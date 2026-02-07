Diamond Aircraft annuncia il lancio ufficiale del Diamond Authorized Training Center Program

Diamond Aircraft annuncia che il suo Diamond Authorized Training Center (DATC) program, introdotto lo scorso anno, è ora ufficialmente attivo.

“In seguito alla firma di accordi con sei importanti flight training organizations (FTO), il DATC network è pronto ad accogliere aspiranti piloti con un nuovo standard di eccellenza nell’addestramento al volo.

Il DATC program premia le scuole di volo che utilizzano velivoli Diamond che soddisfano rigorosi standard in termini di strutture, operazioni e metodologia di addestramento. Queste scuole hanno ora il diritto di fregiarsi del brand Diamond Aircraft e di beneficiare di un supporto OEM migliorato, garantendo agli studenti una formazione di livello mondiale su velivoli all’avanguardia”, afferma Diamond Aircraft.

“I primi sei FTO ad aderire al DATC network sono:

Air Baltic Training, SIA

Austria Aviation Academy

Air Colleg Consulting GmbH

Egmont Aviation

Fliegerschule St. Gallen-Altenrhein AG

Wings Over Holland BV

Per facilitare la ricerca del partner di formazione più adatto a studenti e professionisti, Diamond Aircraft ha lanciato una mappa interattiva sul suo sito web. I visitatori possono esplorare ogni sede DATC, saperne di più sui loro programmi e candidarsi direttamente per l’addestramento al volo”, prosegue Diamond Aircraft.

“Con il lancio ufficiale del Diamond Authorized Training Center program, stiamo definendo un nuovo punto di riferimento per l’addestramento al volo a livello mondiale”, ha affermato Jane Wang, Director of Sales, Marketing, and Flight Operations at Diamond Aircraft Austria. “Questa rete garantisce che gli studenti non solo si addestrino sui velivoli più avanzati dell’aviazione generale, ma ricevano anche formazione da scuole che soddisfano i più elevati standard di qualità e sicurezza di Diamond”.

“Il DATC program riflette l’impegno di Diamond Aircraft nel supportare la prossima generazione di piloti e nel rafforzare le partnership con le principali scuole di volo a livello globale”, conclude Diamond Aircraft.

Diamond Aircraft consegna un Advanced Surveillance Aircraft

Diamond Aircraft annuncia la consegna di un surveillance aircraft altamente personalizzato a QinetiQ, con la Dutch Military Police come utente finale. Questo traguardo rafforza l’impegno di Diamond Aircraft nel fornire soluzioni all’avanguardia per profili di missione impegnativi in tutto il mondo.

“Questo progetto evidenzia la stretta collaborazione tra Diamond Aircraft e QinetiQ, garantendo che gli asset mission-critical rimangano all’avanguardia della tecnologia. Nell’ambito della consegna, Diamond Aircraft ha eseguito un retrofit completo di uno degli attuali e già operativi velivoli DA62 MPP di QinetiQ. Questo approccio non solo massimizza il valore del ciclo di vita degli asset, ma dimostra anche la capacità di Diamond Aircraft di modernizzare e adattare le flotte esistenti per soddisfare i requisiti di missione in continua evoluzione.

Diamond Aircraft ha fornito questa soluzione come pacchetto chiavi in mano completamente certificato, garantendo la conformità a tutti gli standard aeronautici e operativi pertinenti. Il lavoro di retrofit e integrazione è stato eseguito in conformità alla EASA Part-145 maintenance approval. Sfruttando le competenze interne di Diamond in ambito ingegneristico e di certificazione, il progetto ha fornito un percorso di aggiornamento senza soluzione di continuità per l’attuale piattaforma DA62 MPP di QinetiQ“, afferma Diamond Aircraft

“Il velivolo è stato equipaggiato con un’ampia gamma di equipaggiamenti di missione progettati per garantire capacità operative e flessibilità superiori. I sistemi principali includono: SHOTOVER M2 Camera; SHOTOVER ARS (augmented reality mapping system); Rohde & Schwarz Multiband Radio; TETRA Radios; AEM Advanced Audio Router; Line-of-Sight (LoS) Downlink.

Questa configurazione consente alla piattaforma di eseguire complesse missioni di sorveglianza e ricognizione con efficienza e affidabilità senza pari”, prosegue Diamond Aircraft.

“Siamo orgogliosi di annunciare questo risultato, che sottolinea il ruolo della piattaforma come uno dei velivoli di sorveglianza più capaci e flessibili della sua categoria e della nostra flotta”, ha dichiarato Mathias Mensing, Head of Programme Management.

“Diamond Aircraft continua a stabilire nuovi standard nelle mission-ready platforms, combinando tecnologie avanzate con performance comprovate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle organizzazioni governative e di difesa in tutto il mondo”, conclude Diamond Aircraft.

