Emirates aggiunge un secondo collegamento per Tokyo Narita

A partire dal 1° maggio, Emirates offrirà un secondo volo giornaliero verso Tokyo Narita, che sarà operato da un Boeing 777-300ER riammodernato.

Il nuovo volo, l’EK320, partirà da Dubai alle 22:30 e arriverà a Tokyo Narita alle 13:30 del giorno successivo, mentre il volo di ritorno, EK321, partirà da Narita alle 21:30 e arriverà a Dubai alle 03:50 del giorno successivo (tutti gli orari locali).

“Il secondo collegamento giornaliero offrirà ai passeggeri maggiore flessibilità e migliori opportunità per itinerari multi-destinazione, inclusa la possibilità di uno scalo a Dubai. I passeggeri in partenza verso est arriveranno nel pomeriggio a Narita, facilitando collegamenti domestici più rapidi, mentre chi viaggia verso ovest potrà contare su un arrivo nelle prime ore del mattino a Dubai, con coincidenze agevoli verso le principali destinazioni in Europa, Africa e Sud America, tra cui Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Sudafrica, Egitto, Marocco, Tunisia e Brasile.

L’aeromobile impiegato sui voli EK320/321 è un Boeing 777-300ER riammodernato, con quattro classi di viaggio e interni aggiornati, caratterizzati da palette di colori moderne, il motivo dell’albero Ghaf e finiture in legno. I passeggeri avranno la possibilità di scegliere tra 260 posti in Economy, 24 in Premium Economy, 40 in Business Class (configurazione 1-2-1) e 8 suite in First Class.

L’esperienza a bordo è completata da una cucina ispirata alle tradizioni locali, con piatti giapponesi come il Kaiseki meal tray, e dal sistema di intrattenimento di bordo ice, che offre oltre 6.500 canali on-demand tra film, serie TV, podcast, musica, documentari e una selezione di contenuti giapponesi.

I biglietti sono disponibili su emirates.com, tramite l’Emirates App, presso agenzie di viaggio online e offline e nei punti vendita Emirates“, afferma Emirates.

“Emirates opera in Giappone dal 2002 e attualmente collega tre destinazioni – Tokyo Narita, Tokyo Haneda e Osaka – con voli giornalieri su Boeing 777 e A380, tutti dotati della classe Premium Economy.

A partire dal 1° maggio, la compagnia offrirà oltre 22.500 posti settimanali su 28 voli verso i tre aeroporti principali. Ogni settimana saranno disponibili 1.240 tonnellate di cargo, offrendo alle aziende locali ampie opportunità per trasportare i propri prodotti verso i principali mercati del GCC, dell’Europa e dell’Africa.

L’offerta per i clienti premium a Narita è stata recentemente potenziata con l’introduzione del servizio Chauffeur-drive di livello mondiale, che sarà esteso anche ai clienti premium di Osaka dal 1° marzo.

Grazie alle partnership con Japan Airlines (JAL) e All Nippon Airways (ANA), Emirates garantisce un’ampia connettività domestica, collegando 36 destinazioni – 26 interne e 10 regionali. La nuova frequenza aggiuntiva verso Narita aumenta la flessibilità dei viaggiatori e semplifica le connessioni verso queste destinazioni e oltre”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)