Sigonella, una nuova fase per il 41° Stormo e Aviazione Antisommergibile

Il 21 gennaio, presso il sedime aeroportuale del 41° Stormo e Aviazione Antisommergibile di Sigonella, si è svolta la cerimonia di soppressione del Comando Aeroporto Sigonella e contestuale riorganizzazione e ridenominazione del 41° Stormo Antisom.

La cerimonia è stata presieduta dal Comandante del Comando Forze Mobilità e Supporto (CFMS), Generale di Divisione Aerea Alessandro De Lorenzo.

Nel corso dell’evento ha avuto luogo lo scoprimento della targa commemorativa in ricordo del Comando Aeroporto Sigonella, disciolto dopo dodici anni di attività, nonché della riorganizzazione del 41° Stormo Antisom, ora ridenominato “41° Stormo e Aviazione Antisommergibile”.

Il Generale di Divisione Aerea Alessandro De Lorenzo, nel corso del Suo intervento, ha sottolineato come “per l’ Aeronautica Militare è fondamentale trovare il modo di efficientare i Suoi Reparti. In particolare, presso l’Aeroporto di Sigonella vi era il comando del 41° Stormo e il Comando Aeroporto. Ultimamente si è vista l’opportunità di efficientare l’Ente, per poter sfruttare al meglio le risorse umane presenti sul sedime di Sigonella”.

Dopo oltre sessant’anni di attività e numerosi mutamenti, il 41° Stormo affronta oggi un nuovo riordino, in linea con le esigenze di innovazione e razionalizzazione richieste dalla Forza Armata.

Come dichiarato dal Comandante di Reparto, Colonnello Stefano Spreafico: “Dobbiamo rispondere alle sfide attuali con professionalità, spirito d’iniziativa e la fermezza che ci contraddistingue. L’evento di oggi segna un passo concreto nel rafforzamento delle nostre capacità. Per farlo è indispensabile, attraverso il lavoro di squadra, esprimere concrete capacità operative in modo efficace e puntuale, sempre sotto la gloriosa Bandiera del 41° Stormo”.

Il 41° Stormo e Aviazione Antisommergibile dell’Aeronautica Militare opera dall’Aeroporto di Sigonella, una delle più importanti e strategiche basi aeree italiane, e assicura una pluralità di funzioni operative e di supporto, tra cui:

– L’adempimento della missione istituzionale di intelligence, sorveglianza, ricognizione, pattugliamento marittimo e ricerca e soccorso, in ambito nazionale e internazionale, con i velivoli multiruolo P72-A.

– La fornitura dei servizi del traffico aereo nei cieli della Sicilia orientale e nei mari adiacenti.

– Il supporto logistico-amministrativo e i servizi tecnico-operativi a tutte le realtà presenti sul sedime aeroportuale, nazionali e internazionali.

– Lo svolgimento dei compiti di capoluogo di Circoscrizione per tutti gli Enti dell’Aeronautica Militare delle province orientali e centrali della Sicilia.

Gerarchicamente dipendente dal Comando Forze Mobilità e Supporto di Milano, il 41° Stormo e Aviazione Antisommergibile si distingue per alcune peculiarità organizzative derivanti dal collegamento tecnico con l’Ufficio dell’Ispettore dell’Aviazione per la Marina di Roma. In tale contesto, gli equipaggi dei P72-A sono composti da ufficiali piloti e operatori di bordo appartenenti sia all’Aeronautica Militare sia alla Marina Militare, rappresentando un concreto esempio di sinergia interforze e cooperazione istituzionale.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)