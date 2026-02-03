Tecnam ha portato la sua “Direct Factory” strategy a Wings India 2026

A seguito del recente annuncio del passaggio alla Direct Factory Representation in India, Tecnam Aircraft ha concluso con grande successo Wings India 2026.

“L’evento ha rappresentato la prima importante convalida di questo nuovo approccio strategico, con un coinvolgimento record con le Flight Training Organizations (FTOs), contributi politici di alto livello e un ampio consenso per i velivoli esposti.

Tecnam ha presentato una gamma completa di velivoli, progettata per soddisfare le diverse esigenze del mercato indiano. L’esposizione statica presentava:

Il P-Mentor: il two-seat IFR trainer che ha rivoluzionato l’addestramento dei piloti con il suo moderno glass cockpit e i bassi costi operativi.

Il P2010 TDI: un punto di svolta per la mobilità privata e i servizi di aerotaxi, dotato di una cabina di lusso e della possibilità di utilizzare Jet A1/Diesel fuel.

Il P2006T: il twin-engine più leggero al mondo, un punto di riferimento per il multi-engine training e uno dei preferiti dalle FTO per la sua efficienza.

Pochi giorni dopo l’annuncio del passaggio a un direct sales and support model per rafforzare la propria presenza nella regione, il team Tecnam, guidato dal Chief Sales Officer Walter Da Costa, ha dimostrato l’impatto immediato di questa decisione sul campo. Eliminando gli intermediari, Tecnam ha stabilito linee di comunicazione dirette con le principali accademie aeronautiche indiane”, afferma Tecnam.

Sottolineando l’importanza di questo cambiamento, Giovanni Pascale Langer, Managing Director of Tecnam, ha dichiarato: “L’India è un mercato chiave che richiede la nostra massima attenzione. Stabilendo un collegamento diretto tra la nostra sede centrale e gli operatori indiani, stiamo posizionando Tecnam per supportare al meglio la crescita costante delle principali scuole di volo e compagnie aeree della regione. I nostri partner istituzionali necessitano di un accesso immediato e senza filtri ai nostri team di supporto e vendita per mantenere il loro ritmo operativo. Questa struttura diretta ci permette di affiancarli nell’espansione delle loro flotte”.

“L’influenza di Tecnam si è estesa ben oltre la semplice esposizione statica, con il Chief Sales Officer, Walter Da Costa, invitato a intervenire in tre tavole rotonde, che hanno affrontato le sfide più urgenti dell’aviazione indiana.

Mentre l’intera flotta ha attirato l’attenzione, il P-Mentor è emerso come la star indiscussa dell’esposizione statica. L’avanzato glass cockpit e l’efficienza nei consumi del velivolo hanno catturato l’attenzione dell’intero settore, culminando in una visita di spicco di Mr. Campbell Wilson, CEO di Air India”, prosegue Tecnam.

“Questa edizione di Wings India è stata davvero elettrizzante”, ha aggiunto Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam. “Dal successo virale del P-Mentor all’onore di ospitare Mr. Campbell Wilson presso il nostro stand, il riscontro da parte del mercato indiano è stato immenso. Con la nostra flotta completa in esposizione, dai trainer monomotore alle nostre versatili piattaforme bimotore, abbiamo dimostrato che Tecnam ha lo strumento giusto per ogni missione. Il futuro dell’aviazione indiana è qui e Tecnam lo alimenta”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)