TAP incrementa i collegamenti con il sud del Brasile

A partire dalla prossima estate, TAP Air Portugal rafforzerà le operazioni nel sud del Brasile introducendo una quarta frequenza settimanale sulla rotta Lisbona – Porto Alegre e Lisbona – Florianópolis, rafforzando ulteriormente la connettività tra Portogallo, Europa e Brasile.

La nuova frequenza per Porto Alegre sarà operativa il lunedì a partire dal 6 luglio, mentre quella per Florianópolis entrerà in servizio la domenica, a partire dal 5 luglio.

Carlos Antunes, Direttore TAP per le Americhe, afferma: “Il potenziamento della rotta per Porto Alegre consolida la presenza strategica di TAP nel sud del Brasile. Nell’aprile dello scorso anno abbiamo annunciato il ritorno della compagnia nel Rio Grande do Sul, assumendo l’impegno di sostenere con determinazione il successo dell’operazione. Oggi, a meno di un anno di distanza, manteniamo quell’impegno con un nuovo investimento. TAP opera costantemente per rafforzare il proprio ruolo di principale collegamento tra lo Stato e l’Europa, favorendo al contempo l’arrivo di viaggiatori provenienti da oltre 50 Paesi in cui è presente, alla scoperta della bellezza e della ricchezza culturale del Rio Grande do Sul”.

Mário Chaves, Chief Operating Officer di TAP Air Portugal, evidenzia: “Nel settembre 2024 è stato annunciato il collegamento con lo Stato di Santa Catarina. Con l’avvio di questa rotta, TAP ha ribadito il proprio impegno a investire costantemente per affermarsi come compagnia aerea europea di riferimento per il mercato brasiliano, rafforzando al contempo i collegamenti tra il sud del Paese e l’Europa. Abbiamo sempre confidato nel successo di questo collegamento – una previsione che si è pienamente confermata. Oggi siamo quindi lieti di annunciare il potenziamento dell’operazione con l’introduzione di una nuova frequenza”.

“L’incremento delle frequenze su Porto Alegre e Florianópolis costituisce un importante contributo allo sviluppo economico e turistico dei due Stati brasiliani, favorendo l’arrivo di visitatori internazionali e il rafforzamento del settore turistico. Con l’introduzione di questi nuovi voli, TAP riafferma il proprio impegno nei confronti del mercato brasiliano e nel potenziamento della connettività aerea tra il Brasile e l’Europa“, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)