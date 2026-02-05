Airbus prevede che l’Asia-Pacific aviation services market raggiungerà i 138,7 miliardi di dollari entro il 2044

Nel suo ultimo Global Services Forecast (GSF) per l’Asia-Pacifico (incluse Cina e India), Airbus prevede che la domanda totale di servizi nella regione crescerà a un compound annual growth rate (CAGR) del 5,2% fino al 2044, raggiungendo un valore di mercato stimato di 138,7 miliardi di dollari.

“Questa crescita sostenuta sarà sostenuta dall’espansione del traffico aereo e dalla crescita della flotta. Nei prossimi 20 anni, l’Asia-Pacifico richiederà 19.560 nuovi aeromobili passeggeri, pari al 46% della domanda globale totale durante il periodo di previsione. Si prevede inoltre che la regione rimarrà l’air travel market in più rapida crescita al mondo, con un traffico passeggeri in aumento del 4,4% annuo, ben al di sopra della media globale del 3,6%”, afferma Airbus.

“L’Airbus GSF identifica cinque key services segments che guideranno questa crescita in tutta l’area Asia-Pacifico:

Off-Wing Maintenance (2025: 37,1 miliardi di dollari; 2044: 100 miliardi di dollari) – La domanda è in rapido aumento con la crescita e l’invecchiamento delle flotte. Tuttavia, il segmento si trova ad affrontare notevoli limitazioni derivanti dalle sfide della supply chain e dalla carenza di manodopera.

On-Wing Maintenance (2025: 6 miliardi di dollari; 2044: 14 miliardi di dollari) – Ingenti investimenti di capitale stanno confluendo nelle infrastrutture MRO, con nuovi base maintenance hangars in costruzione in mercati chiave come India, Indonesia, Malesia e Filippine, rafforzando le capacità di manutenzione regionali.

Modifications & Upgrades (2025: 3,8 miliardi di dollari; 2044: 6,2 miliardi di dollari) – Le compagnie aeree stanno intraprendendo retrofit sempre più complessi su aeromobili obsoleti, generando una forte domanda di modernizzazione delle cabine. Questi programmi vengono sfruttati per introdurre premium cabin products and In-Flight Connectivity (IFC) per soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei passeggeri.

Digital & Connectivity (2025: 2,9 miliardi di dollari; 2044: 11,2 miliardi di dollari) – Le compagnie aeree e gli MRO stanno accelerando l’adozione dell’intelligenza artificiale e dell’analisi dei dati per migliorare l’efficienza. Queste tecnologie supportano la manutenzione predittiva, ottimizzano le operazioni e contribuiscono a mitigare la carenza di manodopera attraverso l’automazione.

Training (2025: 3,2 miliardi di dollari; 2044: 7,7 miliardi di dollari) – La regione sta rapidamente transitando verso Competency-Based Training and Assessment (CBTA). Per sostenere la crescita, entro il 2044 saranno necessari oltre 1,06 milioni di nuovi professionisti dell’aviazione, tra cui 282.000 piloti, 302.000 tecnici e 473.000 assistenti di volo.

Inoltre, l’ultimo GSF evidenzia altri due segmenti di servizi sempre più critici per le prestazioni delle compagnie aeree e degli MRO:

Maintenance Operations Support – Comprendendo servizi di ingegneria, documentazione tecnica, gestione dell’inventario e pianificazione dell’intera flotta, questo segmento è un fattore operativo chiave sia per gli operatori che per gli MRO. Si prevede che la domanda nell’area Asia-Pacifico raggiungerà i 46,4 miliardi di dollari entro il 2044.

Ground Operations – Collegamento vitale tra l’efficienza lato volo e le aircraft turnaround performance, questo segmento sta subendo una trasformazione grazie all’automazione e alla digitalizzazione per favorire una maggiore efficienza operativa. Si prevede che l’Asia-Pacific ground operations market raggiungerà i 31 miliardi di dollari entro il 2044″, prosegue Airbus.

“Con la continua evoluzione dell’ecosistema dell’aviazione, la crescita della domanda di servizi si concentra sempre più nell’area Asia-Pacifico. Sebbene i mercati maturi continueranno a fornire scala, l’area Asia-Pacifico, trainata dall’Asia meridionale e dalla Cina, definirà la prossima fase della crescita dei global aviation services, rimodellando capacità, competenze e priorità di investimento in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)