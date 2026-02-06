Emirates celebra 20 anni di collegamenti da e per Thiruvananthapuram

Emirates celebra oggi un traguardo significativo: 20 anni di attività a Thiruvananthapuram, un punto di accesso chiave nella sua rete nell’India meridionale e un importante hub per viaggi, commercio e turismo.

“Dall’inizio delle operazioni, il 1° febbraio 2006, Emirates ha trasportato oltre 4,6 milioni di passeggeri su oltre 19.000 voli tra Dubai e Thiruvananthapuram, a dimostrazione del suo impegno di lunga data nei confronti delle crescenti aspirazioni globali del Kerala e della forte domanda di connettività internazionale della regione.

La compagnia aerea serve attualmente nove aeroporti in India, operando 167 voli settimanali che collegano Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai e Thiruvananthapuram con Dubai e la sua vasta rete globale che copre 150 destinazioni in sei continenti”, afferma Emirates.

Commentando questo traguardo, Mohammad Sarhan, Emirates VP – India and Nepal, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di servire Thiruvananthapuram da oltre 20 anni. La città ha svolto un ruolo determinante nel rafforzare la nostra presenza in Kerala e nell’India meridionale. Negli ultimi due decenni, le nostre attività hanno supportato la crescita del turismo e del commercio locale, collegando al contempo i viaggiatori da Thiruvananthapuram a Dubai e oltre, grazie alla nostra rete globale.

In questa occasione, siamo lieti di essere affiancati dall’Honorable Chief Minister of Kerala per celebrare questo traguardo e desidero ringraziare le autorità statali, i partner aeroportuali e il team Emirates per il loro continuo supporto nel rendere le nostre operazioni un successo nell’arco di due decenni. Non vediamo l’ora di proseguire la nostra collaborazione e di fornire i nostri servizi alla popolazione di Thiruvananthapuram e ai visitatori, supportando le imprese e il commercio locale con le nostre operazioni cargo”.

“Negli ultimi due decenni, Emirates ha svolto un ruolo fondamentale nel potenziare la portata globale di Thiruvananthapuram, offrendo collegamenti fluidi verso destinazioni in sei continenti attraverso il suo hub di Dubai. La compagnia aerea ha supportato la domanda in uscita da parte di viaggiatori d’affari, passeggeri leisure e il significativo segmento VFR (visite ad amici e parenti), facilitando al contempo un forte traffico in entrata in Kerala.

Tra le destinazioni e i punti di origine più popolari con collegamenti da Thiruvananthapuram figurano Londra, New York, Manama, San Francisco, Francoforte, Manchester, Chicago, Toronto, Seattle e Houston. I principali mercati di sbocco per Thiruvananthapuram includono viaggiatori provenienti da punti simili della rete Emirates, con l’aggiunta di Kuwait City.

Emirates SkyCargo ha svolto un ruolo determinante nel sostenere l’economia del Kerala, trainata dalle esportazioni, collegando produttori, esportatori e aziende locali ai mercati globali. Dal 2019, Emirates SkyCargo ha trasportato oltre 34.000 tonnellate di merci da Thiruvananthapuram.

Mentre Emirates celebra 20 anni di collegamento di Thiruvananthapuram con il mondo, la compagnia aerea riafferma il suo impegno a lungo termine nei confronti del Kerala e della sua gente. Emirates continuerà a concentrarsi sul sostegno al turismo, sulla promozione del commercio globale e sul rafforzamento dei legami economici e culturali negli anni a venire”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)