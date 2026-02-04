Embraer: ulteriori annunci durante il Singapore Airshow

AirX firma un Order Agreement con Eve Air Mobility per due velivoli eVTOL

Eve Air Mobility (“Eve“) ha firmato il suo secondo ordine vincolante con AirX, con sede a Tokyo, leading Japanese provider of innovative air mobility services. L’ordine vincolante include l’acquisto di un massimo di 50 velivoli eVTOL. Questo accordo segna un passo significativo verso lo sviluppo di soluzioni di mobilità aerea urbana sostenibile in Giappone.

“Il nostro primo accordo nella regione Asia-Pacifico, raggiunto in partnership con AirX in Giappone, è più di una pietra miliare: inaugura una nuova era che ridefinirà la mobilità urbana”, ha dichiarato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “La regione Asia-Pacifico è pronta a guidare la trasformazione globale verso un trasporto aereo sostenibile e insieme stiamo sperimentando soluzioni che ridefiniranno il modo in cui le città si collegano, si muovono e prosperano. Questa partnership rappresenta un passo coraggioso verso un futuro più pulito e intelligente per le generazioni a venire”.

“In base ai termini dell’accordo, AirX integrerà l’innovativo velivolo eVTOL di Eve nelle sue operazioni, supportando la visione dell’azienda di offrire alternative di trasporto efficienti e a zero emissioni per gli spostamenti urbani e regionali. La consegna dei primi due velivoli è prevista per il 2029, con la possibilità di un’ulteriore espansione in base alla crescente domanda di mobilità aerea avanzata”, afferma Embraer.

“Siamo entusiasti di collaborare con Eve Air Mobility per portare il trasporto aereo di nuova generazione in Giappone”, ha dichiarato Kiwamu Tezuka, founder and chief executive officer at AirX. “Questa collaborazione rafforza il nostro impegno per la sostenibilità e l’innovazione e posiziona AirX all’avanguardia nel mercato in continua evoluzione della mobilità aerea”.

“Ricevere questo riconoscimento da AirX sottolinea il nostro impegno comune nel migliorare l’esperienza di viaggio”, ha affermato Megha Bhatia, Chief Commercial Officer, Eve Air Mobility. “Il Giappone si posiziona come uno dei leader in questa regione grazie alla sua attenzione strategica all’AAM per fornire soluzioni di trasporto più pulite e accessibili. Gli eVTOL di Eve saranno utilizzati per servire rotte turistiche e missioni dell’ultimo miglio in città come Tokyo e Osaka”.

Questo accordo si basa sulla crescente presenza globale di Eve e sottolinea la crescente domanda di soluzioni di mobilità aerea sostenibili in tutto il mondo.

Embraer firma un Service Agreement per supportare la Hungarian Air Force C-390 Millennium Fleet

Embraer ha firmato un service agreement per supportare la Hungarian Air Force C-390 Millennium fleet. Questo contratto fornirà manutenzione, supporto logistico e tecnico alla Hungarian Air Force utilizzando la presenza europea di Embraer.

“Nel novembre 2025, il Paese, secondo operatore NATO del C-390, è diventato la prima nazione a ricevere tutti i multi-mission aircraft previsti dal contratto, arrivando a contare ora due unità. Dalla sua entrata in servizio alla fine del 2024, il primo velivolo ungherese ha eseguito un’ampia varietà di missioni con un completion rate superiore al 99%”, afferma Embraer.

“Questo accordo segna un altro passo importante nella nostra partnership con la Hungarian Air Force. Ci impegniamo a costruire una relazione a lungo termine che garantisca un’eccellenza operativa costante attraverso servizi di supporto completi. L’Ungheria ha dimostrato l’eccezionale affidabilità e versatilità del velivolo e non vediamo l’ora di proseguire questa collaborazione per soddisfare tutti i requisiti di missione attuali e futuri”, afferma Douglas Lobo, VP Customer Support & Aftermarket Sales, Embraer Services & Support.

“Questi velivoli di nuova generazione svolgeranno un’ampia gamma di missioni militari e civili, tra cui medical evacuation, humanitarian support, search and rescue, cargo and troop transport, precision cargo airdrops, paratrooper operations, air-to-air refueling. I C-390 ungheresi sono i primi al mondo a essere dotati di una modular roll-on/roll-off medical Intensive Care Unit (ICU)”, conclude Embraer.

Embraer posiziona Thai Aviation Industries per la manutenzione e il supporto locale alle Royal Thai Armed Forces

Embraer ha avviato trattative con Thai Aviation Industries (TAI) per una potenziale partnership volta a far diventare TAI un futuro authorized service center locale.

“L’iniziativa potrebbe migliorare le capacità di manutenzione a livello nazionale per la Royal Thai Armed Forces (RTARF) ERJ135 fleet e potrebbe essere implementata entro la fine del 2026.

Questa collaborazione segna la fase successiva del Memorandum d’Intesa tra Embraer e TAI, rafforzando l’importanza del contributo congiunto alla costruzione di un solido ecosistema aerospaziale e di difesa in Thailandia attraverso il coinvolgimento industriale locale e partnership strategiche”, afferma Embraer.

“Gli ERJ135 continuano a essere una risorsa utile per il governo thailandese e siamo rimasti colpiti dalla crescente gamma di velivoli di Embraer”, ha dichiarato l’Air Chief Marshal Piboon Vorravanpreecha, Managing Director of TAI. “La nostra partnership con Embraer dimostra le crescenti capacità della Thailandia nei servizi di supporto aerospaziale. Siamo orgogliosi di essere il partner di fiducia di Embraer nella regione e non vediamo l’ora di esplorare opportunità più ampie man mano che il nostro rapporto si approfondisce”.

“Questa partnership con TAI mira a costruire un’autosufficienza e una capacità a lungo termine nell’industria aeronautica thailandese”, ha dichiarato Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support. “Investendo in partnership locali, stiamo creando le basi per una collaborazione più profonda all’interno del nostro portafoglio, comprese le opportunità per le piattaforme future. Vediamo un forte potenziale per le avanzate capacità multi-missione del KC-390 Millennium per supportare i requisiti di difesa strategica a lungo termine della Thailandia”.

(Ufficio Stampa Embraer)