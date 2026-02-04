Renato Inácioè il nuovo CFO di TAP Air Portugal

TAP Air Portugal comunica che, a seguito di una decisione di cooptazione del Consiglio di Amministrazione, Renato Inácio è stato nominato nuovo Chief Financial Officer (CFO) della Compagnia, in seguito alle dimissioni presentate da Gonçalo Pires.
“Renato Inácio è entrato in TAP nel primo trimestre del 2021, ricoprendo l’incarico di Senior Director of Corporate Finance and Risk. Svolge inoltre attività di docenza in qualità di professore a contratto presso l’ISEG/Università di Lisbona. In precedenza, ha maturato una significativa esperienza professionale in Deloitte, dove ha operato fino al 2017, come partner nei Financial Advisory Services, proseguendo successivamente la propria attività in ambito di Private Equity”, afferma TAP Air Portugal.
“Gonçalo Pires è stato nominato amministratore non esecutivo di TAP nel 2021, assumendo nel medesimo anno l’incarico di Chief Financial Officer.
Tra gli obiettivi principali del suo mandato vi è stata la predisposizione e l’attuazione del piano di ristrutturazione di TAP, approvato dalla Commissione Europea nel dicembre 2021 e con un orizzonte temporale di implementazione fino a dicembre 2025. Con la conclusione di questa fase, Gonçalo Pires intraprenderà nuovi percorsi professionali”, prosegue TAP Air Portugal.
“Il Consiglio di Amministrazione di TAP esprime il proprio ringraziamento a Gonçalo Pires per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso del suo incarico, formulando i migliori auspici per il prosieguo della sua carriera professionale”, conclude TAP Air Portugal.
(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)