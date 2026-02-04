Cirrus presenta il nuovo G3 Vision Jet

Cirrus ha presentato la prossima evoluzione della sua jet product line con il nuovo Generation 3 (G3) Vision Jet®. Il G3 Vision Jet presenta interni riprogettati con materiali di alta qualità e una expanded seating option per sei adulti, oltre a ATC Datalink e oltre 30 perfezionamenti.

“Il Vision Jet è riconosciuto come il primo single-engine Personal Jet al mondo e il best-selling jet in aviation. Noto per il suo V-tail design, la cabina silenziosa e spaziosa, i safety systems e la intuitiva Perspective Touch+™ avionics, il Vision Jet è stato progettato pensando al pilota e ai passeggeri. Cirrus sta ora consegnando il G3 Vision Jet“, afferma Cirrus Aircraft.

“Il G3 Vision Jet è la testimonianza della nostra incessante innovazione, del continuo investimento in Personal Aviation e dei nostri clienti che desiderano viaggiare in modo efficiente con funzionalità di sicurezza pluripremiate, come il Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®) e il Safe Return™ Emergency Autoland”, afferma Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “Gli interni del G3 Vision Jet sono stati progettati per garantire eccellenza e comfort, offrendo ora posti più ampi per una maggiore capacità di missione. Il Cirrus Perspective Touch+ flight deck aggiunge nuove funzionalità per ridurre il carico di lavoro del pilota, tra cui ATC Datalink and Alerts-Linked Checklists, mentre le nuove Cirrus Spectra™ wingtips illuminano la rampa”.

“La cabina del G3 Vision Jet supporta expanded mission capability, dando priorità al comfort di pilota e passeggeri. Ora il G3 può ospitare sette passeggeri (sei adulti e un bambino). La cabina presenta sedili di nuova concezione, tavolini, posizioni per dispositivi personali e miglioramenti estetici degli interni, per creare un ambiente flessibile, produttivo e ottimizzato che si adatta a ogni missione.

La cabina ora presenta un third-row bench seat elegante, comodo e pratico che migliora lo spazio per sette passeggeri. I sedili imbottiti migliorati presentano un’ergonomia ottimizzata, fornendo supporto al poggiatesta, ai braccioli e alla zona delle ginocchia per un viaggio confortevole.

I pilot and co-pilot seats possono ora essere regolati completamente all’indietro con una sola mano, mentre i sedili della fila centrale e della terza rimangono modulari e possono essere rimossi o installati in base alla missione del pilota.

Tutti i G3 seats presentano un nuovo schienale rigido, rivestito a mano in Alcantara. I supporti per dispositivi personali sono ora posizionati davanti a ciascun passenger seat, dietro una copertura in fibra di carbonio. Le nuove colorazioni degli interni Arrivée sono ora allineati con la SR Series product line”, prosegue Cirrus Aircraft.

“Il G3 Vision Jet aggiunge le funzionalità Perspective Touch+ al cockpit per ridurre il carico di lavoro del pilota, aumentare la sicurezza e massimizzare la produttività: ATC Datalink, Automatic Database Updates, Alerts-Linked Checklists, Taxiway Routing and 3D SafeTaxi®, Cirrus Spectra™ Wingtips & Lights.

Oltre 700 Vision Jet sono stati consegnati in tutto il mondo, per servire titolari di aziende, imprenditori e coloro che richiedono viaggi efficienti e convenienti. I proprietari possono usufruire di una gestione semplificata degli aeromobili attraverso il Cirrus ecosystem of services per aircraft sales and management, finance and insurance, flight training, service e altro ancora”, conclude Cirrus Aircraft.

(Ufficio Stampa Cirrus Aircraft – Photo Credits: Cirrus Aircraft)