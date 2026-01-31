News Brevi – 31.01.2026

ITALIA-GIAPPONE: AL COA IL 2° SPACE WORKING GROUP CON LA JAPAN SELF-DEFENSE FORCE (JADSF) – Il 16 gennaio scorso, a testimonianza della proficua collaborazione tra Italia e Giappone, già sviluppata in diversi ambiti e in progressivo consolidamento anche nel dominio spaziale, una delegazione della Japan Air Self-Defense Force (JASDF) ha fatto visita al Comando delle Operazioni Aerospaziali (COA) nell’ambito del 2° Space Working Group, in continuità con il percorso di cooperazione avviato a seguito della sottoscrizione della Dichiarazione di Intenti da parte dei rispettivi Capi di Stati Maggiore e con il primo meeting tenutosi in Giappone a ottobre dello scorso anno. La delegazione è stata accolta dal Comandante del COA, Generale di Divisione Aerea Luca Maineri e dal Comandante del C-SSA, Col. Francesco Santucci, insieme al personale del Centro. In tale contesto le Parti hanno confermato il comune interesse a perseguire obiettivi strategici condivisi, riconoscendo il dominio spaziale quale settore di primaria rilevanza per la sicurezza e la difesa. Il Generale Maineri, in particolare ha evidenziato “la necessità di continuare nel percorso di consolidamento della cooperazione già in essere poiché il dominio spaziale si configura sempre più come un abilitante delle operazioni multi-dominio”. Scopo del 2° Space Working Group è stato quello di individuare possibili ulteriori sinergie e il consolidamento dei contenuti dell’ Accordo Tecnico in fase di negoziazione. In chiusura dei lavori, sono state delineate le successive fasi della cooperazione bilaterale, con particolare riferimento al rafforzamento dello scambio informativo in ambito Space Situational Awareness, allo sviluppo dell’interoperabilità, all’evoluzione verso una collaborazione operativa strutturata e alla pianificazione del 3° Space Working Group e della prima esercitazione spaziale congiunta italo-giapponese. A margine dell’incontro, la delegazione ha avuto l’opportunità di visitare la sala operativa del Centro SSA e la nuova sala operativa del National Air and Space Operations Centre, ove è stata illustrata l’attività svolta dal COA nell’ambito delle operazioni aeree e spaziali. Il Centro Space Situational Awareness, ente a connotazione interforze a lead Aeronautica Militare, è dipendente dal Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico e si occupa di monitorare, sorvegliare e caratterizzare gli oggetti spaziali e il loro ambiente operativo allo scopo di supportare attività spaziali sicure, stabili e sostenibili, identificando i rischi e le minacce nello spazio, dallo spazio e verso lo spazio e proponendo le opportune misure di mitigazione. Il Centro è responsabile dei servizi di “Re-Entry” e “Fragmentation” per la Partnership European Space Surveillance and Tracking (EU-SST) e di Collision Avoidance” per gli assetti spaziali nazionali. Il CSSA opera nel contesto di un accordo nazionale che vede la collaborazione fra l’Aeronautica Militare, la Difesa, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAFRAN SI TRASFERISCE IN UN NUOVO ENGINEERING CENTRE IN BRASILE – Safran informa: “Safran Cabin ha inaugurato il suo nuovo engineering center a São José dos Campos, Brasile, segnando il trasferimento dalla precedente sede di Jacarei. Questo trasferimento consolida la presenza ingegneristica globale dell’azienda e rafforza il suo impegno a lungo termine nel settore aerospaziale brasiliano. Il nuovo sito di 3.600 metri quadrati è progettato per ospitare oltre 600 ingegneri e tecnici specializzati. Riunisce tutte le funzioni ingegneristiche chiave, dallo sviluppo del prodotto e dalla personalizzazione altamente complessa alla progettazione avanzata, alla simulazione e all’analisi specializzata dell’infiammabilità. Il centro centralizza inoltre le attività di qualificazione, certificazione, documentazione tecnica ed eccellenza operativa, garantendo un miglioramento continuo. Grazie a queste capacità, il sito supporta i major Safran Cabin programs per fully integrated aircraft interiors, cabin monuments, crew rest modules, water & waste systems, al servizio di importanti costruttori di aeromobili e compagnie aeree di tutto il mondo, tra cui Airbus, Boeing ed Embraer”. “Questo nuovo engineering center dimostra la fiducia di Safran nel talento brasiliano e nel suo ruolo strategico nella nostra rete ingegneristica globale. Riunendo un’ampia gamma di competenze ingegneristiche di alto valore sotto lo stesso tetto, stiamo migliorando la nostra velocità, efficienza e capacità di innovazione. Questo sito svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo di soluzioni per cabine di nuova generazione e nell’offerta di un valore ancora maggiore ai nostri clienti in tutto il mondo”, afferma Jorge Ortega, CEO, Safran Cabin. “La nuova struttura è la terza sede di Safran nello stato di San Paolo. Safran è presente in Brasile da quasi 50 anni ed è oggi uno dei principali partner aerospaziali e tecnologici del Paese, con oltre 750 dipendenti in tutte le sue attività”, conclude Safran.

ANA RIPORTA I RISULTATI DEI NOVE MESI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2025 – ANA HD ha riportato i suoi risultati finanziari per il periodo di nove mesi terminato il 31 dicembre 2025, dimostrando una forte performance operativa. “I nostri ricavi record e la solida crescita nel corso dei nove mesi dimostrano chiaramente l’efficacia delle nostre iniziative strategiche”, ha affermato Kimihiro Nakahori, Executive Vice President and Group Chief Financial Officer. “Siamo concentrati nello sfruttare questo slancio per catturare la travel and cargo demand e offrire valore sostenibile ai nostri passeggeri e alle parti interessate”. “Grazie alla forte international and domestic passenger demand, ANA HOLDINGS INC. ha raggiunto un fatturato record di 1.877,3 miliardi di yen e un utile operativo di 180,7 miliardi di yen nel periodo. Gli international passenger services hanno registrato una forte crescita anno su anno sia nel numero di passeggeri che nelle entrate, trainata dai viaggi in entrata verso il Giappone e dalla domanda in uscita. I domestic passenger services hanno registrato un aumento del numero di passeggeri e delle entrate rispetto all’anno precedente, grazie alla cattura proattiva della leisure demand e agli efficaci adeguamenti del livello delle tariffe. Gli International cargo volumes sono cresciuti di anno in anno, supportati da maggiori sforzi per catturare il cargo dall’Asia al Nord America e dalla ripresa della cargo demand dalla Cina al Nord America attraverso il Giappone”, afferma ANA. “ANA Group continua a monitorare da vicino l’impatto del deprezzamento dello yen e di altri fattori macroeconomici, mantenendo una gestione disciplinata dei costi per supportare il raggiungimento del suo annual plan”, conclude ANA.

ANA HD PRESENTA LA SUA MEDIUM-TERM CORPORATE STRATEGY – ANA informa: “ANA HOLDINGS INC. ha presentato la sua Medium-term Corporate Strategy per il FY2026-2028. Si prevede una robusta global aviation demand. L’espansione di Narita Airport nel 2029 rappresenta la più grande opportunità commerciale per ANA Group. Insieme ad Haneda, rafforzerà la competitività del Tokyo metropolitan airport system rispetto ad altri hub globali. Ciò giocherà un ruolo cruciale anche nel raggiungimento dell’obiettivo del governo giapponese di 60 milioni di visitatori annuali in entrata. Nonostante il previsto declino della popolazione del Giappone, ANA Group vede questa come una “opportunity for transformation”, utilizzando l’innovazione e le nuove tecnologie per stimolare la produttività. ANA Group si adatterà in modo flessibile ai cambiamenti ambientali, unendosi per raggiungere gli obiettivi della fiscal year (FY) 2026-2028 Medium-term Corporate Strategy”. “Sfruttando l’espansione di Narita Airport nel 2029 come catalizzatore strategico, guideremo una crescita trasformativa fino al 2030”, ha affermato Koji Shibata, President and CEO of ANA Group. “Raggiungeremo questo obiettivo stabilendo che le nostre international passenger and cargo operations siano il nostro dual driver. Alimentati dalla sinergia dell’innovazione digitale e dall’esperienza dei nostri dipendenti, siamo determinati a competere e vincere sulla scena globale”. “Guardando all’espansione di Narita Airport nel 2029 come alla sua opportunità di business più significativa, il Gruppo creerà valore finanziario e non finanziario, realizzando la propria visione di gestione del Gruppo. Gli international passenger services mirano ad espandersi di 1,3 volte, catturando la domanda globale attraverso una solida rete entro il FY30. Anche gli international cargo services puntano a una crescita di 1,3 volte, posizionando ANA Group come il principale combination carrier asiatico attraverso l’integrazione di Nippon Cargo Airlines, che si prevede genererà 300 miliardi di yen in sinergia. Allo stesso tempo, i domestic passenger services miglioreranno l’ottimizzazione della domanda e dell’offerta e miglioreranno la redditività introducendo nuovi aeromobili. ANA Group prevede un investimento record di 2,7 trilioni di yen nei prossimi cinque anni, focalizzato sulla trasformazione digitale e sugli aerei, massimizzando la creazione di valore attraverso la sinergia del “digitale” e del “potere delle persone”. Il Gruppo punta a un utile operativo record di 250 miliardi di yen nel FY28 e mira a raggiungere 310 miliardi di yen, con un margine operativo del 10%, nel FY30″, conclude ANA.

DELTA OTTIENE SEI NUOVI RICONOSCIMENTI – Delta informa: “Questo mese Delta Air Lines ha ottenuto sei nuovi premi, dopo aver ricevuto riconoscimenti sia da The Points Guy che da Newsweek. Delta si è classificata al primo posto in due categorie nei The Points Guy’s annual travel awards, che premiano le aziende impegnate a trasformare l’esperienza di viaggio premium: Best U.S. Business Class: Delta Air Lines Delta One Suite; Best New U.S. Airline Lounge: Delta One Lounge at Seattle-Tacoma International Airport (SEA)”. “Il feedback dei clienti continua a plasmare le esperienze eccezionali che Delta offre, da terra al cielo, e premi come questo lo riflettono”, ha affermato Erik Snell, Chief Customer Experience Officer, Delta. “Dall’introduzione delle prime U.S. business-class suites, quasi 10 anni fa, ora voliamo più di 2.700 Delta One Suite su 80 aerei e siamo leader del settore nell’offerta con più lounge di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense”. “Delta è costantemente riconosciuta per l’eccellenza nell’esperienza del cliente, nelle performance operative e nella cultura aziendale, grazie alla dedizione dei suoi dipendenti e ai continui investimenti in prodotti ed esperienze premium, con altri in arrivo. Nel 2027 Delta aggiungerà alla sua flotta l’Airbus A350-1000 widebody, che sarà dotato di un numero ancora maggiore di Delta One Suite. Le Delta One Suite saranno aggiunte anche agli A330-300 e agli A330-200 nei prossimi anni. La compagnia aerea continua inoltre a migliorare l’esperienza di viaggio nelle lounge, con la recente inaugurazione di un Philadelphia Sky Club completamente rinnovato, con una capacità raddoppiata e degli Atlanta Club rinnovati, oltre a delineare una solida roadmap per l’arrivo dei Delta Sky Club a Jacksonville, Tampa, Las Vegas e altri mercati chiave”, prosegue Delta. “Inoltre, Delta si è aggiudicata quattro premi ai Newsweek 2026 BrandSpark Most Trusted® Awards, un riconoscimento votato dai consumatori che celebra i marchi che si sono guadagnati la fiducia degli acquirenti statunitensi. Il primato di Delta nella airline category include: Best Airline Loyalty Program (Delta SkyMiles); Best Airline for Customer Service; Best Airline for Domestic Travel; Best Airline for International Travel”, continua Delta. “SkyMiles è costruito innanzitutto sull’ascolto dei nostri membri e sull’offerta di un valore reale in ogni fase del viaggio”, ha affermato Dwight James, S.V.P. – Customer Engagement & Loyalty and CEO – Delta Vacations. “Questo riconoscimento da parte dei consumatori rafforza ciò che cerchiamo di fare ogni giorno: creare esperienze significative che premino la fedeltà e rendano Delta parte integrante della vita dei nostri clienti”. “Questi riconoscimenti si aggiungono al recente riconoscimento di Delta nella Fortune’s World’s Most Admired Companies list, al riconoscimento come top on-time airline in North America by Cirium per il quinto anno consecutivo e al primo posto nell’annual Business Travel News Airline Survey per il quindicesimo anno consecutivo”, conclude Delta.

SCOPRIRE IL DIETRO LE QUINTE DI BRUSSELS AIRLINES GRAZIE A ‘BIENVENUE A BORD’ – Brussels Airlines informa: “Dal 6 febbraio, sarà trasmesso su RTL ‘Bienvenue à Bord’, un reality show che offre uno sguardo esclusivo sulle operazioni quotidiane di Brussels Airlines. Le troupe televisive hanno avuto ampio accesso alla compagnia aerea nazionale belga e hanno seguito i colleghi dall’aeroporto al maintenance hangar e in volo. Con questo programma, Brussels Airlines mira a ispirare le persone a prendere in considerazione una carriera nel settore dell’aviazione. Prepararsi a tornare al lavoro come Purser dopo 18 mesi di maternità, gestire la temporanea perdita del segnale GPS in cockpit o gestire un imbarco molto affollato per un volo per Lomé e Accra: gli spettatori scopriranno tutto questo e molto altro ancora nel reality show di Brussels Airlines. Dal 6 febbraio, Brussels Airlines e RTL mostreranno cosa succede davvero dietro le quinte della compagnia aerea. Per diversi mesi, la casa di produzione Geronimo Entertainment ha seguito Dorian, Sabrina, Aurélie, Marc, Elisabeth, Seynebou e molti altri dipendenti di Brussels Airlines a terra e in volo. La serie di sei episodi andrà in onda ogni venerdì sera alle 19:50 su RTL e sarà disponibile anche su RTLplay”. “Lavorare per una compagnia aerea continua ad accendere l’immaginazione. Allo stesso tempo, molte persone non si rendono ancora conto di tutto ciò che deve accadere affinché un aereo decolli e porti i nostri passeggeri a destinazione, a un incontro di lavoro o a riunirli con i propri cari. Ci sono innumerevoli anelli nella catena, e ognuno di essi è fondamentale. Siamo orgogliosi di presentare ancora una volta i ritratti di colleghi appassionati che si impegnano al massimo, nei momenti belli e in quelli difficili, per fare davvero la differenza”, afferma Wencke Lemmes, Head of Customer Experience, Product & Marketing, Brussels Airlines. “Per anni, il settore dell’aviazione e le compagnie aeree hanno evocato immagini di libertà, scoperta, felicità e fuga dalla routine quotidiana, ma anche di ritrovi e momenti che contano davvero. Così, quando ci è stato presentato il progetto Bienvenue à Bord, abbiamo subito aderito e abbiamo avviato le discussioni per adattare il format al pubblico francofono, assicurandoci che fosse in linea con la nostra identità e integrato naturalmente nella nostra programmazione. Abbiamo rapidamente scoperto un DNA comune tra i nostri valori, le nostre esigenze e quelli di Brussels Airlines. Ciò che volevamo mettere in risalto erano, prima di tutto, gli eroi locali a noi così cari, così come storie forti che affascinano, connettono, sollevano interrogativi e commuovono le persone”, afferma Laurent Toussaint, Unscripted Manager en charge des divertissements et de l’infotainment, RTL Belgique. “In Bienveune à Bord, gli spettatori possono dare uno sguardo dall’interno al lavoro quotidiano di ground staff, aircraft technicians, cabin crew and pilots. Con la serie, Brussels Airlines vuole suscitare interesse per le carriere nel settore dell’aviazione. Chiunque desideri esplorare le opportunità può trovare maggiori informazioni sul Brussels Airlines job site: https://www.brusselsairlines.com/be/en/jobs“, conclude Brussels Airlines.

KLM: STATEMENT SUL COALITION AGREEMENT – KLM informa: “KLM vede nel coalition agreement ‘Aan de slag’ un chiaro riconoscimento dell’importanza dell’aviazione e della hub function di Schiphol per la nostra economia. È positivo che questa coalizione confermi che le tasse sull’aviazione dovrebbero essere uguali in tutti i paesi dell’EU. Ci aspettiamo quindi un rapido primo passo per allineare la tassa sull’aviazione olandese almeno a quella tedesca. Ciò è necessario per rimanere competitivi con i paesi vicini. L’accordo afferma inoltre che i Paesi Bassi mirano a diventare l’economia più forte dell’EU. Considerare una chiusura notturna di Schiphol va contro questa ambizione. Il Wennink report sottolinea l’importanza cruciale della funzione di hub di Schiphol, della nostra connettività internazionale e di un settore dell’aviazione competitivo per la nostra capacità di generare reddito e per gli investimenti. KLM rimane impegnata per un’aviazione più pulita e silenziosa, mantenendo al contempo la nostra connettività internazionale. Non vediamo l’ora di collaborare con il nuovo governo e il Parlamento per l’attuazione e l’esecuzione di questi piani”.