luglio è stato attivato l’European Union Civil Protection Mechanism per innescare una coalizione di paesi coordinata per proteggere le città, i villaggi e i residenti locali da incendi in rapida diffusione. L’Hungarian Air Force ha ricevuto la richiesta di supporto nel pomeriggio del 22 luglio. Alle 5 del mattino del giorno successivo sono iniziati la pianificazione e la preparazione della missione. Due H225M hanno lasciato l’Ungheria alle 10 del mattino, il che ha permesso di essere schierati immediatamente”. “A complemento degli international rotary- and fixed-wing assets, gli H225M hanno migliorato la flessibilità delle operazioni, operando simultaneamente in tutta l’Albania. Gli elicotteri hanno rappresentato un prezioso supporto per gli equipaggi in una situazione in rapida evoluzione che richiedeva decisioni rapide. L’H225M è dotato di state-of-the-art avionics and automatic flight control systems che hanno ridotto significativamente il carico di lavoro degli equipaggi durante queste operazioni impegnative. La lotta contro gli incendi ha richiesto un’integrazione perfetta, con la Albanian Civil Defense che ha fornito personale di collegamento per briefing completi, aggiornamenti e riassegnazioni. Il design dell’H225M consente un’elevata prontezza operativa con un supporto logistico minimo, anche in un paese straniero che opera con le normali procedure di manutenzione”, conclude Airbus.

IL SEAEYE LYNX DI SAAB SVOLGE UN RUOLO FONDAMENTALE NEL SAN JOSE’ PROJECT – Saab informa: “Il Seaeye Lynx subsea vehicle di Saab ha svolto un ruolo fondamentale nel rilevamento e nella documentazione del galeone del XVIII secolo San José, un bene del patrimonio culturale colombiano. Spesso definito il “Santo Graal dei relitti”, il San José affondò nel 1708 al largo delle coste della Colombia durante la Guerra di Successione Spagnola, portando con sé una parte sostanziale della storia marittima, commerciale e culturale di uno degli ultimi galeoni che effettuavano il commercio con le Indie Spagnole. Operato dalla Colombian Navy, il Lynx è stato utilizzato in numerose missioni di rilevamento in acque profonde. Queste missioni hanno catturato immagini ad alta risoluzione e fotogrammetria tridimensionale del relitto a circa 600 metri di profondità. Tra le attività svolte rientravano anche il recupero e la documentazione di reperti come un cannone, tre monete d’oro, tazze di porcellana cinese e campioni di sedimenti per ulteriori analisi e studi di laboratorio a supporto della ricerca e della protezione”. “Lynx vanta una lunga tradizione nell’offrire affidabili capacità di ispezione sottomarina e il suo utilizzo nel San José project dimostra come una tecnologia collaudata possa supportare complessi lavori archeologici in acque profonde”, ha affermato Jon Robertson, Managing Director at Saab Seaeye. “Seaeye Lynx è utilizzato a livello internazionale per attività di ispezione e rilevamento sottomarino”, conclude Saab.

PILATUS: FLYING CORAL REEF – Pilatus Aircraft informa: “Per molti piloti, un aereo è semplicemente un mezzo per spostarsi da un luogo all’altro. Per Fred Hudson, un imprenditore con sede in Florida, il suo Pilatus PC-12 è molto più di questo: è il riflesso volante delle sue passioni. Con la sua straordinaria livrea ispirata alla barriera corallina, questo aereo attira l’attenzione e suscita curiosità da oltre vent’anni, attirando l’attenzione ovunque voli”. “Ovunque vada, la gente pensa che sia un aereo da ricerca marina”, dice Fred Hudson. “Ma in realtà, la livrea si ispira al mio hobby, la pesca subacquea, e alla mia passione per le Bahamas”. “A prima vista, il PC-12 ricorda un acquario in volo, decorato con immagini di vita della barriera corallina, pesci, tartarughe, coralli e persino uno scrigno del tesoro. L’ispirazione arriva direttamente dal suo rifugio privato sull’isola di Abaco, dove trascorre del tempo circa ogni tre settimane. Usa l’aereo per raggiungere la sua pista di volo, un punto di atterraggio perfetto per il PC-12. Inoltre, questo non è un aereo qualsiasi: è il 70° aereo di Fred. Nel corso degli anni, ha pilotato jet e turboprop, cambiando spesso aereo. Ma quando ha acquistato il suo PC-12 a Johannesburg nel 2002, sapeva di aver trovato qualcosa di speciale. Con oltre 3.000 ore di volo sul suo PC-12, Fred lo pilota personalmente, accumulando circa 150 ore all’anno. L’aereo lo ha portato in tutto l’emisfero occidentale, dall’Alaska a Panama, e spesso nel profondo dei Caraibi. Ha anche avuto un ruolo importante in tempi di crisi. Dopo il terremoto di Haiti, ha trasportato medici e forniture mediche e, dopo i devastanti uragani alle Bahamas, ha effettuato diversi voli di soccorso”, prosegue Pilatus. “Non vorrei mai un aereo diverso. Il PC-12 è di gran lunga l’aereo più funzionale mai realizzato per voli sotto le mille miglia”, prosegue Fred Hudson. “Oltre al suo aspetto accattivante e alle missioni umanitarie, il PC-12 è fondamentale sia per la sua attività che per la sua vita personale. Come proprietario di una fiorente azienda di mobili con 14 negozi e oltre 500 dipendenti, fa affidamento sull’aereo per sfruttare al meglio il suo tempo”, conclude Pilatus. “Volare è sempre stato una parte fondamentale della mia attività. Mi permette di partecipare a mercati, riunioni e di godermi il tempo libero nelle mie case in montagna e alle Bahamas”, conclude Fred Hudson.