Tigerair Taiwan ordina quattro Airbus A321neo

Tigerair Taiwan ha firmato un accordo di acquisto con Airbus per quattro aeromobili A321neo, segnando il primo ordine della compagnia aerea per questo tipo di aeromobile.

“Il nuovo aeromobile supporterà l’espansione della rete della compagnia aerea, offrendo al contempo una migliore efficienza nei consumi e minori emissioni rispetto agli aeromobili della generazione precedente.

Il vettore low cost, che attualmente opera una flotta di 17 aeromobili A320 Family, di cui nove A320ceo e otto A320neo, beneficerà di una maggiore commonality tra i vari aeromobili della A320 Family, riducendo i training, maintenance and operating costs”, afferma Airbus.

“L’acquisto di aeromobili A321neo è un pilastro della nostra ‘third-generation’ fleet expansion, progettata per massimizzare l’efficienza operativa mentre ci stiamo espandendo per raggiungere il predominio regionale”, ha dichiarato Joyce Huang, Chairperson of Tigerair Taiwan. “Configurato con 232 posti, l’A321neo ci consente di aumentare la capacità sulle nostre high-demand ‘golden routes’ e di accelerare l’espansione della rete. Servendo più passeggeri su più destinazioni con un costo per posto inferiore, questo investimento rafforza la nostra posizione di principale compagnia aerea low-cost di Taiwan. Inoltre, ci consente di proseguire il nostro percorso verso una flotta più giovane e più efficiente nei consumi, in linea con i nostri obiettivi commerciali ed ESG”.

“Siamo lieti di vedere Tigerair Taiwan riaffermare la sua fiducia in Airbus, compiendo un ulteriore passo avanti nella crescita della sua flotta. L’aggiunta dell’A321neo completerà la sua A320 fleet”, ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of Commercial Aircraft business. “L’A321neo è la piattaforma ideale per Tigerair Taiwan per soddisfare la crescente domanda, mantenendo al contempo il suo impegno per operazioni economicamente vantaggiose”.

“L’A321neo, il più grande membro della A320neo Family, la più venduta di Airbus, offre un’economia operativa leader nel segmento e un’autonomia estesa, consentendo alle compagnie aeree di servire rotte regionali e a medio raggio con maggiore flessibilità. Rispetto agli aeromobili della generazione precedente, l’A321neo offre una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 di almeno il 20%.

La A320neo Family ha ricevuto oltre 10.000 ordini da oltre 130 clienti in tutto il mondo. Tutti gli aeromobili Airbus sono oggi in grado di operare con 50% Sustainable Aviation Fuel (SAF), con l’obiettivo di raggiungere 100% SAF capability entro il 2030″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)