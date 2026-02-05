Tecnam: primo P2012 Traveller venduto nel British Isles Market

Tecnam annuncia un’importante pietra miliare nell’affermazione globale della P2012 Aircraft Series con la consegna di un P2012 Traveller al British Isles commercial market.

“L’aereo è stato acquisito il 30 dicembre 2025 da MONTE Global Asset Management, una società di investimento specializzata nel finanziamento di velivoli regionali sostenibili e mission critical.

L’aereo sarà dato in leasing ad Airtask Group e operato dalla sua controllata, Hebridean Air Services. È previsto che copra la essential Public Service Obligation (PSO) tra Stornoway (EGPO) e Benbecula (EGPL). Attualmente, questa rotta supporta la comunità locale con quattro voli di andata e ritorno programmati al giorno, tre giorni alla settimana.

La vendita è stata facilitata da Oriens Aviation, authorised Tecnam sales centre for the British Isles. Questa transazione evidenzia la crescente reputazione del P2012 Traveller come piattaforma di punta per la connettività regionale essenziale, specificamente progettata per sostituire flotte storiche obsolete in ambienti operativi impegnativi”, afferma Tecnam.

Francesco Sferra, P2012 Sales and Business Development Manager at Tecnam, ha commentato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di vedere il P2012 Traveller entrare nel British Isles market. Questo velivolo è stato progettato specificamente per offrire una soluzione moderna, più confortevole, sicura ed economica per le rotte a corto raggio che collegano comunità remote. Dopo aver testato personalmente il velivolo in Scozia durante un tour dimostrativo all’inizio del 2025, vedere il P2012 selezionato per l’ambiente aspro e impegnativo delle Ebridi scozzesi conferma che abbiamo mantenuto la promessa. Non vediamo l’ora di supportare Hebridean Air Services, Airtask e MONTE in questo nuovo capitolo della connettività regionale”.

“L’inizio delle operazioni è previsto per il primo trimestre 2026. Prima di entrare in servizio, il velivolo effettuerà un proving flight con la Civil Aviation Authority (CAA) del Regno Unito per essere formalmente registrato sull’AOC di Airtask Group“, prosegue Tecnam.

Rachel Ford, Director of Operations for Airtask Group, ha dichiarato: “L’arrivo del Tecnam P2012 segna un traguardo importante per Airtask. Siamo estremamente grati a Oriens e MONTE che hanno collaborato con noi per la consegna del velivolo. Il velivolo migliorerà i servizi sulle nostre rotte esistenti, offrendo un’esperienza di volo migliorata alle comunità remote che serviamo. Sebbene le operazioni non inizieranno immediatamente a causa delle necessarie procedure normative, il P2012 svolgerà un ruolo chiave nel rafforzamento della connettività regionale non appena saranno completate le autorizzazioni”.

