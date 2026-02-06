Airnorth rafforza la partnership a lungo termine con Embraer attraverso un fleet support agreement

Airnorth ha consolidato il suo rapporto di lunga data con Embraer attraverso un nuovo multi-year support agreement, rafforzando l’impegno della compagnia aerea per operazioni sicure e affidabili in tutta l’Australia settentrionale e oltre.

“L’accordo prevede un completo maintenance, repair and spare-parts support per la flotta Embraer E170 ed E190 di Airnorth, nell’ambito del Pool Program di Embraer.

Bradley Norrish, Supply Chain Manager, Airnorth, ha affermato che l’accordo rafforza la capacità della compagnia aerea di fornire servizi costanti e affidabili su alcune delle rotte più remote e complesse dal punto di vista operativo dell’Australia”, afferma Embraer.

“L’affidabilità è fondamentale per una compagnia aerea regionale come Airnorth”, afferma Norrish. “Questo accordo ci dà la certezza che la nostra flotta Embraer è supportata da un supporto OEM di livello mondiale, con rapido accesso a componenti e competenze tecniche quando e dove ne abbiamo bisogno. Ci consente inoltre di gestire i costi in modo più efficace, ridurre i tempi di fermo degli aeromobili e concentrarci su ciò che è necessario: collegare in sicurezza le comunità e supportare i servizi affidabili su cui i nostri clienti fanno affidamento”.

“Siamo orgogliosi di celebrare un decennio di partnership con Airnorth e apprezziamo la loro rinnovata fiducia in Embraer attraverso questo accordo. Operando in alcune delle condizioni più difficili della regione, Airnorth svolge un ruolo fondamentale nel collegare le comunità e rimaniamo pienamente impegnati a fornire un supporto personalizzato e affidabile per i suoi E-Jets”, afferma Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support.

“Il Pool Program di Embraer offre un supporto completo per i componenti alle compagnie aeree di tutto il mondo, sfruttando l’esperienza tecnica e l’ampio services network dell’azienda. Il programma offre risparmi significativi sui costi di riparazione e di stoccaggio dei componenti, riduce le esigenze di stoccaggio e opera nell’ambito di livelli di performance garantiti. Embraer Services & Support offre un’ampia gamma di soluzioni personalizzate progettate per migliorare l’esperienza post-vendita e supportare la crescente flotta globale di aeromobili Embraer“, conclude Embraer

(Ufficio Stampa Embraer)