Boeing annuncia il più grande Landing Gear Exchange agreement di sempre al Singapore Airshow

Boeing ha annunciato al Singapore Airshow il più grande landing gear exchange contract nella sua storia.

“In base a questo contratto, Boeing fornirà landing gear exchange contract per oltre 75 aeromobili delle flotte 737 MAX e 787 operate da Singapore Airlines (SIA) Group. Il landing gear exchange program offre flessibilità nella pianificazione della revisione, ottimizzandone la vita utile e riducendo al minimo i tempi di fermo degli aeromobili”, afferma Boeing.

“Il nostro rapporto con SIA Group si basa sulla fornitura di soluzioni affidabili”, ha dichiarato William Ampofo, senior vice president, Parts & Distribution and Supply Chain, Boeing Global Services. “Combinando il nostro inventario globale e le nostre capacità di distribuzione rapida con la pianificazione della manutenzione del vettore, questo accordo contribuisce a consegnare i ricambi più rapidamente e più vicino alle operazioni, riducendo i tempi di fermo e supportando un servizio costante e affidabile”.

“Il Boeing Landing Gear Exchange program offre soluzioni personalizzate ai clienti delle compagnie aeree che necessitano di un accesso tempestivo a serviceable landing gear assemblies attraverso un inventario gestito e una rete di partner. Riduce la necessità per le compagnie aeree di tenere grandi quantità di pezzi di ricambio in loco, riduce i tempi di permanenza a terra degli aeromobili per la manutenzione e supporta l’affidabilità della distribuzione su reti trafficate.

L’accordo integra il più ampio portafoglio aftermarket di Boeing, che include parts distribution, repair management and logistics solutions progettate per migliorare la prontezza della flotta e ridurre le interruzioni legate alla manutenzione”, conclude Boeing.

ANA riceve la 100th 787 Landing Gear Exchange Delivery da Boeing

Boeing ha completato con successo la sua 100th 787 Landing Gear Exchange (LGE) delivery, a dimostrazione del suo impegno verso soluzioni innovative che migliorino l’efficienza operativa e la sicurezza per i propri clienti. ANA ha ricevuto questa importante consegna.

“Il programma Landing Gear Exchange è stato determinante nell’ottimizzare le nostre operazioni di manutenzione e garantire i massimi livelli di sicurezza durante i viaggi dei nostri passeggeri con noi”, ha dichiarato Yukifumi Ueda, vice president and general manager, Engine, Component & Supply Chain, ANA. “Quest’ultima consegna dimostra la nostra solida partnership con Boeing e il nostro impegno a fornire un servizio eccezionale e impeccabile ai nostri clienti”.

“Questo traguardo rafforza il nostro impegno nel fornire alle compagnie aeree componenti essenziali quando e dove necessario per massimizzare la disponibilità della flotta e rafforzare la resilienza operativa. Garantendo una supply chain affidabile ed efficiente, continuiamo a generare valore misurabile per le operazioni delle compagnie aeree in tutto il mondo”, ha dichiarato William Ampofo, senior vice president, Parts & Distribution and Supply Chain, Boeing Global Services. “Stiamo inoltre investendo e ampliando la nostra capacità di sostituzione per soddisfare le crescenti esigenze dei nostri clienti che iniziano il ciclo di revisione del 787-9”.

“Negli ultimi 20 anni, l’LGE program è diventato la scelta preferita dagli operatori di tutto il mondo. Boeing ha stipulato con successo contratti di sostituzione per oltre 480 787 tails da 34 compagnie aeree nell’ambito del landing gear exchange skyline, con molti clienti che hanno esteso i servizi o aggiunto code al programma. ANA ha LGE contracts a supporto della sua flotta di 787-8 e 787-9. Altri contratti recenti includono clienti non nominati che hanno sottoscritto un totale di 65 sostituzioni per le loro flotte di 787-8 e 787-9.

Il programma LGE di Boeing offre inoltre un modello efficiente in termini di capitale che elimina la necessità per le compagnie aeree di acquistare e gestire landing gear assets o di supervisionare complessi processi di revisione. Fornendo la sostituzione anticipata di certified, overhauled landing gear, il programma riduce i tempi di fermo degli aeromobili, consentendo alle compagnie aeree di preservare la liquidità, semplificare la manutenzione e concentrarsi sulla fornitura di un servizio impeccabile e affidabile ai propri clienti”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)