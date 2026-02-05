De Havilland Canada consegna un OEM Refurbished Dash 8-400 a TrueNoord

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) annuncia la consegna di un OEM refurbished Dash 8-400 aircraft a TrueNoord, regional aircraft leasing specialist. L’aeromobile sarà dato in leasing a Nexus Airlines, una compagnia aerea regionale in crescita in Australia.

“Siamo lieti di espandere il nostro rapporto con TrueNoord e di supportare Nexus Airlines nella costruzione della sua flotta regionale attorno al Dash 8-400”, ha dichiarato Ryan DeBrusk, Vice President, Sales and Marketing, De Havilland Canada. “Il nostro OEM Refurbished Program offre aeromobili di alta qualità progettati per soddisfare le esigenze delle crescenti operazioni regionali, offrendo al contempo valore, prestazioni e affidabilità eccezionali”.

“Ricondizionato presso gli stabilimenti De Havilland Canada di Calgary, un OEM refurbished Dash 8-400 offre la comprovata affidabilità di un velivolo di nuova produzione, insieme a aggiornamenti personalizzati per soddisfare le esigenze dei clienti. Questo lo rende la scelta ideale per gli operatori che cercano una soluzione conveniente, affidabile e ad alte prestazioni.

L’accordo sottolinea la crescente domanda per la combinazione di prestazioni, efficienza e versatilità del Dash 8-400, qualità che lo hanno reso una colonna portante delle flotte regionali in tutto il mondo”, afferma De Havilland Canada.

Carst Lindeboom, Director Asia Pacific, TrueNoord, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con De Havilland Canada a questo progetto. L’OEM Refurbished Program garantisce la consegna di un Dash 8-400 affidabile e versatile, e siamo certi che consentirà al nostro cliente di fornire servizi aerei essenziali in tutta sicurezza”.

Michael McConachy, Managing Director, Nexus Airlines, ha aggiunto: “Questa acquisizione segna un’importante pietra miliare nella nostra strategia di flotta. Con il supporto di TrueNoord e De Havilland Canada, stiamo rafforzando il nostro impegno nel fornire servizi aerei affidabili e incentrati sulla comunità nell’Australia Occidentale con aeromobili di livello mondiale”.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)