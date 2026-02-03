La Marina francese diventerà il primo operatore dell’Aliaca vertical uncrewed aerial system di Airbus

La French Directorate General of Armament (DGA) ha ordinato una nuova versione del programma SMDM (“Onboard Mini Aerial Drone Systems for the Navy”) ad Airbus Helicopters (tramite la sua controllata Survey Copter). Questo UAS sarà ora consegnato nella nuova configurazione a decollo e atterraggio verticale (VTOL). La DGA ha ordinato un totale di 34 sistemi Aliaca per la Marina francese a partire dal 2022. Le consegne di questa nuova versione inizieranno nel maggio 2026, dopo una campagna di qualificazione.

“Siamo orgogliosi di poter consegnare per la prima volta alla Marina francese la versione VTOL di Aliaca”, ha dichiarato Christophe Canguilhem, direttore del programma Aliaca di Airbus Helicopters. “La Marina francese utilizza con successo Aliaca da diversi anni, sia a bordo delle proprie unità navali sia da terra. Lo SMDM, come viene denominato all’interno della Marina francese, ha dimostrato pienamente il suo potenziale operativo. Con la versione VTOL, la Marina francese potrà impiegare Aliaca con una flessibilità ancora maggiore. Questa modifica al contratto iniziale dimostra che la nostra soluzione è ormai matura e disponibile per i clienti di tutto il mondo”.

“L’Aliaca VTOL è stato testato a terra e in mare alla fine del 2024 e per tutto il 2025. Presentato nell’aprile 2025, l’Aliaca VTOL è stato sviluppato in meno di un anno a partire da una versione già ampiamente collaudata in operazioni all’interno della Marina francese. Questo mini-drone tattico è dotato di quattro eliche che consentono il decollo e l’atterraggio verticali, mantenendo al contempo il fixed-wing propulsion mode durante la missione. Ha un peso massimo al decollo di 25 kg, un’apertura alare di 3,5 m e una lunghezza di 2,1 m. Con un’autonomia di due ore e un raggio d’azione di 50 km, Aliaca è equipaggiato con una telecamera, un sistema elettro-ottico/infrarosso girostabilizzato ad alte prestazioni e un Sistema di Identificazione Automatica in grado di identificare una nave entro un raggio di diverse centinaia di chilometri.

Questa evoluzione del programma SMDM mantiene le prestazioni e l’architettura del sistema esistente, offrendo al contempo una messa in opera più rapida e una riduzione dell’impronta logistica grazie all’assenza di sistemi di lancio e recupero. Gli operatori continuano a utilizzare la stessa stazione di controllo a terra, già collaudata e riconosciuta per la sua facilità d’impiego”, afferma Airbus.

“Questa nuova configurazione dello SMDM entrerà in una fase di qualificazione da parte della DGA all’inizio del 2026, con prove a terra e in mare, prima di essere dichiarata operativa. Lo SMDM, nella sua “fixed-wing” version, continuerà a essere impiegato sulle unità già equipaggiate e mantenuto in condizioni operative per un periodo di almeno sette anni”, conclude Airbus.

