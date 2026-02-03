News Brevi – 03.02.2026

L’AERONAUTICA MILITARE IN ADDESTRAMENTO IN NORVEGIA SU PISTE GHIACCIATE E TEMPERATURE ESTREME – Ghiaccio, neve e temperature fino a -25°C. È in questo scenario estremo che l’Aeronautica Militare ha condotto nei giorni scorsi l’esercitazione Cold Weather Ops 2026, finalizzata al mantenimento della capacità di operare in ambienti caratterizzati da condizioni climatiche particolarmente rigide, fondamentali anche per attività quali le spedizioni scientifiche in Antartide. Gli equipaggi del velivolo C-130J hanno operato dalla base aerea di Bardufoss, addestrandosi su piste contaminate da ghiaccio e neve e simulando missioni di trasporto e aviolancio tra i fiordi norvegesi. Il personale navigante era composto da piloti e loadmaster provenienti dal 2° Gruppo Volo, 50° Gruppo Volo e dall’International Training Centre; fondamentale è stato anche l’apporto di specialisti manutentivi e logistici della 46ª Brigata Aerea, il cui contributo ha garantito il corretto svolgimento di tutte le attività di volo. Determinante, inoltre, il supporto fornito dal 131 Luftving della forza aerea norvegese, che ha assicurato assistenza logistica e operativa, oltre a briefing dedicati alle caratteristiche dello spazio aereo locale, con particolare attenzione alle procedure di traffico e alla navigazione a bassa quota. La prima fase dell’attività ha riguardato la familiarizzazione del personale con le complesse procedure di conservazione, manutenzione, avviamento e rullaggio del velivolo in condizioni di freddo estremo. L’attività al suolo è stata seguita da voli nel circuito di traffico locale, finalizzati al riconoscimento dei punti di riporto a vista e all’inserimento in sicurezza nelle operazioni di una base non conosciuta (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AL MUSAM PRESENTATA L’AREA ESPOSITIVA DEDICATA ALLA STORIA DELLE FORZE SPECIALI DELL’A.M. – Venerdì 30 gennaio, presso il Museo Storico dell’Aeronautica Militare (MUSAM) di Vigna di Valle, è stata inaugurata una nuova sezione dedicata alle Forze Speciali dell’AM. Il Colonnello Dario Bovino, Comandante dell’Aeroporto di Vigna di Valle, e il Col. Michele Anelli, Comandante del 17° Stormo Incursori di Furbara, hanno aperto l’evento con un indirizzo di saluto alle autorità e ai numerosi ospiti intervenuti, tra cui il Prof. Andrea Margelletti, Consigliere del Ministro della Difesa, rappresentanti dello Stato Maggiore Difesa e dello Stato Maggiore Aeronautica, diversi esponenti del CoFS (Comando Forze Speciali) e dei Reparti del comparto Forze Speciali interforze, unitamente a rappresentanze delle Associazioni d’Arma e dei media. Ospite d’eccezione, il Prof. Mauro De Angelis, figlio del Magg. Arnaldo De Angelis, già Comandante del Battaglione ADRA. Nel nuovo spazio espositivo, cimeli, documenti e filmati raccontano la nascita e lo sviluppo di questa importante realtà operativa dell’Aeronautica Militare. Il percorso di visita inizia con i primi paracadutisti e la figura di Umberto Guidoni per poi proseguire con gli Arditi Distruttori della Regia Aeronautica (ADRA), primo reparto di forze speciali costituito nel 1942 a Tarquinia e distintosi per le ardite azioni su obiettivi strategici durante la Seconda Guerra Mondiale, per poi giungere alla sezione dei “Falchi Blu”, il team di paracadutismo acrobatico costituito a metà anni ’70. È da loro che sono stati infine costituiti gli attuali Incursori dell’Aeronautica Militare, personale altamente addestrato e specializzato per condurre missioni nello spettro delle Operazioni Speciali: Special Reconnaissance (ricognizione speciale), Direct Action (azioni diretta), Military Assistance (assistenza militare), Hostage Release operations (operazioni di rilascio ostaggi), Counter Terrorism Operations (operazioni antiterrorismo), Strategic Reconnaissance (ricognizione strategica). L’evento è continuato con un forum di discussione, con gli interventi del Prof. Gastone Breccia dell’Università di Pavia, del Gen. B. (ris) Cristiano De Chigi, già Vice Comandante della Brigata Paracadutisti “Folgore”, Capo Ufficio Storico dell’Esercito e storico militare, del Prof. Federico Ciavattone, Direttore del Centro Studi di Storia del Paracadutismo Militare dell’ANPDI (Ass. Naz. Paracadutisti d’Italia), del Gen. Sq. Riccardo Rinaldi, tra i primi Incursori dell’AM, già Comandante del 17° Stormo e della 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali di Furbara ed attuale Generale del Ruolo delle Armi, che si sono succeduti in un excursus storico sull’importanza, sul ruolo, sulle peculiarità e sul futuro delle Forze Speciali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

KLM: STATEMENT SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “In ogni momento, KLM dà priorità alla sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio nell’esecuzione delle sue operazioni. La selezione di rotte sicure e ottimali è parte integrante della nostra prassi quotidiana. Sulla base dell’attuale situazione di sicurezza e della fattibilità operativa, abbiamo deciso di riprendere i nostri voli per Tel Aviv il 3 febbraio e dal 5 al 15 febbraio con uno schedule modificato. Dal 1° al 6 febbraio, opereremo voli per Dubai, anch’essi con schedule modificato. Abbiamo ripreso i voli verso altre destinazioni nella regione, come Riyadh e Dammam. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione e determineremo i nostri flight schedules di conseguenza”.

QANTAS LANCIA UN’OFFERTA GLOBALE DA 500.000 POSTI – Qantas Group informa: “Qantas offre tariffe scontate su oltre 500.000 posti su quasi tutta la sua rete internazionale, in una delle più grandi promozioni globali dell’anno per la compagnia aerea. L’offerta è lanciata in un contesto di continuo interesse per i viaggi internazionali: gli ultimi dati dell’Australian Bureau of Statistics rivelano che i residenti australiani hanno effettuato oltre 12,5 milioni di viaggi all’estero nei 12 mesi fino a novembre 2025, con un aumento di quasi il 9% su base annua. L’offerta è valida per una settimana e copre oltre 60 rotte, offrendo ai clienti tariffe scontate per oltre 30 destinazioni internazionali in Europa, Nord e Sud America, Asia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Pacifico”.

QANTAS E JAPAN AIRLINES ANNUNCIANO L’INTENZIONE PER LA TRANSIZIONE STRATEGICA DI JETSTAR JAPAN A UNA STRUTTURA DI PROPRIETÀ A CAPITALE GIAPPONESE – Qantas Group informa: “Qantas e Japan Airlines (JAL) hanno annunciato oggi di aver firmato un Memorandum d’Intesa non vincolante per facilitare la transizione di Jetstar Japan a una nuova Japanese capital-led ownership structure. Previo raggiungimento di un accordo sulla transazione e delle approvazioni normative, la transazione proposta prevede che Qantas ceda la sua partecipazione di minoranza (33,32%) in Jetstar Japan. L’accordo dovrebbe essere raggiunto a luglio 2026 e la transizione completata entro giugno 2027. Non ci saranno modifiche all’attuale struttura azionaria o di governance di Jetstar Japan fino alla firma di un accordo e al completamento della transazione. L’operazione consentirà a Jetstar Japan di avviare la sua prossima fase di crescita in Giappone e consentirà inoltre a Qantas Group di concentrare i suoi attuali investimenti di capitale sulle operazioni nazionali e internazionali di Qantas e Jetstar in Australia. Non vi saranno ripercussioni sui servizi internazionali di Qantas o Jetstar tra Australia e Giappone, né sugli accordi di codeshare con JAL. Qantas aggiornerà il mercato una volta raggiunto l’accordo”.

ANA GROUP ANNUNCIA IL FLIGHT SCHEDULE PER IL FY26 – ANA HOLDINGS INC. ha annunciato oggi il suo flight schedule per l’anno fiscale 2026 (FY26), delineando i progressi strategici nelle sue operazioni passeggeri e cargo, introducendo più rotte e nuovi aeromobili per rafforzare la sua rete e migliorare l’esperienza di viaggio dei clienti. ANA Group mira a soddisfare l’evoluzione della domanda del mercato e a consolidare la sua leadership nel settore attraverso una crescita mirata e miglioramenti dei servizi. Per il FY26, ANA Group si concentrerà sul miglioramento della comodità e della redditività per i clienti, ottimizzando il suo dual-brand network (ANA e Peach) e promuovendo costantemente le sinergie con la sua nuova integrazione Nippon Cargo Airlines (NCA), La frequenza complessiva dei voli internazionali aumenterà al 105% rispetto all’anno precedente, includendo rotte stagionali flessibili e un servizio giornaliero sulla rotta Haneda-Milano a partire dalla seconda metà del FY26. La consegna del nuovo Boeing 787-9 con cabine aggiornate è prevista per agosto 2026. L’aumento dei voli sulle rotte per Seoul (Incheon) e Taipei garantirà operazioni flessibili per adattarsi alla domanda. Riguardo le rotte domestiche di ANA e Peach, le frequenze dei voli sulle rotte con una forte domanda saranno aumentate. Nel frattempo, alcune rotte saranno modificate, con riduzioni o sospensioni della frequenza, a seguito di un’analisi approfondita delle tendenze del mercato e del contesto competitivo. I nuovi Boeing 737-8 entreranno a far parte della flotta a giugno 2026. Per il cargo, ANA Group rafforzerà la propria rete concentrando i voli operati da ANA sull’Asia e i voli operati da NCA su Nord America ed Europa. A partire dal 29 marzo, ANA aumenterà la frequenza dei voli cargo sulla rotta Narita-Bangkok. Inoltre, i voli cargo NCA aggiungeranno un totale di cinque voli di andata e ritorno settimanali sulle rotte Narita-Chicago, Dallas e Los Angeles.

AMERICAN EXPRESS E AIR FRANCE KLM SVELANO LE RINNOVATE CO-BRANDED CARDS IN FRANCIA – Air France-KLM informa: “American Express e Air France-KLM hanno annunciato il lancio delle loro rinnovate co-branded Cards in Francia, pensate per migliorare l’esperienza di viaggio di consumatori e titolari di piccole imprese. Dal 1998, anno in cui American Express emise le prime carte co-branded Air France-KLM in Francia, le aziende hanno unito le loro competenze per supportare i viaggiatori nei loro viaggi, sia in Francia che nel resto del mondo. Questa partnership di lunga data si basa su un’ambizione comune: offrire soluzioni e servizi innovativi e differenziati, pensati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei viaggiatori, che si tratti di viaggi di piacere o di lavoro”. “Da oltre 25 anni, American Express e Air France-KLM costruiscono insieme un’offerta che contribuisce a migliorare l’esperienza di viaggio dei clienti. Con l’introduzione delle nostre rinnovate carte co-branded per consumatori e piccole imprese in Francia, rafforziamo la nostra partnership offrendo vantaggi differenziati pensati per supportare i viaggiatori in ogni fase del loro viaggio”, ha dichiarato Caroline Gaye, Country Manager Francia di American Express. “Le carte co-branded Air France KLM–American Express in Francia dimostrano la nostra ambizione comune con American Express di offrire ai titolari di carta vantaggi tangibili ogni giorno e un valore aggiunto durante i loro viaggi. La base di membi Flying Blue è raddoppiata dal 2022 e siamo lieti di poter offrire ai membri ancora più vantaggi grazie alle rinnovate carte co-branded emesse da American Express”, ha aggiunto Benjamin Lipsey, Senior Vice President Loyalty, Digital & Data at Air France-KLM, and President of Flying Blue.

CONDOR LANCERA’ I VOLI PER TEL AVIV A MAGGIO – Condor informa: “Nel suo 70° anniversario, Condor continua la sua storia riprendendo i voli regolari da Francoforte (FRA) a Tel Aviv (TLV) a partire da maggio 2026. Questo reintroduce una destinazione che ha avuto un ruolo chiave negli albori del turismo aereo tedesco: il primissimo volo di Condor, il 29 marzo 1956, fu un volo di pellegrinaggio da Francoforte alla Terra Santa. Con la ripresa dei voli per Tel Aviv, Condor rafforza la connettività tramite il suo hub di Francoforte e offre ai viaggiatori provenienti da Europa e Nord America ulteriori opzioni di viaggio diretto per la regione”. David Carlisle, Vice President Network Planning & Partnerships Condor: “Tel Aviv unisce tradizione e modernità come poche altre città: economicamente forte, culturalmente vivace e di grande importanza nella storia di Condor. Collegare questa città globale con l’Europa e il Nord America attraverso il nostro hub di Francoforte in crescita è particolarmente speciale per noi, in occasione del nostro 70° anniversario”. “Il nuovo collegamento sarà operato con un Airbus A320. I passeggeri potranno godere del comfort di bordo tipico di Condor, tra cui sedili ergonomici, opzioni tariffarie flessibili e una serie di extra opzionali. I voli sono ora disponibili per la prenotazione online su www.condor.com, telefonicamente e tramite agenzie di viaggio”, conclude Condor.

CHANGI AVIATION SUMMIT: IL NUOVO ICAO COUNCIL PRESIDENT ANNUNCIA LE IMPORTANTI TRASFORMAZIONI DEL TRASPORTO AEREO – L’ICAO informa: “Il neo-nominato ICAO Council President, Toshiyuki Onuma, ha annunciato l’inizio di una nuova era per l’aviazione internazionale con il suo primo discorso pubblico, al Changi Aviation Summit di Singapore, per illustrare come l’ICAO trasformerà il trasporto aereo globale attraverso il suo Long-Term Strategic Plan for 2050. La sua leadership nell’aviazione civile internazionale sarà caratterizzata da una spinta coordinata per cieli più sicuri, una crescita più pulita e un accesso più ampio. Mr. Onuma ha assunto questo ruolo in un momento in cui il settore sta registrando un’impennata della domanda, in particolare in Asia e nel Pacifico, dove il traffico passeggeri annuale sta aumentando a ritmi senza pari altrove. Il suo discorso ha collegato questa crescita a queste nuove ambizioni per il settore, sottolineando come la prevista triplicazione del numero globale di passeggeri entro la metà del secolo richieda un’azione urgente ora. Parallelamente, ha riconosciuto che l’aviazione sta attraversando un rapido e radicale cambiamento, guidato dalle nuove tecnologie, dall’evoluzione dei mercati e dalle crescenti aspettative in termini di sostenibilità e accessibilità”. “Dobbiamo vedere il cambiamento come un’opportunità di crescita”, ha osservato Onuma. “Abbiamo un impegno condiviso attraverso l’ICAO Long Term Strategic Plan. Dobbiamo utilizzarlo per coordinare e allineare i nostri sforzi per trasformare l’aviazione”. “Supportato da 32 Risoluzioni unanimi dell’Assemblea ICAO dello scorso anno, il Piano definisce aspirazioni molto ambiziose ma realistiche: zero vittime, zero emissioni nette e accesso universale al trasporto aereo. Il Presidente ha descritto come questi obiettivi saranno perseguiti attraverso misure concrete, come il potenziamento della supervisione, gli investimenti nelle competenze e l’accelerazione dell’innovazione, che saranno rese possibili dalle nuove partnership e dagli strumenti finanziari dell’ICAO, come il Finvest Hub recentemente lanciato. Con l’area Asia-Pacifico che funge sia da banco di prova che da fonte di slancio, ha indicato la leadership di Singapore nella trasformazione digitale e nell’aviazione sostenibile come esempio del tipo di progresso che l’ICAO sta incoraggiando a livello mondiale. Nel suo discorso, il Presidente ha posto l’accento sull’azione collettiva e sulla cooperazione regionale, in linea con il ruolo dell’ICAO nel sostenere la piena partecipazione dei paesi meno sviluppati e dei mercati emergenti. In questo modo, il Piano garantirà che la rapida crescita dell’aviazione si traduca in guadagni duraturi per tutte le persone e le economie, e per il pianeta”, conclude l’ICAO.

IATA ANNUNCIA IL WORLD CARGO SYMPOSIUM (WCS) 2026 IN PERU’ – IATA ha annunciato che il World Cargo Symposium (WCS) 2026 si concentrerà sul tema “Advancing Air Cargo in a Dynamic World”. Con questo tema, il simposio farà il punto sulle mutevoli condizioni del commercio globale, esaminando le priorità normative, gli sviluppi nello special cargo e i progressi nella digitalizzazione degli specialized streams. Il WCS si terrà a Lima, in Perù, dal 10 al 12 marzo, ospitato da LATAM Cargo. È la prima volta che l’evento si tiene in Sud America. “Le tariffe e l’incertezza geopolitica hanno rimodellato il commercio globale e le supply chain. Il modello di crescita del 3,4% della air cargo demand nel 2025 è stato fortemente influenzato da questi sviluppi e possiamo aspettarci un andamento analogo anche per il 2026. Il WCS di quest’anno si concentrerà sull’ulteriore rafforzamento dell’air cargo di rispondere in modo rapido ed efficace all’evoluzione delle rotte commerciali e all’aumento del valore della velocità e dell’affidabilità lungo la supply chain”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. “L’air cargo svolge un ruolo fondamentale nel collegare il Sud America ai mercati globali e nel supportare lo sviluppo commerciale ed economico della regione. Ospitare per la prima volta il World Cargo Symposium in Sud America è un riconoscimento della crescente importanza della regione nel global air cargo. LATAM Cargo è orgogliosa di sostenere un forum che riunisce il settore per promuovere le priorità normative, la digitalizzazione e l’evoluzione della domanda per lo special cargo in un contesto globale dinamico. Non vediamo l’ora di entrare in contatto con i nostri partner e stakeholder a Lima per promuovere progressi significativi in tutto il settore”, ha dichiarato Andres Bianchi, Chief Executive Officer, LATAM Cargo. Walsh e Bianchi interverranno all’evento insieme a: Teresa Mera Gómez, Minister of Trade & Tourism for Peru; Roberto Alvo, Chief Executive Officer, LATAM Airlines Group; Ali Faddis, Director Global Aviation Operations, Amazon Global Air Technology & Infrastructure; Brendan Sullivan, IATA’s Global Head of Cargo; Julia Seiermann, IATA’s Head of Industry Analysis. Il programma del WCS sarà integrato da una serie di workshop e cerimonie di riconoscimento.

MAX KOWNATZKI ASSUME LA CARICA DI CEO OF EUROWINGS – Eurowings informa: “Eurowings ha un nuovo CEO. Max Kownatzki ha ufficialmente assunto lunedì l’incarico di CEO della leisure airline tedesca. Il 53enne ha precedentemente ricoperto il ruolo di CEO of SunExpress, una joint venture tra Lufthansa Group e Turkish Airlines. Succede a Jens Bischof, che si è dimesso alla fine del 2025 su sua richiesta. Durante il suo mandato presso SunExpress, Kownatzki ha guidato con successo la compagnia aerea turco-tedesca attraverso la crisi dovuta alla pandemia, raddoppiandone la flotta a oltre 85 aeromobili e, successivamente, guidandola verso una forte crescita con risultati finanziari record. Kownatzki ha iniziato il suo primo giorno in Eurowings con un evento di benvenuto presso la sede centrale della compagnia aerea all’aeroporto di Colonia/Bonn, dove è stato accolto ufficialmente dai colleghi managing directors Kai Duve and Edi Wolfensberger. Ha colto l’occasione per incontrare numerosi dipendenti, incontrare vecchi amici e scambiare opinioni”. “Ciò che Eurowings ha costruito negli ultimi anni merita il massimo rispetto”, ha affermato Kownatzki. “Oggi Eurowings è sinonimo di un servizio clienti eccellente e di un’offerta con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il tutto conseguendo un successo economico sostenibile. Non vedo l’ora di dare forma alla prossima fase della storia di successo di Eurowings insieme a questo fantastico team”. “Eurowings è un territorio familiare per Kownatzki. Nel 2015 ha co-fondato Eurowings Europe e ha ricoperto il ruolo di Chief Commercial Officer. In seguito è diventato Senior Vice President, responsabile dello sviluppo commerciale di Eurowings. Ha iniziato la sua carriera nel 2002 presso la società di consulenza strategica Oliver Wyman, dove è stato Senior Partner, fornendo consulenza alle compagnie aeree internazionali su alleanze e strategia commerciale fino al 2013. Ha poi ricoperto il ruolo di Chief Strategy Officer presso Jetstar, una sussidiaria di Qantas Airways. Nel 2017 è entrato a far parte di Lufthansa Group, assumendo la responsabilità della pianificazione della rete e delle alleanze strategiche per le hub airlines del gruppo, ed è diventato membro del supervisory board di Air Dolomiti. Ha ricoperto il ruolo di CEO di SunExpress da aprile 2020 fino al suo ingresso in Eurowings. Max Kownatzki è di origine tedesco-americana e ha conseguito un dottorato in Economia Aziendale presso l’Università di San Gallo, in Svizzera. È un pilota commerciale ae padre di due figli”, conclude Eurowings.