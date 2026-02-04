News Brevi – 04.02.2026

L’AERONAUTICA MILITARE NUOVAMENTE IMPEGNATA NELL’ADDESTRAMENTO A FAVORE DELLA SLOVENIA – A seguito della recente consegna, da parte di Leonardo, del secondo velivolo da trasporto tattico C-27J NG, la Forza Aerea slovena continua a beneficiare del percorso addestrativo offerto dall’Aeronautica Militare nell’ambito di un accordo di cooperazione tra Governi. L’intesa prevede un programma di formazione progressiva, dal livello iniziale a quello avanzato, dedicato agli equipaggi sloveni destinati a operare sul C-27J. Le attività sono iniziate nel giugno 2023 presso la 46ª Brigata Aerea di Pisa, all’interno dell’International Training Centre (ITC), dove è disponibile un simulatore di volo dinamico, in grado di riprodurre in maniera realistica le dinamiche di volo e di supportare l’addestramento in sicurezza. Conclusa la fase iniziale, gli istruttori dell’ITC hanno svolto un periodo di circa quattro mesi presso la base di Maribor, in Slovenia, per consolidare la preparazione degli equipaggi direttamente sul posto mediante attività di volo. All’inizio del 2026, gli stessi equipaggi hanno avviato un’ulteriore fase di formazione, sempre affiancati dal personale istruttore dell’International Training Centre. Nei primi giorni di gennaio, presso la base di Cerklje ob Krki – principale sede operativa della Forza Aerea slovena – è iniziato il modulo avanzato del programma. Questa fase consentirà ai piloti sloveni di acquisire le qualifiche necessarie per svolgere missioni complesse, come la navigazione a bassa quota, le operazioni di ricerca e soccorso e le attività di aviolancio, in conformità alle procedure previste. L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di cooperazione tra i rispettivi Governi e tra l’Aeronautica Militare e la Forza Aerea slovena. In tale contesto, l’apporto della 46ª Brigata Aerea si conferma decisivo: una capacità formativa di riconosciuta eccellenza, espressa sia presso l’Aeroporto di Pisa sia attraverso attività condotte direttamente in territorio sloveno, che assicura standard addestrativi elevati e pienamente coerenti con le esigenze operative. Un impegno che, oltre a garantire l’efficacia del percorso formativo, alimenta uno scambio continuo di esperienze e competenze, rafforzando l’interoperabilità e contribuendo allo sviluppo di capacità sempre più moderne, integrate e pronte a rispondere alle sfide attuali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

JAPAN AIRLINES E SAFRAN SIGLANO UN LONG-TERM “SUPPORT BY HOUR” AGREEMENT PER LA AIRBUS A350 FLEET – Safran informa: “Japan Airlines e Safran hanno firmato un completo nine-year “Support By the Hour” (SBH) contract della durata di nove anni, che copre fino a 35 aeromobili Airbus A350-900 e A350-1000, con inizio dei servizi il 1° gennaio 2026. Questo accordo storico è il primo del suo genere e riunisce quattro aziende Safran – Safran Landing Systems, Safran Electronics & Defense, Safran Electrical & Power e Safran Ventilation Systems – in un unico contratto per fornire una soluzione di supporto completa e chiavi in mano per la flotta Airbus A350 di Japan Airlines. In base a questo SBH agreement, Safran fornirà una gamma completa di servizi personalizzati, tra cui manutenzione, riparazione, pooling di componenti, gestione logistica e supporto locale dedicato a Tokyo. Safran supervisionerà inoltre la logistica e il trasporto in loco, garantendo che tutti i componenti vengano ritirati e restituiti alle strutture del cliente con un team locale dedicato. Sfruttando dati in tempo reale, analisi avanzate e integrazione digitale, questa offerta anticiperà le esigenze di manutenzione, aumenterà la disponibilità dei componenti e preverrà eventi imprevisti, massimizzando l’affidabilità e contribuendo a mantenere la flotta di Japan Airlines al massimo delle performance”. “Siamo lieti di aver concluso un accordo con Safran per la parts maintenance dell’A350. L’A350 è uno dei nostri aeromobili principali e garantirne la puntualità rimane una sfida importante. Grazie a questo accordo, rafforzeremo la partnership tra JAL e Safran, supporteremo la puntualità operativa e la qualità dell’A350, offrendo servizi migliori ai nostri passeggeri”, afferma Kyohei Takizawa, Japan Airlines VP, Aircraft and Engineering Procurement. “Siamo onorati che Japan Airlines abbia scelto Safran per questa collaborazione pionieristica. Combinando le competenze di quattro aziende Safran, stiamo innalzando lo standard per un supporto OEM personalizzato e a lungo termine. Il nostro obiettivo comune è garantire che Japan Airlines mantenga i massimi livelli di affidabilità e qualità del servizio per i suoi passeggeri in tutta l’Asia e oltre”, afferma Darren Waite, Safran Landing Systems Executive VP Customer Support & Services. “Insieme, Japan Airlines e Safran stanno dando forma a un nuovo modello di supporto alle compagnie aeree nella regione Asia-Pacifico, stabilendo nuovi standard in termini di efficienza operativa ed eccellenza”, conclude Safran.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A GENNAIO 2026 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di gennaio 2026. A gennaio Ryanair Group ha trasportato 12,7 milioni di passeggeri (gennaio 2025: 12,4 milioni, +2%), con un load factor del 91% (invariato). Ryanair ha operato oltre 73.000 voli a gennaio 2026. Il dato rolling sui 12 mesi a gennaio 2026 si attesta a 206,9 milioni di passeggeri (+5%), con un load factor del 94% (invariato).

KLM: STATEMENT SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “In ogni momento, KLM dà priorità alla sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio nell’esecuzione delle sue operazioni. La selezione di rotte sicure e ottimali è parte integrante della nostra prassi quotidiana. Sulla base dell’attuale situazione di sicurezza e della fattibilità operativa, abbiamo deciso di riprendere i nostri voli per Tel Aviv il 3 febbraio e dal 5 al 15 febbraio con uno schedule modificato. Dall’1 all’8 febbraio, opereremo voli per Dubai, anch’essi con schedule modificato. Abbiamo ripreso i voli verso altre destinazioni nella regione, come Riyadh e Dammam. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione e determineremo i nostri orari di volo di conseguenza”.

AIR FRANCE PARTECIPA ALL’AVIATION TRAINING AND CAREERS FAIR A LE BOURGET – Air France informa: “Da venerdì 30 gennaio a domenica 1° febbraio 2026, Air France ha partecipato alla 34a edizione dell’Aviation Training and Careers Fair, un evento chiave in Francia dedicato all’orientamento professionale, alla formazione e al reclutamento nel settore aeronautico. Per tre giorni, i visitatori, tra cui giovani appassionati di aviazione, famiglie, studenti, insegnanti, persone in cerca di un cambiamento di carriera e molti altri, hanno esplorato le corsie del ‘mini Paris Air Show’ all’Air and Space Museum in Le Bourget. Presso lo stand di Air France, una trentina di dipendenti, tra cui rappresentanti della manutenzione aeronautica, piloti ed equipaggi di cabina, erano presenti per accogliere i circa 2.000 visitatori e condividere la loro passione ed esperienza. Questo impegno è essenziale per trasmettere conoscenze e mettere in risalto l’ampia gamma di professioni disponibili all’interno dell’azienda”. Durante una tavola rotonda incentrata sulle esigenze di reclutamento delle compagnie aeree, Valérie Gary, Air France Employer Brand and Schools Relations Manager, ha presentato le professioni e le prospettive di assunzione della compagnia. Il suo intervento ha inoltre sottolineato l’importanza della diversità e dell’inclusione nel settore: “Air France offre un’ampia gamma di carriere, aperte a tutti, e valorizza sia le competenze tecniche che quelle interpersonali. Una delle nostre ambizioni è abbattere gli stereotipi e dimostrare che chiunque può prosperare nel settore aeronautico, indipendentemente dal background o dal genere. Aumentare il numero di donne nelle nostre professioni rimane una priorità, soprattutto in settori come il pilotaggio e la manutenzione degli aeromobili. Incoraggio tutti a fare il grande passo ed esplorare tutte le entusiasmanti opportunità che il nostro settore ha da offrire”. “I visitatori hanno anche potuto incontrare personalmente i recruiter, semplificando il processo di assunzione e promuovendo le diverse opportunità di carriera disponibili. Questo approccio ha fatto luce sulle numerose posizioni aperte nel settore dell’aircraft maintenance, in particolare per aircraft technicians, engine mechanics and airframe mechanics. Inoltre, molti candidati hanno beneficiato di una consulenza personalizzata per migliorare la propria candidatura, con spiegazioni sulle fasi chiave del processo di selezione, consigli su come valorizzare il proprio background e informazioni dettagliate sulle opportunità disponibili. Che si tratti di apprendistati, tirocini o posizioni a lungo termine, Air France sta attivamente reclutando personale e prevede di assumere oltre 1.500 persone quest’anno, di cui quasi 800 con contratto a tempo indeterminato. Allo stesso tempo, anche il settore della manutenzione aeronautica prevede di assumere oltre 500 nuovi dipendenti quest’anno. Questa edizione dell’Aviation Training & Careers Fair dimostra ancora una volta l’impegno di Air France, insieme ai partner Aérométiers e AFMAÉ, nel promuovere le proprie professioni, ispirare nuove professioni e sostenere i talenti di domani. Per saperne di più sulle opportunità di carriera, visitare il sito https://corporate.airfrance.com/en/join-us“, conclude Air France.

EMIRATES SI UNISCE ALLE CELEBRAZIONI DELLA UAE-KUWAIT WEEK – Emirates informa: “Emirates ha celebrato la UAE-Kuwait Week con una serie di iniziative speciali a bordo, per celebrare i legami di lunga data che uniscono gli Emirati Arabi Uniti e lo Stato del Kuwait. Per celebrare l’occasione, la compagnia aerea ha introdotto una speciale selezione di dessert tradizionali in tutte le classi di viaggio sui suoi 30 voli settimanali tra Dubai e Kuwait. La compagnia aerea ha inoltre organizzato annunci speciali a bordo, sottolineando l’importanza della settimana. Durante la settimana, i passeggeri hanno potuto godere di un’ampia gamma di Arabic content, tra cui film e programmi TV kuwaitiani popolari, tra gli altri, e album musicali di rinomati artisti kuwaitiani. Il volo EK855 del 2 febbraio era comandato da un cittadino kuwaitiano, il Capitano Husain Alabdulmohsen, e dal First Officer emiratino Ishaq Abdulla, a simboleggiare la cooperazione, i valori condivisi e la radicata e duratura partnership che esiste tra le due nazioni e i due popoli”. “Il Kuwait è stata una delle prime GCC destinations nel network della compagnia aerea, quando Emirates ha lanciato i suoi servizi nel 1989. Inizialmente la rotta era servita da un Boeing 727, con soli 2 voli settimanali. Oggi, 29 dei 30 voli settimanali sono operati da Boeing 777 rimodernati e dai più recenti Airbus A350, tutti dotati della cabina Premium Economy, oltre ai servizi esclusivi della compagnia aerea in ogni classe di viaggio. Negli ultimi trent’anni Emirates ha trasportato oltre 16 milioni di passeggeri su oltre 81.000 voli da e per il Kuwait, collegando i viaggiatori a Dubai e oltre, verso oltre 150 destinazioni globali attraverso la sua rete. Il Kuwait ospita anche oltre 268.000 membri Emirates Skywards. Il Kuwait è stato anche una delle prime destinazioni di Emirates ad accogliere l’Airbus A350 quando l’aereo è entrato in servizio nel gennaio 2025. La compagnia aerea ora opera due voli giornalieri con l’A350 tra Dubai e il Kuwait, offrendo ai passeggeri un’esperienza di bordo migliorata, tra cui corridoi più ampi, cabine più silenziose, tecnologie esclusive, un’illuminazione avanzata progettata per ridurre il jet lag e il pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo della compagnia aerea: ice”, prosegue Emirates. “Emirates e Kuwait Airways hanno inoltre un interline agreement che collega entrambe le reti. Firmata lo scorso anno, la interline partnership offre ai passeggeri di Kuwait Airways l’accesso a 19 destinazioni dell’Emirates network, tra cui Australia, Cina, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica. I clienti Emirates possono beneficiare di un accesso migliorato alle destinazioni regionali del network di Kuwait Airways, tra cui Egitto, Iraq, Turchia e Azerbaigian. Oltre ai viaggi aerei, Emirates continua a supportare gli scambi commerciali tra il Kuwait e il resto del mondo, operando un weekly freighter service. Negli ultimi cinque anni Emirates SkyCargo ha trasportato oltre 165.000 tonnellate di merci da e per il Kuwait sui suoi freighter e nel belly-hold dei suoi passenger aircraft, supportando le sue numerose aziende locali nell’esportazione dei loro prodotti verso il network Emirates e oltre”, conclude Emirates.

JETBLUE SVELA LA LIVREA SCELTA PER CELEBRARE LA REPUBBLICA DOMINICANA – JetBlue informa: “JetBlue annuncia che un vivace design dell’artista Willy Gómez è stato selezionato per la sua prima special aircraft livery in onore della Repubblica Dominicana. Scelto dal pubblico, il design celebra la ricca identità culturale del Paese, sottolineando al contempo l’impegno di lunga data di JetBlue nei confronti della comunità dominicana. La livrea fa parte di RD Orgullo que Eleva, una campagna sviluppata in collaborazione con artisti dominicani per valorizzare i talenti locali e mettere in mostra l’orgoglio culturale, la creatività e lo spirito della Repubblica Dominicana”. “Siamo orgogliosi di portare l’orgoglio dominicano nei cieli con la prima livrea JetBlue dedicata alla Repubblica Dominicana, disegnata da Willy Gómez e scelta dalla comunità”, ha dichiarato Marty St. George, president of JetBlue. “Questo aereo celebra la cultura, la creatività e l’energia di un Paese che ha avuto un ruolo centrale nella storia di JetBlue. Dall’apertura di Santiago, la nostra prima destinazione internazionale nel 2004, fino a diventare la più grande compagnia aerea che serve la Repubblica Dominicana, siamo entusiasti di celebrare oltre due decenni di servizio e collegamenti”. “Vedere quest’arte prendere il volo è come vedere le mie radici risorgere”, ha affermato Willy Gómez. “È un omaggio al mio Paese, ai suoi colori, alla sua energia e all’ispirazione che mi ha sempre accompagnato”. “Lanciata a gennaio, la campagna RD Orgullo que Eleva ha invitato clienti e fan a votare il loro design preferito tra tre concept originali creati da artisti dominicani, tra cui Gómez, Los Plebeyos e Lena Tolkens. Ogni disegno ha offerto un’interpretazione distinta della cultura dominicana. Dopo un’entusiastica risposta del pubblico, il disegno selezionato prenderà il volo questa primavera su un Airbus A320 di JetBlue. L’aereo sarà un potente simbolo dell’orgoglio dominicano e della sua presenza, diffondendo questo spirito in tutta la rete JetBlue. Per visualizzare i design delle livree, visita https://votajetbluerd.com/en“, conclude JetBlue.