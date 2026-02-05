Nuovo collegamento Bologna – Palermo: Wizz Air rafforza la rete domestica dell’Emilia Romagna

Wizz Air e la società di gestione dell’Aeroporto Marconi di Bologna compiono oggi un ulteriore passo nel percorso di crescita in Emilia-Romagna: la nuova rotta nazionale tra Bologna e Palermo.

“Il nuovo collegamento rappresenta un consolidamento strategico della presenza di Wizz Air a Bologna e una risposta concreta alla crescente domanda di connettività tra l’Emilia-Romagna e la Sicilia. La partnership con lo scalo bolognese si arricchisce così di una rotta chiave, facilitando gli spostamenti dal capoluogo emiliano verso uno dei principali poli turistici e culturali del Mediterraneo.

Il collegamento, operativo dal 1° agosto 2026, sarà garantito da ben 11 frequenze settimanali, permettendo una flessibilità ideale sia per il traffico business e universitario, sia per i flussi turistici in entrambe le direzioni. Tutti i voli saranno operati con i moderni aeromobili Airbus A321neo, noti per il comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni.

Il nuovo collegamento tra Bologna e Palermo non è solo una rotta domestica, ma un vero e proprio ponte strategico che mette al centro due delle città più vitali e identitarie d’Italia. Da un lato, il capoluogo siciliano, porta d’ingresso del Mediterraneo e custode di un patrimonio arabo-normanno unico al mondo; dall’altro, la ‘Dotta’ emiliana, cuore pulsante dell’economia e della formazione accademica nazionale. Unendo direttamente queste due realtà, Wizz Air risponde alle esigenze di un’utenza trasversale: dagli studenti universitari ai professionisti, fino ai viaggiatori desiderosi di scoprire l’eccellenza gastronomica e culturale che lega il Nord al Sud. Questa rotta valorizza la centralità di entrambi i territori nel panorama nazionale, facilitando un interscambio fluido e costante che rafforza il sistema Paese”, afferma il comunicato.

“Con l’annuncio della rotta Bologna-Palermo proseguiamo con entusiasmo il nostro piano di espansione dallo scalo Guglielmo Marconi”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Bologna è importante nella nostra strategia in Italia e questo nuovo collegamento verso la Sicilia conferma la nostra volontà di investire sul territorio. Vogliamo offrire ai passeggeri emiliani collegamenti frequenti e tariffe accessibili verso mete d’eccellenza, favorendo al contempo l’arrivo di nuovi flussi turistici in una delle regioni più dinamiche del Nord Italia”.

“Siamo molto soddisfatti del rafforzamento di Wizz Air a Bologna, compagnia aerea internazionale che già oggi rappresenta il secondo operatore sul nostro scalo. Il collegamento con Palermo non è una novità per il Marconi, ma le 11 frequenze offerte da Wizz Air rendono ancora più facili gli spostamenti da e per la Sicilia, una delle mete più richieste dai nostri passeggeri”, ha aggiunto Antonello Bonolis, Direttore Business Aviation di Aeroporto di Bologna.

“L’introduzione di questa rotta è cruciale per la strategia di sviluppo dell’Aeroporto Internazionale di Bologna, che si conferma una piattaforma di connessione importante per il Paese. Nel 2025 dallo scalo bolognese la compagnia ha trasportato oltre 1.100.000 passeggeri e quasi 8 milioni dall’inizio delle operazioni nel 2008. Questa nuova frequenza mira a intercettare segmenti ad alto potenziale, contribuendo in modo significativo alla crescita dei rapporti tra il tessuto industriale bolognese e la regione Sicilia, facilitando l’interscambio commerciale e la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Attualmente dalla città emiliana, Wizz Air offre un totale di 11 rotte verso 6 paesi. La nuova Bologna-Palermo diventa la dodicesima rotta operata dallo scalo e si aggiunge a rotte di successo e popolarità sempre crescente come ad esempio quelle verso Tirana, Catania, Varsavia e Bucarest“, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Wizz Air)