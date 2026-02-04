Neos annuncia la partnership con CPFlight

Neos compie un nuovo passo nel proprio percorso di sviluppo investendo con decisione nella formazione e nella specializzazione delle proprie risorse. La compagnia aerea, parte di Alpitour World, annuncia infatti la partnership con CPFlight, con l’installazione di due simulatori firmati dall’azienda italiana, leader mondiale nel settore della simulazione aerea. Si tratta di strumenti di ultima generazione, progettati per riprodurre fedelmente le condizioni operative e consentire un addestramento di altissimo livello.

“I simulatori entreranno a far parte del Training & Operations Center di Neos: uno spazio strategico e innovativo, dedicato all’apprendimento continuo, all’evoluzione professionale e allo scambio di competenze tra equipaggi e personale di terra (leggi anche qui). Un luogo concepito non solo per migliorare l’efficacia della formazione tecnica, ma per creare una cultura condivisa, in cui la qualità e l’eccellenza diventino patrimonio comune di tutta l’organizzazione.

Con questa operazione, Neos internalizza una parte importante delle attività di addestramento, rafforzando un modello formativo fondato su qualità, continuità e innovazione. È un investimento che conferma la visione della compagnia: perseguire l’eccellenza come valore pervasivo, che guida non solo l’esperienza di viaggio – costruita sul binomio perfetto tra comfort e sicurezza – ma anche la cultura aziendale, il modo di lavorare e la crescita delle persone che ogni giorno contribuiscono al successo del Brand”, afferma il comunicato.

“Neos ha intrapreso da tempo la strada per valorizzare appieno le proprie risorse, identificando la formazione interna come il veicolo principale per il raggiungimento di questo obiettivo strategico. L’introduzione di due simulatori Boeing 737 FBS all’interno della nostra organizzazione rappresenta un nuovo e significativo impulso. Questo investimento non solo ci permette di sviluppare ulteriormente le nostre capacità addestrative, ma ci consente anche di posizionare Neos come una realtà di riferimento nel settore, specialmente a partire dalle prime fasi del Type Rating.

L’internalizzazione di questa componente essenziale dell’addestramento arricchisce in modo importante la formazione erogata dal nostro ATO (Approved Training Organization) e, contestualmente, apre nuove e più ampie capacità e possibilità addestrative per la nostra organizzazione nel rispetto delle normative previste dal nostro COA (Certificato Operatore Aereo)”, commenta il comandante Davide Borsotti, Head of Training di Neos.

L’accordo rappresenta un traguardo significativo anche per CPFlight, confermando la solidità di un percorso di crescita che la sta portando a volare sempre più in alto, affermandosi come partner tecnologico di riferimento per compagnie aeree e centri di addestramento di livello internazionale.

“Essere stati scelti da Neos per supportare il loro Training Center è per noi motivo di grande orgoglio”, commenta Andrea Prodissi, CEO di CPFlight. “È una collaborazione che valorizza il nostro impegno nell’innovazione e nella precisione, frutto di un know-how sviluppato in oltre vent’anni di lavoro nel mondo dei simulatori di volo, e che ci spinge a continuare a investire in soluzioni sempre più performanti e affidabili”.

“Con l’ingresso dei due nuovi simulatori CPFlight nel proprio Training & Operations Center, Neos rafforza il proprio profilo come importante vettore dello scalo di Milano Malpensa per capacità offerta e prosegue la strategia di investimento nella formazione dei piloti, nella sicurezza operativa e nell’evoluzione delle proprie risorse interne. Un investimento che guarda al futuro e che consolida la volontà della compagnia di costruire un ambiente di lavoro moderno, dinamico e orientato alla crescita.

Un passo condiviso che unisce due eccellenze italiane accomunate dalla stessa ambizione: alzare costantemente l’asticella della qualità, dell’innovazione e della competenza nel mondo dell’aviazione, volando sempre un po’ più in alto, insieme”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Neos – CPFlight – Photo Credits: Neos)