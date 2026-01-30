KLM completa la Dreamliner fleet con l’arrivo di “Krokus”

Oggi KLM ha dato il benvenuto al suo 28° Boeing 787 Dreamliner.

“Con l’arrivo di “Krokus”, un Boeing 787-10, la flotta Dreamliner è ora completa. Dall’introduzione del primo 787-9, “Zonnebloem”, più di dieci anni fa, la fotta Dreamliner di KLM è cresciuta fino a tredici 787-9 e quindici 787-10.

Il primo 787-10, “Oranjebloesem”, è arrivato nel 2019, appena 100 giorni prima del centenario di KLM. Questo aereo più grande si distingue per il suo design elegante, gli ampi finestrini e gli interni spaziosi, il tutto finalizzato a offrire ai passeggeri maggiore comfort e spazio. Un Dreamliner in miniatura è esposto a Madurodam dal 2016″, afferma KLM.

“Tutti i Dreamliner di KLM sono dotati di Premium Comfort Class dallo scorso inverno, offrendo ai passeggeri più spazio per le gambe, maggiore comfort e un servizio di ristorazione dedicato.

Con l’arrivo di questo ultimo aereo, KLM dispone ora di una Dreamliner fleet moderna ed efficiente, pronta a servire i passeggeri per i decenni a venire”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)