Etihad Airways lancia i primi voli diretti tra il Medio Oriente e Calgary

Etihad Airways ha annunciato il lancio del primo volo diretto tra gli Emirati Arabi Uniti e Calgary, creando un nuovo collegamento aereo strategico tra il Medio Oriente e il Canada occidentale.

“Con il lancio previsto per il 3 novembre 2026, la rotta segna un ulteriore passo nell’espansione globale di Etihad e supporta le ambizioni a lungo termine di Abu Dhabi di promuovere il commercio, il turismo e gli investimenti internazionali.

Il nuovo servizio collega direttamente due centri di innovazione e cultura riconosciuti a livello mondiale, rafforzando i legami economici e aprendo nuove opportunità sia per i viaggiatori d’affari che per quelli di piacere. Connette l’economia in rapida crescita e l’offerta culturale di Abu Dhabi con il ruolo di Calgary come centre for energy, advanced manufacturing and innovation, creando un corridoio diretto per i viaggi d’affari, gli impegni commerciali e la collaborazione settoriale.

Per i viaggiatori di piacere, la rotta unisce due destinazioni altamente distintive. I visitatori provenienti dal Canada avranno accesso diretto ai monumenti culturali di Abu Dhabi, alle esperienze uniche, ai resort costieri e al sole tutto l’anno, mentre i viaggiatori provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e dall’intera rete globale di Etihad potranno esplorare la vivace vita cittadina di Calgary e la sua posizione di porta d’accesso all’Alberta e alle Montagne Rocciose Canadesi, che ospitano alcuni dei paesaggi naturali più iconici del Nord America.

Calgary è l’ultima aggiunta a lungo raggio di Etihad, dopo i recenti annunci di rotte, tra cui Lussemburgo e Palma. Ogni nuova destinazione riflette la strategia della compagnia aerea di aprire nuovi mercati con una chiara rilevanza economica, commerciale e turistica, ampliando al contempo la gamma di destinazioni disponibili per i viaggiatori provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e dall’intera rete internazionale di Etihad“, afferma Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways, ha dichiarato: “Il lancio del nostro servizio Abu Dhabi-Calgary rappresenta un passo significativo e storico nell’espansione globale di Etihad. Creando l’unico collegamento diretto tra il Medio Oriente e il Canada occidentale, stiamo aprendo nuove opportunità per il commercio, il turismo e gli investimenti, offrendo al contempo ai viaggiatori un accesso diretto a due destinazioni distintive e di importanza mondiale. Questo è un annuncio entusiasmante per noi, che unisce due luoghi straordinari. Per i viaggiatori canadesi, apre un accesso diretto alla ricca cultura di Abu Dhabi e alle esperienze che offre durante tutto l’anno, mentre gli ospiti degli Emirati Arabi Uniti e di tutta la nostra rete possono accedere senza problemi a Calgary e alle bellezze naturali del Canada occidentale. È una rotta progettata per stimolare il turismo bidirezionale e approfondire i legami tra le nostre regioni”.

Chris Dinsdale, President and CEO of Calgary Airports, ha dichiarato: “Calgary Airports è orgogliosa di collaborare con Etihad Airways per collegare due grandi città. Questa rotta diretta è fondamentale per collegare i viaggiatori d’affari e di piacere della nostra regione a importanti località del Medio Oriente, nonché a numerose destinazioni collegate in Africa, Asia e in tutto il mondo”.

“La rotta sarà operata dal Boeing 787-9 Dreamliner di Etihad, dotato delle più recenti widebody Business and Economy cabins della compagnia aerea. Progettato per il comfort sui voli a lungo raggio, l’aereo offre il servizio, l’esperienza di volo e l’ospitalità di bordo distintivi di Etihad su una delle rotte più lunghe della sua rete.

Il lancio rafforza ulteriormente la presenza di Etihad in Nord America, integrando i servizi esistenti per Toronto, New York e Chicago, nonché per Charlotte, che inizierà le operazioni a marzo. I voli sono già in vendita”, conclude Etihad.

Etihad Guest decolla in tutta l’India con una Partner expansion

Etihad Guest, il pluripremiato programma fedeltà di Etihad Airways, celebra un importante traguardo in tutta l’India, accogliendo cinque nuovi importanti partner fedeltà nel suo programma in rapida espansione.

“Il lancio della partnership è stato celebrato in un evento a Mumbai, a cui hanno partecipato partner, media e star di Bollywood.

L’India è la base di iscritti in più rapida crescita per il programma fedeltà Etihad Guest della compagnia aerea, che ora vanta oltre 13 milioni di iscritti in tutto il mondo. Con oltre 250.000 nuovi iscritti al mese, Etihad sta massimizzando il valore per i membri residenti in India grazie a una serie di nuovi partner fedeltà che premiano i membri per le loro spese quotidiane in ambito shopping, ristorazione e viaggi”, afferma Etihad.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “L’India è uno dei mercati più importanti per Etihad, con 185 voli settimanali verso 11 aeroporti in tutto il paese. Di conseguenza, stiamo investendo i nostri sforzi per arricchire significativamente il programma Etihad Guest per il crescente numero di membri in tutto il paese e per i nostri membri che scelgono di visitare questa vivace nazione. Siamo entusiasti di essere la prima compagnia aerea internazionale ad espandere la nostra presenza in modo così significativo.

Siamo orgogliosi di collaborare con cinque marchi prestigiosi e rinomati in tutta l’India, tra cui BOBCARD, leader nel settore delle carte di credito, il gruppo alberghiero di lusso The Postcard Hotel, il major e-commerce marketplace Flipkart, la pionieristica food and quick commerce platform indiana Swiggy e Shoppers Stop India, grande magazzino e rivenditore. Integrare il programma nella vita quotidiana dei nostri membri dimostra il valore del programma Etihad Guest per i consumatori indiani e lo rende ancora più gratificante”.

“Queste cinque partnership rappresentano un’importante pietra miliare nel continuo investimento di Etihad Airways in India, uno dei mercati internazionali in più rapida crescita. Questo risultato è dovuto al crescente coinvolgimento della compagnia aerea con i viaggiatori indiani, alla ricerca di viaggi fluidi, orientati al valore e ricchi di esperienze ad Abu Dhabi e in altre destinazioni globali.

Dalle partnership strategiche con il Chennai Super Kings e il Mumbai City FC, alla cucina di ispirazione e produzione locale e alle esperienze digitali in lingua hindi, Etihad riafferma il suo rapporto di lunga data con i viaggiatori indiani”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)