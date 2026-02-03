Airbus e Singapore ottengono la prima A330 MRTT auto-refuelling full certification

Airbus e Singapore hanno ottenuto la full certification dell’Automatic Air-to-Air Refuelling (A3R) capability per l’Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT). La certificazione è stata rilasciata dallo Spanish National Institute for Aerospace Technology (INTA) a seguito di un’ampia campagna di qualificazione e test di volo condotta in stretta collaborazione con la Republic of Singapore Air Force (RSAF) e la Defence Science and Technology Agency (DSTA).

Questo rappresenta una pietra miliare fondamentale nello sviluppo continuo della piattaforma A330 MRTT e segna una prima mondiale nel settore, con la campagna che conferma la maturità, la sicurezza e l’affidabilità dell’A3R system in un’ampia gamma di profili di missione. Con questa certificazione, la RSAF diventa la prima forza aerea al mondo a introdurre l’A3R sulla sua flotta A330 MRTT, operata dal 112° Squadrone, stabilendo un nuovo standard per l’automated refuelling.

Mike Schoellhorn, Chief Executive Officer at Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “La certificazione dell’A3R con Singapore è un risultato significativo e una chiara dimostrazione di ciò che una partnership a lungo termine può offrire. Singapore è costantemente all’avanguardia nell’adozione e nello sviluppo congiunto di tecnologie aerospaziali di nuova generazione e Airbus è orgogliosa di supportare la RSAF e il DSTA nell’implementazione di una capacità che plasmerà il futuro del rifornimento in volo”.

Ng Chad-son, Chief Executive, Defence Science and Technology Agency, ha dichiarato: “Il raggiungimento della certificazione completa dell’A3R è un risultato significativo, poiché gli A330 MRTT di Singapore possono ora effettuare il rifornimento automatico sia di giorno che di notte. La DSTA ha collaborato a stretto contatto con la RSAF e Airbus per promuovere l’innovazione, migliorare la sicurezza e ridurre il carico di lavoro dell’equipaggio. Questo risultato dimostra un’efficace integrazione tecnologica e stabilisce un nuovo punto di riferimento per l’ automatic aerial refuelling a livello globale”.

Il Major-General Kelvin Fan, Chief of Air Force at Republic of Singapore Air Force, ha dichiarato: “La RSAF è lieta di aver collaborato con la DSTA e Airbus per sviluppare la prima capacità A3R al mondo. Questo sviluppo migliorerà le operazioni di rifornimento in volo della RSAF, contribuendo a una maggiore efficacia operativa. Riflette inoltre l’impegno della RSAF a collaborare con i partner del settore per innovare e rimanere all’avanguardia tecnologica”.

“Lo sforzo congiunto tra Airbus, RSAF e DSTA è iniziato nel 2020 per convalidare e accelerare l’entrata in servizio del sistema A3R. Il programma di certificazione comprendeva missioni diurne e notturne, inviluppi di volo ampliati e diversi tipi di aeromobili riceventi, garantendo la piena prontezza operativa. Le prove di volo si sono svolte sia in Spagna che a Singapore, con la RSAF che ha fornito gli A330 MRTT, nonché gli F-16 e gli F-15, come aeromobili riceventi a supporto dei test e delle convalide.

Sviluppato da Airbus nell’ambito della sua SMART MRTT vision, il sistema A3R impiega tecnologie avanzate di automazione e visione artificiale per rilevare, tracciare e agganciare automaticamente gli aeromobili riceventi, senza la necessità di input manuali. Riducendo il carico di lavoro dell’operatore e migliorando la precisione, l’A3R migliora la sicurezza delle missioni e offre una maggiore flessibilità operativa alle forze aeree che utilizzano l’A330 MRTT“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)