(CULTURE CORNER) – “Le scuole di volo Alitalia – Una storia lunga 60 anni raccontata dai suoi protagonisti”

Il Comandante Adalberto Pellegrino ha pubblicato il suo nuovo libro “Le scuole di volo Alitalia – Una storia lunga 60 anni raccontata dai suoi protagonisti”, edito da Cartabianca Publishing.

Noi di Md80.it abbiamo letto il libro e pubblichiamo ora una recensione.

Quella delle scuole di volo Alitalia è una storia molto importante per la nostra aviazione: ottime scuole di volo, riconosciute tra le migliori, che hanno formato generazioni di Comandanti e professionisti dell’aviazione, che hanno reso grande Alitalia.

La formazione è fondamentale nel mondo aeronautico e Alitalia aveva perfettamente compreso quanto avere una scuola di volo efficiente e di qualità fosse essenziale.

Brindisi, Alghero, più recentemente Stati Uniti ed Abu Dhabi, un filo conduttore che ha fatto grande non solo la nostra Compagnia di bandiera, ma anche la nostra tradizione aeronautica.

Il volume porta il lettore a scoprire le scuole di volo Alitalia negli anni e l’importanza della formazione. Una parte fondamentale del libro sono le testimonianze di piloti e istruttori che hanno operato nelle scuole di volo Alitalia o che sono stati formati in esse. Esse sono fondamentali per tenere viva la memoria riguardo cosa è stata la nostra Compagnia di bandiera, i suoi piloti, i suoi Comandanti.

Molto importante e completa è la notevole presenza di allegati, disegni e fotografie di alta qualità, che rendono ancora più prezioso questo volume. Spaccati, dettagli, schede tecniche, Check List degli aeromobili utilizzati negli anni nelle scuole di volo Alitalia: dai jet Aermacchi MB-326D, ai monomotori a elica SIAI Marchetti SF-260 e ai bimotori Piper PA-42 Cheyenne e Piaggio P-166. Questo materiale rende l’opera adatta anche a chi vuole ampliare la propria cultura aeronautica.

Una lettura importante, per chi ha vissuto quel periodo, per chi è interessato alla storia di Alitalia, ma in generale per tutti gli appassionati di aviazione.

In un momento in cui stiamo assistendo a grandi cambiamenti nella formazione in aviazione, sia dal punto di vista delle metodologie che da quello degli equipaggiamenti (pensiamo ai moderni simulatori) e degli aeromobili, è molto importante, sia per chi ha già qualche anno alle spalle, sia per le nuove generazioni, ripercorrere la storia delle scuole di volo Alitalia, di cosa hanno rappresentato per la storia aeronautica del nostro Paese, per mantenere viva e non disperdere la memoria di anni epici.

Adalberto Pellegrino, paracadutista sportivo, pilota militare e – per oltre trentacinque anni – comandante di linea, è fra i protagonisti dell’aviazione civile italiana. Entrato a far parte degli equipaggi dell’Alitalia “ai tempi di Ciampino” ha vissuto in prima persona l’evoluzione della principale compagnia aerea nazionale ed è un impareggiabile collezionista di memorie. Per oltre quindici anni rappresentante dell’Associazione Nazionale Piloti Aviazione Commerciale (ANPAC), della Federazione Associazioni Autonome del Personale dell’Aviazione Civile (FAAPAC) e della Gente dell’Aria, membro dell’Associazione Trasvolatori Atlantici, è stato consigliere di amministrazione del Centro Sviluppo Trasporti Aerei, svolge attività di giornalista specializzato e collabora a pubblicazioni di carattere aeronautico.

Con Cartabianca Publishing ha pubblicato Quelli della Stanza Uno – I primi cinquant’anni di Alitalia (2016), Benvenuti a Bordo – Storie di volo di un comandante Alitalia (2019), Hijacking! – Terrorismo ad alta quota (2020) e Una giornata di volo – Sulle ali del Jumbo (2022).

Ci rimane l’eredità della nostra gloriosa Compagnia di bandiera che – per quanto condizionata dai suoi cicli economico-industriali – è stata la principale (e spesso unica) organizzazione italiana che ha dedicato attenzione e risorse alla formazione di piloti professionali per il trasporto aereo. Ciò ha contribuito in maniera determinante alla costituzione di un capitale umano e professionale altamente specializzato che è stato apprezzato in ogni angolo del mondo Adalberto Pellegrino

Scheda bibliografica:

Titolo: LE SCUOLE DI VOLO ALITALIA – Una storia lunga 60 anni raccontata dai suoi protagonisti

Autore: Adalberto Pellegrino

Editore: Prima edizione Cartabianca 16 dicembre 2025

Genere: Trasporti, Aviazione

Prezzi: €9,99 versione digitale ePub, Kindle o Apple – €20,00 versione cartacea

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/le-scuole-di-volo-alitalia/

ISBN cartaceo: 9788888805641

ISBN digitale: 9788888805658

