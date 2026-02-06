Estonia: 500 ore di volo per la Task Force Air italiana nell’operazione Baltic Eagle III

L’Aeronautica Militare informa: “Dopo quasi sei mesi di attività in territorio estone, i velivoli Eurofighter Typhoon dell’Aeronautica Militare, rischierati presso la base aerea di Amari dal 22 settembre 2025, hanno raggiunto il traguardo delle 500 ore di volo, con oltre 280 sortite condotte nell’ambito di attività operative, addestrative ed esercitative di difesa aerea.
Un risultato significativo per gli assetti in Quick Reaction Alert (QRA), impegnati quotidianamente nella sorveglianza dello spazio aereo.
Dall’inizio del rischieramento sono stati effettuati 22 A-Scramble, a conferma della continua vigilanza e della prontezza operativa assicurata dalla componente aerea italiana”.
“Alla missione di Baltic Air Policing contribuisce anche la componente terrestre della difesa aerea, con il sistema missilistico a media portata SAMP/T dell’Esercito Italiano. Il dispositivo, rischierato con due lanciatori operativi e uno di riserva, ha garantito continuità di disponibilità operativa per gran parte del periodo di impiego, rafforzando il sistema integrato di sorveglianza e controllo dello spazio aereo. Nell’ambito del rischieramento è stato inoltre impiegato il radar KRONOS, affiancato al radar ARABEL, ampliando le capacità di scoperta e tracciamento.
La Task Force Air “4th Wing”, composta da circa 250 militari dell’Aeronautica Militare e dell’Esercito Italiano, opera in maniera integrata 24 ore su 24, esprimendo una concreta capacità interforze a supporto della difesa nell’area baltica”, conclude l’Aeronautica Militare.
(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)