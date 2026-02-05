News Brevi – 05.02.2026

SOCCORSO AEREO: ELICOTTERO DEL 15° STORMO DELL’AERONAUTICA MILITARE TRASPORTA D’URGENZA UN UOMO DALL’ISOLA DI ISCHIA A POZZUOLI – Nella tarda serata di ieri 4 febbraio 2026 un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Pratica di Mare (RM), è intervenuto per recuperare sull’isola di Ischia un uomo, in imminente pericolo di vita che necessitava di ricovero urgente. L’equipaggio, che ha ricevuto l’ordine di decollo dal Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), su richiesta della Prefettura-UTG di Napoli, è decollato alle 20:35 per dirigersi verso l’isola campana dove ha imbarcato sia l’uomo che un medico ed un infermiere per l’assistenza durante il volo verso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (NA). Giunti presso la struttura ospedaliera, il paziente è stato sbarcato e affidato alle cure del personale sanitario dell’ospedale. L’elicottero si è quindi diretto nuovamente a Ischia per sbarcare l’equipe medica, e a seguire, ha fatto poi rientro alla base aerea di Pratica di Mare, riprendendo la regolare prontezza SAR nazionale. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Lo Stormo garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’85° Centro SAR di Pratica di Mare (RM), dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro SAR di Trapani, l’83° Gruppo Volo SAR, sito su Cervia e l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

6° STORMO: VISITA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AM AL REPARTO OPERATIVO DEI DIVAOLI ROSSI – Venerdì 23 gennaio, presso il 6° Stormo “Alfredo Fusco” di Ghedi, ha avuto luogo la visita istituzionale del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, accompagnato dal Capo Ufficio Generale del Capo di SMA, Generale di Brigata Aerea Giacomo Lacaita e dal Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, 1° Luogotenente Roberto Carpentieri. Ad accogliere la massima autorità, il Comandante delle Forze da Combattimento Gen. di Divisione Aerea Marco Lant, ed il Comandante di Stormo, Colonnello Gianmarco Di Loreto che, nel briefing di presentazione delle attività di Reparto, ha illustrato il processo di rinnovamento infrastrutturale e tecnologico in atto, che coinvolge sia le installazioni militari sia i sistemi operativi, a conferma del costante impegno dello Stormo verso la modernizzazione, l’innovazione e il mantenimento di elevatissimi standard operativi, senza mai perdere di vista la primaria componente umana. A seguire, il Gen. Conserva ha incontrato il personale militare e civile per un momento di ascolto e confronto fortemente condiviso, che ha spaziato dalla formazione alle iniziative predisposte per valorizzare le competenze professionali e l’impiego del personale stesso, a cui sono giunte parole di apprezzamento per l’entusiasmo e la professionalità accordata dai “Diavoli Rossi” nell’affrontare la complessità della missione. La visita è proseguita presso le nuove strutture dello Stormo, ivi inclusa la ‘Cittadella JSF’, le infrastrutture logistiche, i centri operativi di Comando e Controllo, oltre al sedime dell’Idroscalo Militare di Desenzano del Garda, caratterizzato da un’area espositiva molto estesa che ripercorre fedelmente l’epopea della “Coppa Schneider” e del “Reparto Alta Velocità”, nonché tutti gli accadimenti che portarono, nel lontano 1934, alla conquista del record di velocità assoluta da parte del Maresciallo Agello, equipaggiato con MC-72. La visita istituzionale si è conclusa con la firma dell’Albo d’Onore presso l’Ufficio del Comandante del 6° Stormo, luogo in cui viene custodita la gloriosa Bandiera di Guerra di Reparto insignita tre volte dell’onorificenza della Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia, il più alto riconoscimento conferito alle Forze Armate. Il 6° Stormo “Alfredo Fusco” ha il compito di acquisire e mantenere la capacità di svolgere operazioni di attacco, ricognizione e supporto alle forze di superficie, ricognizione elettronica e di supporto alle forze di attacco contro obiettivi relativi alle forze e al potenziale nemico. Assicura la difesa aerea dell’area di interesse nazionale, concorrendo al controllo, sin dal tempo di pace, dello spazio aereo relativo. Effettua operazioni di difesa aerea nelle aree assegnate nel quadro della partecipazione a operazioni internazionali in tutto lo spettro del conflitto e/o di una crisi. Assicura l’attività di conversione operativa e standardizzazione degli equipaggi di volo assegnati alla linea Tornado IDS/ECR. Opera con velivoli PA-200 “Tornado” e F-35A “Lightning II”. Collabora con le autorità civili per l’ordine pubblico, in casi di emergenza e/o calamità naturali. Dipende gerarchicamente dal Comando Forze da Combattimento che, a sua volta, dipendente dal Comando della Squadra Aerea/1a Regione Aerea di Milano (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMBRAER NOMINA LEANDRO MARC PIENAAR COME BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER IN SUDAFRICA – Embraer informa: “Embraer ha rafforzato la sua presenza in Sudafrica con la nomina di Leandro Marc Pienaar come Business Development Manager. Nel suo nuovo ruolo, Leandro guiderà le attività di sviluppo del Defense & Security business di Embraer in Sudafrica, promuovendo il KC-390 Millennium multi-mission transport aircraft insieme all’intero portafoglio di prodotti e soluzioni per la difesa di Embraer. Questa nomina riflette la visione strategica a lungo termine di Embraer, volta a fornire capacità operative all’avanguardia, promuovendo al contempo la collaborazione con l’industria locale sudafricana, stimolando la crescita e contribuendo allo sviluppo economico del Paese. Leandro vanta una vasta esperienza nel ruolo, avendo ricoperto per molti anni il ruolo di Business Development for Africa at Milkor (Pty) Ltd, dove ha negoziato e supportato con successo multi-million-dollar defense contracts in tutto il continente. Ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica presso l’Università di Pretoria. Appassionato di aviazione, Leandro è anche titolare di una licenza di pilota privato”.

AMERICAN VOLERA’ A PORTO NELLA SUMMER 2027 – American Airlines prevede di iniziare il servizio per Porto, Portogallo (OPO) nella summer 2027, previa approvazione governativa. Operato con il nuovo aeromobile Airbus A321XLR della compagnia aerea, i clienti avranno l’opportunità di arricchire il loro viaggio con l’esperienza Flagship Suite® su questa rotta. “Porto è esattamente il tipo di nuovo mercato che l’Airbus A321XLR ci consente di servire”, ha dichiarato Brian Znotins, Senior Vice President of Network and Schedule Planning. “Sebbene avremo ancora più nuove rotte da condividere entro la fine dell’anno per l’estate 2027, siamo ansiosi di continuare ad ampliare la nostra rete a lungo raggio che include collegamenti verso nuove destinazioni, tra cui Budapest e Praga, che inizieranno quest’estate”. Il Portogallo è una destinazione sempre più popolare per i viaggiatori estivi. American Airlines offre voli per Lisbona (LIS) tutto l’anno, rendendo OPO un’aggiunta complementare. I voli American Airlines per Porto saranno operati con Airbus A32X1LR. American è stata la prima compagnia aerea statunitense a prendere in consegna questo versatile aereo, entrato in servizio con la compagnia aerea nel dicembre 2025. L’Airbus A321XLR consentirà ad American di continuare a espandere la propria rete internazionale. A partire dal mese prossimo, l’aereo lancerà un nuovo servizio per Edimburgo, Scozia (EDI), da New York (JFK). Questo aereo a lungo raggio è ideale per voli transatlantici come questi e offrirà ad American l’opportunità di aprire nuove rotte, offrire voli stagionali per un periodo più lungo e aggiungere frequenze sulle rotte esistenti più popolari. Oltre ai voli transatlantici, l’aereo opererà anche voli transcontinentali da New York (JFK) a Los Angeles (LAX) e San Francisco (SFO), e da Boston (BOS) a LAX quest’estate.

KLM: STATEMENT SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “In ogni momento, KLM dà priorità alla sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio nell’esecuzione delle sue operazioni. La selezione di rotte sicure e ottimali è parte integrante della nostra prassi quotidiana. Sulla base dell’attuale situazione di sicurezza e della fattibilità operativa, abbiamo deciso di riprendere i nostri voli per Tel Aviv il 3 febbraio e dal 5 al 15 febbraio con uno schedule modificato. Dall’1 all’8 febbraio, opereremo voli per Dubai, anch’esso con schedule modificato. Abbiamo ripreso i voli verso altre destinazioni nella regione, come Riyadh e Dammam. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione e determineremo i nostri schedule di conseguenza”.

AMERICAN AIRLINES ATTENDE I FOOTBALL FANS A SFO – American informa: “American informa: “Mentre i football fans si riversano nella Bay Area, American li accoglie con un’esperienza straordinaria, pronta per il giorno della partita, presso la sua Admirals Club® lounge nel Terminal 1, vicino al Gate B13 del San Francisco International Airport (SFO). American ha ampliato i servizi da Boston (BOS) e Seattle (SEA) a San Jose, California (SJC). SJC si trova a soli 10 minuti dallo stadio, rendendo il viaggio facile e senza intoppi prima e dopo la partita dell’8 febbraio. Per i tifosi in transito a SFO, la Admirals Club® lounge di American, situata in posizione elevata, trasforma l’aeroporto in un rifugio esclusivo, offrendo uno spazio tranquillo e raffinato per rilassarsi prima o dopo la partita più importante dell’anno. La lounge, un elemento distintivo dell’Harvey Milk Terminal di SFO (vincitore del premio architettonico Prix Versailles 2025), è progettata per rendere più agevoli gli spostamenti durante la settimana della partita. La Admirals Club® lounge, certificata LEED Gold e situata vicino al Gate B13, presenta un design moderno ispirato alla Bay Area, comode sedute e servizi premium che aiutano i passeggeri a rilassarsi prima del decollo”.

IL REGIONAL LOUNGE REFRESH PROGRAM DECOLLA IN SETTE LOCALITÀ – Qantas Group informa: “Qantas prosegue con un importante rinnovamento del suo Regional Lounge network, con l’avvio di lavori di ammodernamento in sette lounge in tutta l’Australia nelle prossime settimane. Gli ammodernamenti fanno parte dell’investimento multimilionario della compagnia nelle lounge regionali, che offrirà maggiore comfort, servizi più avanzati e un design più contemporaneo ai clienti che viaggiano attraverso alcune delle sue principali destinazioni regionali. Ogni lounge avrà interni rinnovati con una nuova palette di colori distintiva ispirata ai paesaggi naturali della regione. I clienti potranno contare su arredi moderni e migliori opzioni di seduta, finiture raffinate come nuovi pavimenti e superfici aggiornate, nonché tecnologie aggiornate, tra cui più punti di ricarica e display di intrattenimento”. Mark Dal Pra, CEO di QantasLink, ha dichiarato: “Questi investimenti fanno parte del nostro impegno per garantire ai clienti un’esperienza eccellente con noi, sia a terra che in volo. Sappiamo quanto i nostri frequent flyer apprezzino le nostre lounge regionali, che si tratti di un drink e uno spuntino o di un luogo tranquillo dove lavorare. Ci scusiamo per l’inconveniente durante i lavori di ristrutturazione, ma siamo fiduciosi che il risultato finale ne varrà la pena”. “Gli ammodernamenti delle lounge rientrano nel più ampio investimento di Qantas Group nella regional Australia, che prevede anche un ampio programma di rinnovamento della regional fleet. Ciò include l’aggiunta di 11 aeromobili A220 all’avanguardia, con altri 18 in arrivo, e il passaggio a un’unica flotta di Q400, che migliorerà l’affidabilità, ridurrà le emissioni per posto e garantirà la continuità delle prestazioni per i clienti in tutta l’Australia regionale”, conclude Qantas Group.

NORWEGIAN GROUP HA TRASPORTATO 1,52 MILIONI DI PASSEGGERI A GENNAIO – A gennaio, Norwegian Group ha registrato 1,52 milioni di passeggeri. Per Norwegian, il numero di passeggeri è stato pari a 1,24 milioni, mentre per Widerøe è stato pari a 282.000. Gennaio è generalmente un mese con un’attività di viaggio inferiore e la capacità è stata ben adeguata alla domanda stagionale più bassa. “Sono soddisfatto dell’inizio dell’anno. Abbiamo adattato la capacità di Norwegian a un mese di viaggi più tranquillo e abbiamo raggiunto l’obiettivo con un load factor significativamente migliorato dell’86%. Allo stesso tempo, assistiamo a un rafforzamento dei nostri ricavi unitari, che riflette l’elevata domanda complessiva nei nostri mercati”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. La capacità di Norwegian (ASK) è in calo del 7% rispetto a gennaio 2025, il traffico in RPK è in calo del 2% rispetto allo scorso anno. A gennaio, Norwegian aveva una media di 72 aeromobili in servizio. Il load factor è stato pari all’85,8%, con un aumento di 3,8 punti percentuali rispetto allo scorso anno. La regolarità, ovvero la quota di scheduled flight effettuati, è stata del 99,3%. La puntualità, ovvero la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata del 70,4%. “La domanda di voli con Norwegian rimane solida. Le prenotazioni per il resto dell’inverno sembrano incoraggianti e sono superiori ai livelli registrati nello stesso periodo dell’anno scorso. I viaggi verso destinazioni più calde sono particolarmente richiesti al momento”, ha affermato Geir Karlsen. La capacità di Widerøe (ASK) è in calo dell’1% rispetto allo scorso anno, il traffico in RPK è in calo del 7% rispetto a gennaio 2025. Il load factor è stato pari al 64,2%, in calo di 4,2 punti percentuali rispetto allo scorso anno. La regolarità, ovvero la quota di scheduled flight effettuati, è stata del 96,5%. La puntualità, ovvero la percentuale di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata dell’85,7%. “Le nostre performance operative a gennaio sono state solide, con elevata puntualità e regolarità, nonostante le condizioni meteorologiche invernali. Questo costituisce un’ottima base per accogliere a bordo un numero sempre maggiore di viaggiatori durante le vacanze invernali”, ha dichiarato Tore Jenssen, CEO di Widerøe.

SAAB PRESENTA I RISULTATI PER IL 2025 – Saab presenta i risultati annuali per il 2025. “Sono lieto di concludere l’anno con ottimi risultati in termini di order bookings, sales, operating income and operational cash flow nel trimestre. Il 2025 è stato un anno record per Saab, dove abbiamo acquisito diversi ordini importanti e abbiamo continuato a registrare una domanda elevata. Allo stesso tempo, continuiamo a investire nell’espansione della capacità produttiva e in nuove competenze per costruire la crescita futura. Sulla base del nostro forte slancio di mercato e del portafoglio ordini, stiamo rivedendo al rialzo il nostro obiettivo a medio termine per la crescita organica delle vendite”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Order bookings nel quarto trimestre aumentati a 100.111 milioni di corone svedesi (17.556), trainati dalla forte crescita degli ordini di grandi dimensioni. Il fatturato è stato pari a 27.697 milioni di corone svedesi (20.850), corrispondente a una crescita organica del 34,5% (29,3%). L’EBITDA è stato pari a 4.203 milioni di corone svedesi (2.734), corrispondente a un margine EBITDA del 15,2% (13,1%). L’EBIT è aumentato del 67%, attestandosi a 3.261 milioni di corone svedesi (1.953), corrispondente a un margine dell’11,8% (9,4%). Al netto della cessione di Saab TransponderTech AB, che ha generato una plusvalenza di 336 milioni di corone svedesi, l’EBIT è aumentato del 50%, attestandosi a 2.925 milioni di corone svedesi (1.953), corrispondente a un margine del 10,6% (9,4%). L’utile netto è aumentato a 2.568 milioni di corone svedesi (1.442) e l’utile per azione è stato pari a 4,73 corone svedesi (2,66). L’operational cash flow è aumentato a 6.281 milioni di corone svedesi (3.558). Obiettivi a medio termine aggiornati per il 2023-2027: crescita organica delle vendite di circa il 22% (CAGR) (variato rispetto al 18%). Crescita dell’EBIT superiore alla crescita organica delle vendite e cumulative cash conversion superiore al 60% (invariata).

LOCKHEED MARTIN AVANZA ALLA PHASE III DELL’ARMY FLIGHT SCHOOL NEXT COMPETITION E ANNUNCIA IL ROBINSON R66 NxG COME TRAINING PLATFORM – Lockheed Martin è stata selezionata dall’Army per proseguire con la Phase III della Flight School Next (FSN) competition. Avvicinandosi alla Phase III, Lockheed Martin annuncia anche la selezione di Robinson Helicopter Company per la fornitura dell’elicottero R66NxG come training platform per l’Army Initial Entry Rotary Wing (IERW) program. “Siamo grati all’Army per la fiducia riposta nella nostra Flight School Next solution per il passaggio alla Phase III”, ha dichiarato Todd Morar, vice president of Air and Commercial Solutions, Lockheed Martin. “Per anni abbiamo perfezionato una soluzione completa in linea con la visione dell’Army di un percorso di addestramento moderno, conveniente e di alta qualità, che produrrà aviatori migliori”. Lockheed Martin è in lizza per FSN come prime training systems integrator responsabile per designing, delivering and operating dell’IERW Flight School Next enterprise. Questo include la responsabilità per training system architecture, performance monitoring, supply chain management, delivery of advanced modeling and simulation che supportano live flight and synthetic training. Robinson Helicopter, leader mondiale nella produzione di elicotteri civili, fornirà una flotta di R66NxG, oltre a ricambi, supporto tecnico e un pacchetto di servizi di addestramento dedicato. L’R66NxG si basa sul collaudato airframe dell’R66, incorporando al contempo una serie di aggiornamenti moderni che lo rendono particolarmente adatto all’Army aviator training. “La nostra scelta di Robinson offre una piattaforma sicura, collaudata e innovativa. Siamo pienamente impegnati a realizzare questo obiettivo per l’Esercito, investendo il tempo, le competenze e la tecnologia necessari per accelerare l’IERW training e garantire che i piloti siano preparati per la loro prossima missione”, ha aggiunto Morar. Lockheed Martin vanta decenni di esperienza nella fornitura di soluzioni di addestramento complete. “Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Lockheed Martin come piattaforma di riferimento per il prossimo Army next primary trainer, una decisione che allinea i requisiti della missione alla realtà finanziaria”, ha dichiarato David Smith, presidente e CEO di Robinson Helicopter Company. “L’R66 offre una soluzione moderna, di produzione americana, che garantisce la prontezza operativa a una frazione del costo attuale. Le sue caratteristiche di volo semplici e reattive sono fondamentali per padroneggiare le abilità fondamentali di controllo necessarie in qualsiasi situazione, garantendoci di poter supportare i rigorosi criteri dell’Army per Flight School Next”.

AUSTRIAN AIRLINES: NUOVA CAMPAGNA PER SAN VALENTINO – Austrian Airlines informa: “Con una campagna a 360° appositamente progettata ed emotivamente coinvolgente, Austrian Airlines si posiziona come la scelta perfetta per chiunque cerchi il regalo ideale per San Valentino. Riflettendo il megatrend di regalare esperienze memorabili, la compagnia aerea mette in risalto il viaggio e il volo – simboleggiati dal suo iconico red-white-red tail fin – attraverso momenti condivisi, maggiore privacy e passione sincera nella campagna di San Valentino di quest’anno. La “More Space for Love” campaign mette in risalto il periodo di viaggio particolarmente attraente tra il 1° aprile e il 31 agosto 2026 su tutte le destinazioni Austrian Airlines nel Nord Atlantico. Le prenotazioni possono essere effettuate da subito fino a San Valentino, il 14 febbraio, con condizioni promozionali che richiedono un soggiorno minimo di sei giorni o un pernottamento di sabato. Questo si traduce in offerte molto interessanti, tra cui tariffe di andata e ritorno in Premium Economy a partire da 1.249 euro per destinazioni come Boston, Newark e New York (JFK), da 1.349 euro per Washington o Chicago e da 1.399 euro per Los Angeles. I viaggiatori che preferiscono il Canada possono approfittare di tariffe di andata e ritorno per Montreal a partire da 1.359 euro o, in codeshare con Air Canada, per Toronto a partire da 1.229 euro. Le rotte nordamericane previste per il summer schedule 2026 saranno operate con Boeing 787-9 Dreamliner, Boeing 777 e Boeing 767 di Austrian Airlines. Le caratteristiche principali della Premium Economy Class di Austrian Airlines includono sedili moderni e regolabili individualmente con superfici di seduta e braccioli più ampi, poggiapiedi, poggiatesta regolabili e amenity kits appositamente progettati. Gli ospiti possono inoltre scegliere tra specialità culinarie pre-selezionabili, con menù da tre o quattro portate, comprensivi di servizio bevande, drink di benvenuto e acqua in bottiglia gratuita per ogni passeggero”.

AIR FRANCE: GRANDE SUCCESSO PER LA “GRANDE COLLECTE” 2026 – Air France informa: “Per tutto il mese di gennaio, in occasione della 12a edizione della sua “Grande Collecte”, la Air France Foundation ha creato una grande catena di solidarietà a beneficio di 12 associazioni senegalesi. Creata nel 2015, la Grande Collecte della Air France Foundation è un’iniziativa di solidarietà a lungo termine. Ogni anno, centinaia di dipendenti e pensionati di Air France si uniscono con un obiettivo comune: raccogliere materiali per enti di beneficenza che lavorano con i bambini e i giovani più vulnerabili. Anche quest’anno, l’impegno è stato eccezionale. A Parigi, durante gli scali, negli uffici, negli hangar e nelle aree cargo, centinaia di dipendenti e pensionati si sono presentati per donare, raccogliere, smistare, imballare e spedire migliaia di donazioni ai bambini bisognosi. Questo sforzo collettivo ha portato alla raccolta di 9 tonnellate di donazioni, una cifra che illustra la generosità e lo spirito di solidarietà che anima i dipendenti di Air France. Queste donazioni contribuiscono a soddisfare i bisogni sanitari, educativi e di sviluppo dei più vulnerabili, oltre a dare una seconda vita agli oggetti raccolti. Ogni anno, la Fondazione seleziona un Paese e le organizzazioni partner locali a cui inviare le donazioni. Presente in quasi 80 Paesi in tutto il mondo, quest’anno la Fondazione ha scelto il Senegal e una dozzina di organizzazioni locali come beneficiari di questa grande catena di solidarietà. Una volta preparate e pallettizzate le scatole, i team di Air France Cargo prendono il sopravvento, fornendo un supporto prezioso alla Fondazione utilizzando la capacità cargo degli aerei Air France per trasportare le donazioni a destinazione. All’arrivo, i team della delegazione locale di Air France gestiscono la fase successiva. I team di Air France con sede a Dakar si occupano dello sdoganamento e della consegna dei pacchi alle associazioni partner. Le donazioni vengono poi distribuite ai bambini e ai ragazzi dove sono maggiormente necessari. La fase successiva di questa catena di solidarietà avrà luogo con una missione in loco a fianco di un equipaggio dedicato, per incontrare le associazioni benefiche e misurare in prima persona l’impatto positivo della “Grande Collecte 2026″ su bambini e ragazzi”.

AIR FRANCE OFFRE PIATTI CREATI DA FREDERIC SIMONIN NELLA SUA PREMIUM CABIN SUI VOLI IN PARTENZA DAGLI STATI UNITI E DAL CANADA – Air France informa: “A partire da febbraio 2026, Air France amplia la sua offerta di piatti esclusivi in Premium cabin. I piatti creati dallo chef francese stellato Michelin Frédéric Simonin sono ora disponibili su tutti i voli della compagnia aerea in partenza dagli Stati Uniti e dal Canada. Ampliando questa esclusiva offerta di ristorazione, la compagnia aerea prosegue l’evoluzione di questa esclusiva cabina di viaggio e riafferma il suo impegno nell’offrire una cucina eccezionale a bordo. Dal 2023, Air France affida la creazione dei suoi piatti Premium a Frédéric Simonin, chef stellato Michelin e Meilleur Ouvrier de France. I clienti possono scegliere tra due piatti caldi, regolarmente aggiornati, che includono un’opzione vegetariana. Queste creazioni sono già disponibili sui voli in partenza da Parigi, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne e Reunion Island. Da febbraio 2026, saranno disponibili anche su tutti i voli Air France in partenza dagli Stati Uniti e dal Canada. Per creare i suoi piatti, pensati appositamente per la Premium cabin, Frédéric Simonin ha collaborato a stretto contatto con Servair, leader mondiale in airline catering. Utilizza prodotti freschi e di stagione, in linea con gli impegni della compagnia”. “Per i clienti Air France, ho selezionato con cura i prodotti per esaltarli con delicatezza e precisione, offrendo a ogni passeggero un’esperienza culinaria speciale”, ha affermato Frédéric Simonin. “Quest’inverno, Air France volerà verso Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York-JFK, New York-Newark, Orlando, Phoenix, Raleigh-Durham, San Francisco, Seattle e Washington DC negli Stati Uniti. In Canada, la compagnia aerea serve Montreal, Toronto, Vancouver e Ottawa. A seconda dell’orario del volo, ai passeggeri che viaggiano in Premium cabin viene servito un bicchiere di champagne dall’equipaggio subito dopo il decollo. A ogni passeggero viene poi servito un pasto completo in stile francese, servito su stoviglie ecologiche con posate in acciaio inossidabile e un calice da vino. Il menù comprende appetizers, starter, una scelta di due piatti caldi creati da Frédéric Simonin in partenza da determinate stazioni, seguiti da formaggi e un dessert gourmet. Un’ampia selezione di bevande calde e fredde, alcoliche e analcoliche, è disponibile anche durante il volo. Una selezione di vini e birre francesi, selezionati da Xavier Thuizat, France Best Sommelier 2022 and Air France’s head sommelier, completa la selezione di champagne disponibile a bordo. In Premium, Air France continua a migliorare la propria offerta di ristorazione, con l’obiettivo di garantire la massima soddisfazione del cliente”, conclude Air France.

QATAR AIRWAYS E’ OFFICIAL PREMIUM PARTNER DI ART BASEL QATAR 2026 – Qatar Airways informa: “Qatar Airways, Official Premium Partner of Art Basel Qatar 2026, prosegue il suo impegno per la rinomata fiera d’arte mondiale con il debutto di Art Basel Qatar a Doha dal 5 al 7 febbraio 2026, con giornate di anteprima il 3 e 4 febbraio 2026. La partnership di Qatar Airways con Art Basel in qualità di Official Premium Partner riflette un progresso condiviso in termini di eccellenza, connettività globale e scambio di idee tra culture. Il ruolo della compagnia aerea come Official Premium Partner è in linea con la sua più ampia ambizione di connettere persone e luoghi attraverso esperienze culturali significative, rafforzando al contempo il crescente profilo di Doha come destinazione globale per l’arte, la cultura e la creatività. Nell’ambito della sua collaborazione con Art Basel Qatar, Qatar Airways offrirà esclusivi vantaggi di viaggio a un pubblico selezionato, rafforzando il suo ruolo nel garantire un accesso senza interruzioni ai principali eventi culturali del mondo. I viaggiatori idonei potranno usufruire di sconti fino al 10% sulle tariffe per volare a Doha in occasione dell’edizione inaugurale di Art Basel Qatar, oltre a opzioni di viaggio migliorate sulla rete globale della compagnia aerea. Si applicano termini e condizioni. Ulteriori dettagli su questi esclusivi vantaggi sono disponibili su qatarairways.com/en/offers/cug/art-basel.html”. “Art Basel Qatar rappresenta la quinta edizione della principale fiera d’arte contemporanea al mondo, che si aggiunge a Basilea, Miami Beach, Hong Kong e Parigi. Con il panorama creativo in continua evoluzione di Doha come sfondo, Art Basel Qatar riunisce importanti gallerie, artisti, collezionisti e personalità della cultura, a conferma del suo ruolo di polo regionale per l’arte e la cultura. Grazie alle sue partnership, Qatar Airways, eletta da Skytrax come migliore compagnia aerea al mondo nel 2025, continua a facilitare l’accesso internazionale ai principali eventi culturali in tutto il mondo attraverso la sua rete globale e la sua pluripremiata ospitalità. Art Basel Qatar è organizzato in collaborazione con le principali istituzioni qatariote, Qatar Sports Investments e QC+, e si svolge nei principali luoghi culturali della città, tra cui M7 e il Doha Design District nel centro di Doha”, conclude Qatar Airways.

EMIRATES FLIGHT CATERING COMMISSIONA UN LARGE-SCALE BIODIGESTER – Emirates informa: “Emirates Flight Catering (EKFC) sta ampliando il suo approccio alla gestione dei rifiuti con un biodigestore personalizzato, uno dei più grandi in termini di scala commerciale e capacità. Il Power Knot LFC-3000 biodigester presso la EKFC’s Central Commissary Unit consente il trattamento in loco dei rifiuti organici, trattandoli alla fonte anziché deviarli in discarica. Un biodigestore funziona attraverso la digestione aerobica, utilizzando ossigeno, calore e microrganismi per scomporre i rifiuti organici. Questo processo naturale produce acque grigie che possono essere riutilizzate per usi non potabili. A differenza dei sistemi meccanici che si degradano nel tempo, il biodigestore diventa più efficiente man mano che la sua coltura microbica matura e si adatta a una più ampia varietà di materie prime”. Shahreyar Nawabi, Chief Executive Officer of Emirates Flight Catering, ha dichiarato: “In EKFC, quando consideriamo dove possiamo fare la differenza maggiore, è nel modo in cui gestiamo i rifiuti, trattandoli in modo responsabile, evitando che finiscano in discarica e trovando il modo di riutilizzarli in modo produttivo. La messa in funzione di un biodigestore di queste dimensioni rappresenta per noi un importante traguardo operativo, poiché stiamo accelerando gli sforzi di EKFC per la riduzione delle discariche. La solida collaborazione interfunzionale di ogni parte dell’azienda, oltre al costante impegno nella separazione dei rifiuti da parte dei team sul campo, sono stati fattori chiave per il successo di questo progetto. La combinazione di innovazione e impegno operativo continuerà a guidare i nostri progressi in termini di sostenibilità”. “Dall’entrata in funzione nel dicembre 2025, la produttività è aumentata costantemente, con il sistema che ora elabora una media di 3,5 tonnellate di rifiuti al giorno. Le attuali proiezioni per il biodigestore di EKFC stimano che la capacità aumenterà a circa 6 tonnellate di rifiuti alimentari al giorno. Utilizzando i GHG conversion factor allineati all’UK Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA), EKFC stima che evitare il conferimento di una tonnellata di rifiuti alimentari in discarica eviti circa 0,7 tCO2e per tonnellata, principalmente prevenendo le emissioni di metano derivanti dalla decomposizione in discarica. A piena capacità e maturità biologica, il biodigestore potrebbe evitare oltre 2.000 tonnellate di CO2e all’anno. Il biodigestore è una componente degli sforzi più ampi di EKFC per integrare la sostenibilità nelle operazioni quotidiane. EKFC sta promuovendo investimenti strategici in energia e flotta, tra cui l’integrazione di pannelli solari che hanno generato 4.000 MWh lo scorso anno, evitando 1.600 tonnellate di CO2e. I veicoli elettrici vengono introdotti in tutte le attività e un hi-loader elettrico proof-of-concept, il primo nella regione, è previsto entro la metà del 2026. In termini di rifiuti e circolarità, EKFC ha trattato quasi 75.000 kg di rifiuti alimentari attraverso il suo primo LFC-50 biodigester lo scorso anno e ha eliminato 45.000 kg di plastica all’anno grazie alla sostituzione degli imballaggi. Ha inoltre sviluppato 47 metodi utilizzando scarti di produzione per riutilizzare potenziali rifiuti, mentre la lattuga Bustanica, priva di pesticidi, è stata utilizzata per 28.000 insalate Emirates al giorno lo scorso anno. AI-driven automation and smart camera technology supportano ulteriormente la qualità della produzione e la riduzione degli sprechi”, conclude Emirates.

DELTA DICHIARA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – Delta informa: “Il Delta Air Lines Board of Directors ha dichiarato oggi un dividendo trimestrale di 0,1875 dollari per azione. Il dividendo è pagabile agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 26 febbraio 2026 e sarà pagato il 19 marzo 2026”.