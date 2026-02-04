Aegean collegherà Bari e Atene per la summer 2026

Novità nella summer targata 2026 per il collegamento Bari-Atene. Torna infatti dopo qualche anno di assenza la compagnia aerea Aegean che effettuerà la tratta tre volte a settimana (domenica, mercoledì e venerdì) da fine giugno a inizio settembre. Un collegamento che rafforza ulteriormente l’offerta internazionale dell’aeroporto di Bari confermando la centralità dello scalo pugliese nelle strategie dei vettori che investono sul territorio.

“Il ritorno di Aegean, grande compagnia internazionale, rappresenta un’importante opportunità di crescita per il traffico passeggeri e un segnale concreto della fiducia che i vettori continuano a riporre nel nostro sistema aeroportuale. Una fiducia che ci rende orgogliosi e che testimonia il lavoro svolto per rendere i nostri aeroporti sempre più competitivi e attrattivi nel panorama internazionale. Il collegamento con Atene, importante capitale europea e hub strategico, non è solo un volo, ma l’unione tra due territori molto simili tra loro per cultura, enogastronomia e turismo. Operiamo quotidianamente per raggiungere questi risultati straordinari e per nulla scontati e ritengo che questo traguardo sia il giusto riconoscimento dell’impegno di quanti operano quotidianamente per migliorare la qualità dei servizi e l’efficienza delle infrastrutture aeroportuali. Con questa operazione Aeroporti di Puglia ribadisce il proprio impegno nel rafforzare la connettività internazionale della regione, favorendo flussi turistici, opportunità di business e scambi culturale tra Puglia ed Europa. Guardiamo avanti con ambizione consapevoli che i risultati migliori arrivano quando il lavoro di squadra incontra una visione di lungo periodo”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“La ripresa dei voli trisettimanali tra Bari e Atene rafforza un collegamento strategico nel cuore del Mediterraneo e la centralità internazionale della Puglia. Si tratta di una rotta che unisce due territori con una storia consolidata di scambi culturali, economici e turistici e che oggi risponde a una forte domanda di mobilità, favorendo l’attrattività del nostro sistema aeroportuale. Continuiamo a lavorare perché la Puglia sia sempre più accessibile, connessa e competitiva nei grandi flussi europei”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia)