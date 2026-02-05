TAP Air Portugal annuncia una nuova rotta internazionale per São Luís

TAP Air Portugal compie un ulteriore passo nella propria strategia di espansione in Brasile e annuncia l’attivazione del collegamento Lisbona – São Luís, operativo dal 26 ottobre 2026. Due voli settimanali collegheranno direttamente l’Europa allo Stato del Maranhão attraverso l’hub della compagnia a Lisbona.

I voli saranno operati con aeromobili Airbus A321LR, apprezzati per il comfort e l’efficienza sulle rotte di lungo raggio, con una configurazione di 16 posti in classe business e 155 in classe economy, sulla rotta Lisbona (LIS) – São Luís (SLZ) – Fortaleza (FOR) – Lisbona (LIS), con due frequenze settimanali.

Lisbona – São Luís: lunedì e giovedì, con partenza alle ore 19:05 e arrivo alle ore 00:10 del giorno successivo.

São Luís – Lisbona (via Fortaleza): martedì e venerdì, partenza alle ore 01:40, arrivo a Fortaleza alle ore 03:00, ripartenza alle ore 04:30 e arrivo a Lisbona alle ore 14:50.

Con l’introduzione di questo nuovo collegamento, TAP amplia ulteriormente la propria offerta in Brasile, favorendo una maggiore accessibilità dei passeggeri europei verso una nuova destinazione del Nord-Est brasiliano.

“L’avvio della rotta Lisbona – São Luís rappresenta un ulteriore passo strategico nel rafforzamento della nostra rete di collegamenti tra Europa e Brasile. Stiamo ampliando la connettività del nostro hub di Lisbona con il Nord-Est del Brasile, creando nuove opportunità per il turismo, le attività economiche e lo scambio culturale tra Brasile e Portogallo”, ha dichiarato Mário Chaves, COO di TAP Air Portugal.

“Si tratta di un ulteriore significativo traguardo per il nostro settore turistico, in costante crescita. L’attivazione della rotta TAP contribuisce a ridurre le distanze tra l’Europa e lo Stato del Maranhão, rafforzandone la proiezione internazionale e valorizzando il patrimonio culturale, gastronomico, storico e naturalistico del territorio. È certo che il collegamento genererà ulteriori ricadute positive sul turismo e sull’economia dello Stato”, ha dichiarato il Governatore Carlos Brandão.

Con l’attivazione della nuova rotta, São Luís diventa la quindicesima città brasiliana servita da voli diretti TAP. L’iniziativa consolida la posizione di TAP Air Portugal quale compagnia aerea europea con la maggiore presenza in Brasile, rafforzando i legami storici e culturali tra Portogallo e Brasile e riaffermando il ruolo di TAP quale ponte aereo tra Europa e Sud America.

I biglietti per i voli tra Lisbona e São Luís do Maranhão sono già disponibili su www.flytap.com e presso le agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)