Embraer: gli annunci di oggi al Singapore Airshow

Embraer firma un AHEAD Agreement con Virgin Australia per Predictive Maintenance Support

Embraer ha firmato un accordo a lungo termine con Virgin Australia per dotare la sua E2 fleet con l’AHEAD (Aircraft Health Analysis and Diagnosis) system. La soluzione aiuta le compagnie aeree a implementare la digital predictive maintenance sulle loro E-Jets fleet, utilizzando i dati per identificare e prevedere potenziali problemi prima che diventino critici.

AHEAD fornisce il monitoraggio in tempo reale di sistemi tra cui Auxiliary Power Unit (APU), fuel, pneumatics, hydraulics, avionics, engines, navigation, air conditioning, flight controls. La piattaforma raccoglie dati sia in volo che a terra, applicando analisi e algoritmi predittivi per supportare la manutenzione proattiva. Queste funzionalità aiutano gli operatori a ridurre i tempi di inattività non programmati e a ottimizzare la disponibilità della flotta. AHEAD fornisce inoltre un valido aiuto riducendo sia i costi operativi che le emissioni di CO2, eliminando i consumi di carburante evitabili legati a problemi di manutenzione.

Nathan Miller, Executive General Manager, Virgin Australia Regional Airlines, ha dichiarato: “I nostri E2 jets rappresentano un punto di svolta, offrendo un’esperienza più affidabile, efficiente e confortevole per i nostri clienti. Lo strumento AHEAD ci aiuterà a far fronte ai problemi di manutenzione, assicurandoci che stiamo ottenendo il meglio dai nostri nuovi aerei e aiutandoci a rafforzare le prestazioni operative in tutta la nostra rete”.

“Questo accordo con Virgin Australia sottolinea l’impegno di Embraer nel promuovere l’innovazione digitale nel settore dell’aviazione. Integrando la piattaforma AHEAD nella flotta E2, stiamo consentendo una manutenzione predittiva che riduce i tempi di inattività non programmati, ottimizza l’efficienza operativa e abbassa i costi di manutenzione. Queste funzionalità aiutano Virgin Australia a massimizzare la disponibilità della flotta e a migliorare le prestazioni operative complessive”, ha affermato Carlos Naufel, Presidente e CEO, Embraer Services & Support.

Virgin Australia ha otto ordini fermi per E2 jets e ha già preso in consegna due aerei. La flotta E190-E2 della compagnia aerea ha base a Perth ed è operata da Virgin Australia Regional Airlines (VARA).

La Uzbekistan Air Force sarà il primo operatore del C-390 in Asia centrale

Embraer ha annunciato oggi al Singapore Airshow che la Repubblica dell’Uzbekistan è il cliente relativo a un ordine per precedentemente annunciato come non divulgato per il C-390 Millennium transport aircraft.

L’aeronautica uzbeka utilizzerà il C-390 principalmente nei trasporti e nelle missioni umanitarie, migliorando significativamente le sue capacità. La Repubblica dell’Uzbekistan diventa la prima nazione dell’Asia centrale a utilizzare l’aereo che sta rivoluzionando il segmento del mercato del trasporto militare.

“Diamo ufficialmente il benvenuto alla Repubblica dell’Uzbekistan nel gruppo degli operatori C-390 mentre l’aeronautica militare dell’Uzbekistan modernizza le sue capacità di trasporto”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Siamo onorati della scelta di questa importante Air Force dell’Asia centrale e lavoreremo in stretto coordinamento con loro per garantire un funzionamento impeccabile di questo velivolo rivoluzionario”.

Embraer presenta il primo Republic of Korea Air Force C-390 Millennium

Embraer ha annunciato oggi al Singapore Airshow che il primo C-390 Millennium military transport aircraft per la Republic of Korea Air Force (ROKAF) ha raggiunto la fase finale del suo processo di assemblaggio. L’aereo procederà ora ai production flights prima dell’integrazione di sistemi specifici per soddisfare i requisiti ROKAF.

Questo traguardo rappresenta un significativo passo avanti in seguito alla scelta da parte della Repubblica di Corea del C-390 secondo i requisiti Large Transport Aircraft (LTA-II), segnando il primo Millennium customer di Embraer in Asia.

“I progressi del primo C-390 Millennium della Repubblica di Corea dimostrano sia l’efficienza e la maturità della nostra linea di produzione sia la forza della nostra partnership con DAPA, ROKAF e i nostri fornitori coreani”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Questo velivolo rappresenta capacità multi-missione avanzate e affidabilità supportate dall’eccellenza ingegneristica per ROKAF. Inoltre, la cooperazione industriale con la Corea sta avanzando molto bene e rafforzando la nostra supply chain globale, mentre incrementiamo la nostra produzione di C-390 per supportare i clienti globali”.

Già selezionato dalle forze aeree di Brasile, Portogallo, Ungheria, Repubblica di Corea, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca, Svezia, Repubblica di Uzbekistan, Slovacchia e Lituania, il C-390 Millennium offre capacità, affidabilità, versatilità e performance, per soddisfare le esigenze tattiche e strategiche delle forze aeree di tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Embraer)