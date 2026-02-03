Boeing e Air Cambodia annunciano il più grande Single-Aisle Order della compagnia aerea, per un massimo di 20 737 MAX

Boeing e Air Cambodia hanno annunciato oggi il più grande Single-Aisle Order della compagnia aerea, per un massimo di 20 737 MAX, in un accordo presentato al Singapore Airshow.

“Questo segna il primo acquisto di aerei Boeing a basso consumo di carburante da parte della compagnia aerea del Sud-Est asiatico.

La compagnia aerea ha finalizzato il suo ordine fermo per 10 737-8 e la possibilità di ordinarne altri 10 a dicembre 2025. L’ordine era precedentemente indicato come non identificato sul sito web Ordini e Consegne di Boeing.

Con il 737 MAX, Air Cambodia rinnoverà e amplierà la sua flotta, poiché il trasporto aereo svolge un ruolo sempre più importante nel collegare persone e luoghi in tutta la regione. La compagnia aerea sfrutterà le capacità, l’efficienza e le caratteristiche di comfort per i passeggeri del 737-8 per la sua rete in espansione di rotte ad alta domanda in tutta l’Asia”, afferma Boeing.

“Il 737-8 offre ad Air Cambodia la combinazione ideale di autonomia, capacità ed efficienza nei consumi per supportare la nostra prossima fase di crescita”, ha affermato il Dott. David Zhan, CEO di Air Cambodia. “Questo investimento, il più grande acquisto di narrowbody da parte di Air Cambodia, ci consentirà di lanciare servizi diretti verso importanti mercati del Nord e Sud-Est asiatico e di offrire viaggi a prezzi competitivi ai passeggeri, creando al contempo posti di lavoro e opportunità di formazione a livello locale che rafforzeranno le nostre comunità”.

“Il 737-8, che può trasportare fino a 178 passeggeri in una configurazione a due classi con un’autonomia fino a 3.500 miglia nautiche (6.480 km), è ideale per supportare la crescente rete regionale della compagnia aerea. Air Cambodia trarrà vantaggio dalla flessibilità di volo e dai minori costi operativi dell’aereo, grazie a una riduzione del 20% del consumo di carburante e delle emissioni rispetto agli aerei che sostituisce”, prosegue Boeing.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto ad Air Cambodia come nostro nuovo cliente del 737 MAX e non vediamo l’ora di collaborare con loro per introdurre il versatile e affidabile 737-8 nel Kingdom of Cambodia”, afferma Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Ci impegniamo a sostenere la crescita dell’aviazione in Cambogia e in tutta la regione, mentre Air Cambodia rafforza i legami in tutta l’Asia con questi aerei a basso consumo di carburante”.

“Air Cambodia opera attualmente una flotta di sei single-aisle and regional jets su rotte domestiche e internazionali verso Vietnam, India, Thailandia, Cina, Giappone e Hong Kong.

Il Commercial Market Outlook di Boeing prevede che le compagnie aeree del Sud-Est asiatico avranno bisogno di quasi 5.000 nuovi aerei nei prossimi vent’anni, con i single-aisle jets che rappresentano oltre l’80% delle consegne”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)