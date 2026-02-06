News Brevi – 06.02.2026

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI GENNAIO 2026 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di gennaio 2026. A gennaio 2026 sono state effettuate 19 consegne a 15 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 49 aerei. Consegne nel 2026 ad oggi: 19 aeromobili a 5 clienti.

ENAC: DEDICA DELL’ARTISTA ANDREA CRESPI AL PRESIDENTE ENAC – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha ricevuto una gradita dedica autografa dell’artista Andrea Crespi, sul catalogo della sua recente mostra “Artificial Beauty”, che si è da poco conclusa a Milano. Il Presidente Enac: “Ieri sera, tornando a casa, davanti alla porta, ho trovato il catalogo di Andrea Crespi. Sfogliandolo, ho trovato una dedica che mi ha colpito, forse commosso: non credo che un altro Presidente abbia avuto il privilegio di offrire ad una ‘banda’ di giovani artisti l’opportunità di poter credere che le Istituzioni diano credito alle nuove generazioni. Naturalmente confido che la scultura ‘Amore e Psiche’, l’opera con cui ha partecipato alla recente selezione Enac per il Palazzo di Castro Pretorio, possa far parte della collezione che andremo ad esporre nella nuova altra sede di via Torino che, spero, ci sia consegnata per la prossima Pasqua”. “A Pierluigi – si legge nella dedica dell’artista lombardo, noto a livello internazionale per fondere arte classica, sperimentazione digitale e illusioni ottiche – con stima per una visione che guarda al futuro, dove responsabilità, tecnologia e progresso condividono la stessa traiettoria”.

VERTICE ITALIA – AFRICA AD ADDIS ABEBA – Ethiopian Airlines informa: “Il Secondo Vertice Italia-Africa si terrà il 13 febbraio 2026 ad Addis Abeba, Etiopia, con la partecipazione di Capi di Stato e di Governo, tra cui anche il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, in concomitanza con il Vertice dell’Unione Africana. L’incontro si inserisce nel quadro del Piano Mattei per l’Africa, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione politica, economica e strategica tra l’Italia e i Paesi africani. In qualità di principale vettore panafricano e compagnia di bandiera dell’Etiopia, Ethiopian Airlines è orgogliosa di supportare il Secondo Vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, offrendo comodi collegamenti diretti da Milano e Roma, garantendo un viaggio senza interruzioni per delegazioni, diplomatici, rappresentanti dei media e tutti i partecipanti a questo importante evento. Inoltre, per chi avesse la possibilità di visitare la dinamica città di Addis Abeba, Ethiopian Holidays è a disposizione per supportare l’organizzazione dei servizi a terra, inclusi sistemazioni alberghiere, visite guidate, escursioni e servizi di trasporto. Per maggiori informazioni: https://www.ethiopianholidays.com/”.

TURKISH AIRLINES HOLIDAYS ESPANDE LA PROIPRIA PRESENZA IN EUROPA CON SEI NUOVI SITI WEB LOCALI – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines Holidays, la piattaforma vacanze all-in-one della compagnia di bandiera, rafforza ulteriormente la propria presenza in Europa con il lancio di siti web locali dedicati in Irlanda, Polonia, Romania, Lussemburgo, Danimarca e Svezia. I nuovi siti web si basano sulle operazioni esistenti, riunendo una gamma più ampia e integrata di servizi in un’unica piattaforma digitale in ciascun mercato. Questo passo segna un’evoluzione della presenza di Turkish Airlines Holidays in questi mercati, plasmata dalle mutevoli aspettative dei clienti e dal crescente interesse per i pacchetti vacanza. Con il lancio dei nuovi siti web, i viaggiatori possono pianificare il loro viaggio in modo più semplice e strutturato. I siti web riuniscono gli elementi chiave della pianificazione del viaggio in un formato più chiaro e strutturato, garantendo un’esperienza più fluida dall’ispirazione alla prenotazione. Per celebrare il lancio dei nuovi siti web, Turkish Airlines Holidays lancia una speciale campagna promozionale dedicata ai viaggiatori in Irlanda, Polonia, Romania, Lussemburgo, Danimarca e Svezia. Oltre al miglioramento dell’esperienza digitale, Turkish Airlines Holidays offre ai viaggiatori un modo completo e flessibile per prenotare le destinazioni dei loro sogni. Per maggiori dettagli e per iniziare a pianificare la tua prossima vacanza, visita holidays.turkishairlines.com”.

AEROPORTO DI NAPOLI: IL CORTOMETRAGGIO “NAPOLI 2500” DI ALESSANDRO RAK ATTERRA IN AEROPORTO – L’Aeroporto di Napoli informa: “Napoli 2500, il cortometraggio d’animazione di Alessandro Rak, presentato in anteprima a Casacinema e prodotto da Mad Entertainment, sarà proiettato sul ledwall del salone check-in da oggi fino al 19 febbraio, offrendo a passeggeri e accompagnatori un’esperienza immersiva e onirica nella storia millenaria di Napoli. Il corto, realizzato con il contributo di GESAC nell’ambito della rassegna culturale Napoli 2500, rappresenta un viaggio poetico e visionario nella storia della città, a partire dalla leggenda della sirena Partenope. Al centro della narrazione Pulcinella, testimone e protagonista che attraversa i secoli, dalle origini greche fino all’epoca contemporanea, tra miti, leggende, catastrofi e rinascite, celebrando la storia, la cultura e l’energia che hanno reso Napoli unica nel tempo. GESAC conferma il proprio impegno nel sostenere la cultura, supportando prodotti culturali innovativi e realtà stimolanti e aggregative come Casacinema, realtà con cui l’azienda ha attivato un abbonamento dedicato ai propri dipendenti. In questa prospettiva, l’aeroporto si afferma non solo come infrastruttura di transito, ma come spazio vivo, attento e profondamente integrato con il tessuto urbano, capace di promuovere una narrazione di Napoli non stereotipata, aperta alle nuove tendenze, all’innovazione e alla valorizzazione dei talenti oltre i confini locali, grazie alla partecipazione del cortometraggio ai principali festival nazionali e internazionali”.

EMIRATES PRONTA A SCENDERE IN CAMPO IN VISTA DELLA ICC MEN’S T20 WORLD CUP – Emirates informa: “Emirates sta dando il massimo, con la Indian cricket star Suryakumar Yadavnella sua ultima campagna pubblicitaria che debutterà in vista della ICC Men’s T20 World Cup. Per quasi tre decenni, Emirates ha mantenuto una delle presenze più costanti nel cricket mondiale. La compagnia aerea si è integrata nel tessuto di questo sport attraverso i principali tornei ICC in più di dieci nazioni amanti del cricket, con le divise degli arbitri, oltre a essere parte integrante dei momenti che hanno definito l’emozione collettiva che ha unito i tifosi di tutto il mondo. In omaggio al cricket, che Emirates sostiene con orgoglio da oltre 25 anni, l’ultima campagna pubblicitaria mostra la leggenda del cricket moderno mentre sfoggia il suo inconfondibile stile durante una partita in uno stadio gremito di migliaia di tifosi. La campagna pubblicitaria globale segna l’inizio dell’ICC Men’s T20 World Cup tournament, rivolta al pubblico delle nazioni amanti del cricket e di tutto il mondo, unito dalla passione per questo sport. I passeggeri che viaggiano sui voli Emirates durante la ICC Men’s T20 World Cup possono godersi la copertura in diretta della partita sul sistema di intrattenimento su ghiaccio di Emirates tramite Sport 24 e Sport 24 Extra”. In merito alla sua partecipazione alla nuova campagna pubblicitaria di Emirates, Suryakumar Yadav ha dichiarato: “Il cricket ai massimi livelli si basa su preparazione, adattabilità e capacità di esibirsi sotto pressione. Emirates incarna questi stessi valori in tutto ciò che fa. Per chi viaggia molto per il cricket, avere costanza e sicurezza in esperienze di livello mondiale fa davvero la differenza. È emozionante essere associati al brand in questa campagna, che ha un legame così profondo e autentico con il cricket e i suoi tifosi in tutto il mondo”. Boutros Boutros, Emirates’ Executive Vice President for Corporate Communications, Marketing & Brand, ha dichiarato: “C’è un motivo per cui Suryakumar Yadav ha catturato l’immaginazione degli appassionati di cricket di tutto il mondo. Il suo gioco parla da sé e il suo fascino va ben oltre i confini. Attraverso questa ultima campagna pubblicitaria, puntiamo a entrare in contatto con i tifosi e a condividere la nostra passione per questo sport. Il cricket rimane una delle nostre partnership sportive più durature, siamo stati al suo fianco e ne abbiamo sostenuto la crescita, e continueremo a investire nel suo futuro”.

LA HOLIDAY HOTLIST DI EASYJET SVELA LE MIGLIORI VACANZE INVERNALI AL SOLE – easyJet informa: “Nel Regno Unito questa settimana, le famiglie sono alla ricerca di sole a prezzi accessibili all’estero quest’inverno. È stato pubblicato un nuovo ‘Holiday Hotlist’ index che tiene conto di criteri come la temperatura invernale tipica, le ore di sole al giorno, il fuso orario con il Regno Unito e il prezzo medio di un pasto fuori per quattro persone, per individuare i posti migliori per il sole invernale. In cima alla classifica, una località del Mar Rosso nota per le sue acque cristalline, le spiagge di sabbia incontaminata e le vivaci barriere coralline ideali per le immersioni subacquee, Sharm El Sheikh, Egitto. Al secondo posto, nota anche per la sua costa sul Mar Rosso e le sue acque cristalline, c’è Hurghada, situata sulla costa orientale dell’Egitto. Le Isole Canarie rimangono fedeli alla loro affidabilità nel garantire il caldo invernale, conquistando il terzo e il quarto posto con Gran Canaria e Lanzarote. Anche Djerba, situata appena al largo della costa meridionale della Tunisia, si colloca tra le mete preferite per una vacanza invernale grazie alle sue spiagge di sabbia bianca e alle imponenti palme. Per chi cerca più città e meno mare questo febbraio, Siviglia, la città più calda dell’Europa continentale durante tutto l’anno, è un’altra meta ideale”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Molti di noi sono pronti a prendersi una pausa da cieli grigi, giornate umide e temperature rigide, e ora è il momento perfetto per prenotare una fuga verso climi più caldi. L’impareggiabile rete di voli e pacchetti vacanze di easyJet offre una fantastica gamma di destinazioni invernali al sole adatte alle famiglie in tutta Europa e oltre, dalle isole subsahariane alle città della penisola iberica, tutte facilmente accessibili e convenienti, per chi desidera godersi il sole con un budget limitato e in tutta tranquillità durante i lunghi mesi invernali”.

IBERIA CLUB LANCIA LA ‘CUENTA FAMILIAR’ – Iberia informa: “Iberia Club lancia la Cuenta familiar (Conto Famiglia), una nuova funzionalità che consente di unire gli Avios con le persone che si scelgono e di usufruire dei vantaggi del programma fedeltà in modo più semplice e collettivo. D’ora in poi, qualsiasi membro Iberia Club potrà creare o aderire a un Conto Famiglia e unire i propri Avios in un unico saldo condiviso, progettato per consentire a famiglie, coppie o amici di condividere viaggi ed esperienze. Con il Conto Famiglia, è possibile unire gli Avios di un massimo di sette persone (un amministratore e fino a sei soci) in un unico saldo e accumularli collettivamente, indipendentemente dal livello Iberia Club di ciascuna persona. Questo semplifica l’accumulo degli Avios necessari per riscattare voli o esperienze, come hotel e noleggio auto, o per upgrade di cabina disponibili tramite Iberia Club”. “Qualsiasi membro di Iberia Club maggiorenne può creare un Account Famiglia e diventarne l’amministratore. Dal proprio profilo, può inviare inviti, rimuovere membri o chiudere l’account. La Cuenta familiar si attiva quando almeno uno dei membri invitati accetta l’invito. Ogni membro deve rimanere nella Cuenta familiar per almeno 12 mesi. Tutti i membri possono visualizzare le proprie transazioni individuali, nonché i saldi personali e condivisi. Gli Avios accumulati dai membri vengono sommati in un unico saldo condiviso e, al momento del riscatto, vengono detratti proporzionalmente dal saldo di ciascun membro. Gli Avios nel Conto Famiglia non scadono se un membro ha un livello Silver o superiore. In caso contrario, si applicheranno le condizioni di scadenza standard stabilite da Iberia Club”.

DELTA: AL VIA IL MEDAILLON YEAR – Delta informa: “I membri Delta SkyMiles® danno vita alla fedeltà in innumerevoli modi. Con l’inizio del 2026 Medallion Year, Delta premia tutti questi momenti, rendendo facile guadagnare e godersi l’essere membri SkyMiles ovunque la vita porti. Inoltre, con strumenti basati sull’app che aiutano a rimanere aggiornati sui progressi verso lo Status, l’accesso a esperienze di livello superiore sia in volo che a terra e attenzioni che premiano la fedeltà durante tutto l’anno, Delta continua a investire in modi che rendono tangibile la fedeltà”. “La fedeltà è la sensazione che porti con te dopo un’esperienza con Delta”, ha affermato Dwight James, S.V.P – Customer Engagement & Loyalty for Delta Air Lines, and CEO – Delta Vacations. “All’inizio del nuovo Medallion Year, il nostro obiettivo è creare più momenti di cura e connessione, indipendentemente da dove ti trovi nel tuo percorso Medallion, continuando a investire nel programma che i nostri membri amano”. “Che tu abbia guadagnato lo status Diamond, Platinum, Gold o Silver, Delta SkyMiles riconosce e apprezza la dedizione necessaria per raggiungere questo obiettivo e, nel 2026, vedrai questo apprezzamento riflettersi in un Medallion Year pieno di motivi per amare il tuo Status. Se hai appena iniziato il tuo percorso Medallion, quest’anno ti offre anche molti modi per iniziare a guadagnare Status, godendo al contempo dei vantaggi SkyMiles. Visitare delta.com/medallion per esplorare l’intera gamma di vantaggi e opportunità”, conclude Delta.

ETIHAD AIRWAYS DIVENTA OFFICIAL AIRLINE PARTNER DEGLI OPEN MASTERS GAMES ABU DHABI 2026 – Etihad informa: “Etihad Airways sarà Official Airline Partner dei 2026 Open Masters Games, che si svolgeranno dal 6 al 15 febbraio in oltre 20 sedi ad Abu Dhabi. Una partnership significativa che rafforza il ruolo di Abu Dhabi come sede di eventi sportivi di livello mondiale. L’evento sottolinea l’importanza dello sport come stile di vita per persone di ogni età e provenienza e dimostra l’impegno di Etihad nel sostenere la comunità di Abu Dhabi. Durante la cerimonia tra l’International Masters Games Association ed Etihad, H.E. Aref Al Awani, Secretary General of Abu Dhabi Sports Council e la Dr Nadia Bastaki, Chief People, Government and Corporate Affairs Officer at Etihad Airways, hanno siglato un accordo che nomina Etihad Official Airline Partner della prima edizione degli Open Masters Games, che si terranno ad Abu Dhabi. Grazie all’ampia e crescente rete globale di Etihad, la partnership eleva Abu Dhabi a destinazione sportiva e turistica di eccellenza”. H.E. Aref Al Awani, Secretary General of Abu Dhabi Sports Council, ha commentato: “In qualità di comitato organizzatore degli Open Master Games Abu Dhabi 2026, siamo lieti di annunciare la nostra partnership strategica con Etihad Airways, una compagnia aerea con una tradizione e un’esperienza internazionali in termini di logistica e ospitalità per eventi di livello mondiale. Questa partnership contribuirà a creare un’edizione eccezionale di questo evento sportivo internazionale, che riflette la prospettiva e l’impegno di Abu Dhabi nel rendere lo sport un’attività che dura tutta la vita, integrando al contempo l’intera comunità”. La Dott.ssa Nadia Bastaki, Chief People, Government and Corporate Affairs Officer di Etihad Airways, ha dichiarato: “Etihad è onorata di essere Official Airline Partner degli Open Masters Games Abu Dhabi. Questa partnership riflette il nostro profondo impegno nel connettere persone, culture e idee, portando partecipanti e sostenitori da tutti gli Emirati Arabi Uniti e da tutto il mondo nella nostra straordinaria casa. Mentre atleti impegnati si riuniscono ad Abu Dhabi per perseguire l’eccellenza, siamo orgogliosi di contribuire a dare slancio all’ambizione e a mostrare l’ospitalità e lo spirito di eccellenza della città”. “La partnership dimostra un impegno condiviso nel connettere le persone attraverso lo sport, portando il mondo ad Abu Dhabi e offrendo opportunità agli atleti e ai membri della comunità dai 30 anni in su di partecipare a questo evento. L’evento mira a riunire oltre 30.000 partecipanti, sia locali che internazionali, portando oltre 140 nazionalità nella sede della compagnia aerea ad Abu Dhabi per 38 competizioni sportive nell’arco di 10 giorni in più di 20 sedi in tutto l’Emirato. In qualità di compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, Etihad svolgerà un ruolo fondamentale nel rendere il viaggio di atleti e spettatori un’esperienza fluida”, conclude Etihad.