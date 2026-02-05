SWISS riceve il suo secondo Airbus A350

SWISS ha ricevuto oggi a Zurigo il suo secondo Airbus A350-900. L’aeromobile, denominato ‘Delémont’, è il primo A350 a esibire la classica livrea SWISS.
“HB-IFB è il secondo Airbus A350-900 ad entrare a far parte della flotta di aerei a lungo raggio di Swiss International Air Lines (SWISS). A differenza del suo gemello HB-IFA, che sfoggia la speciale livrea “Wanderlust”, il nuovo aereo, denominato ‘Delémont’, sfoggia la classica livrea SWISS. L’entrata in servizio di HB-IFB è prevista per il 23 febbraio, quando opererà la tratta Zurigo-Montréal“, afferma SWISS.
“Il nostro primo Airbus A350-900 si è dimostrato estremamente affidabile nei suoi primi cento giorni di operatività”, afferma Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer, SWISS. “Siamo lieti che con ogni ulteriore consegna di A350 potremo offrire a un numero sempre maggiore di clienti la nostra nuova esperienza di viaggio SWISS Senses. Altri otto di questi nuovi ed efficienti bimotori si uniranno a noi nei prossimi anni. E ognuno di essi ci aiuterà a modernizzare ulteriormente la nostra flotta di aerei a lungo raggio”.
“Con l’arrivo di HB-IFB, SWISS avrà ora due Airbus A350 in servizio. Dall’inizio dell’orario estivo 2026, i nuovi bimotori a lungo raggio saranno operativi sulle rotte Zurigo-Boston e Zurigo-Seoul. Ulteriori A350 saranno consegnati nel corso di quest’anno.
Aumentando gradualmente il suo contingente di Airbus A350, SWISS sta rinnovando in modo sostenibile la sua flotta di aerei a lungo raggio e perfezionando ulteriormente l’esperienza di viaggio aereo dei suoi clienti. Nel corso dell’anno la compagnia avvierà un ulteriore programma di ristrutturazione dei suoi Airbus A330, equipaggiando anche questi aerei con la cabina all’avanguardia SWISS Senses“.
(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)