GE Aerospace: 300 milioni di dollari per rafforzare le capacità di riparazione motori a Singapore

GE Aerospace ha annunciato un piano di investimenti pluriennale fino a 300 milioni di dollari per espandere le sue engine repair capabilities a Singapore.

“Supportato dal Singapore Economic Development Board (EDB), l’investimento trasformerà le engine repair operations, consentendo tempi di consegna più rapidi, una migliore connettività e un’esperienza di servizio più fluida per i clienti.

Automazione avanzata, digitalizzazione e tecnologie di ispezione basate sull’intelligenza artificiale sono componenti fondamentali di questo piano quinquennale, che va dal 2025 al 2029″, afferma GE Aerospace.

“Nel corso degli anni abbiamo realizzato una serie di investimenti innovativi di spicco per migliorare la riparazione dei motori aeronautici in collaborazione con il Singapore Economic Development Board”, ha dichiarato Mohamed Ali, President & CEO of Commercial Engines & Services at GE Aerospace. “Questa partnership di successo e il nostro nuovo investimento da 300 milioni di dollari introdurranno capacità innovative per migliorare i servizi di manutenzione, riparazione e revisione che consentono ai nostri clienti di volare”.

Iain Rodger, Managing Director, GE Aerospace Component Repair Singapore, ha affermato che il piano di investimenti consentirà ai clienti di ottenere vantaggi tangibili attraverso il miglioramento delle capacità e dell’erogazione dei servizi: “L’investimento supporta nuove tecnologie e processi di riparazione, applicando i nostri principi fondamentali FLIGHT DECK per innalzare gli standard SQDC (Sicurezza, Qualità, Consegna e Costi) per i clienti. Grazie alla manutenzione predittiva e all’ispezione digitale automatizzata, le riparazioni diventano più prevedibili in termini di tempi e costi, migliorando la sicurezza, la durata, l’efficienza e i risultati economici”.

“Le modifiche e gli aggiornamenti ad equipaggiamenti, metodi e strutture a Singapore includono:

– Nuova implementazione di tecnologie avanzate e ampliamento delle capacità.

– Nuova Module Repair capability per CFM LEAP-1A/1B High-Pressure Turbines (HPT).

– Ampliamento dell’engine component portfolio per migliorare il supporto regionale come Premier service center for APAC.

– Facility per REACH (Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals) compliant coatings e per l’industrializzazione dei coating, nonchè Anti-Corrosion Coating Repair capabilities.

– Un AI Center of Excellence per sviluppare MRO and On-Wing Support services attraverso data fabric ecosystem, Automated Digital Inspection and Predictive Maintenance solutions“, prosegue GE Aerospace.

Cindy Koh, Executive Vice President, Singapore Economic Development Board (EDB), ha dichiarato: “L’ultimo investimento di GE Aerospace rafforza la posizione di Singapore come polo aerospaziale leader a livello mondiale. Questa partnership introdurrà tecnologie avanzate e nuove capacità di riparazione nel nostro ecosistema manifatturiero avanzato e creerà posti di lavoro stimolanti per la nostra forza lavoro. Siamo entusiasti di supportare GE Aerospace nell’espansione delle sue engine repair operations e nell’istituzione del suo AI Centre of Excellence a Singapore”.

“EDB e GE Aerospace hanno inoltre firmato un Memorandum d’Intesa in cui delineano l’intenzione di avviare discussioni sullo sviluppo di advanced repair capabilities in Singapore.

Le strutture MRO di GE Aerospace contribuiscono al funzionamento di oltre 49.000 commercial aircraft engines in tutto il mondo, inclusi circa 3.800 motori commerciali che operano nella regione Asia-Pacifico. GE Aerospace impiega oltre 3.000 persone nella regione Asia-Pacifico”, conclude GE Aerospace.

