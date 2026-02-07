News Brevi – 07.02.2026

IL PRESIDENTE ENAC ALLA CERIMONIA DI APERTURA DELLE OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026: “AVIAZIONE CIVILE E SPORT ACCOMUNATI DA VALORI CONDIVISI” – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 che si è tenuta ieri, 6 febbraio, a Milano, presso lo stadio di San Siro, alla presenza delle massime cariche dello Stato, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Presidente Di Palma: “Un onore prendere parte a questo evento memorabile, che punta i riflettori di tutto il mondo sul nostro Paese. Un’occasione che rinnova la stretta sinergia che intercorre tra l’aviazione civile e lo sport, accomunati da valori condivisi: abbattono le distanze e promuovono cooperazione, sicurezza, rispetto delle regole, passione e innovazione”.

KLM: STATEMENT SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “In ogni momento, KLM dà priorità alla sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio nell’esecuzione delle sue operazioni. La selezione di rotte sicure e ottimali è parte integrante della nostra prassi quotidiana. Sulla base dell’attuale situazione di sicurezza e della fattibilità operativa, abbiamo deciso di riprendere i nostri voli per Tel Aviv fino al 15 febbraio con uno schedule modificato. Dal 1° al 15 febbraio, opereremo voli per Dubai, anch’esso con schedule modificato. Abbiamo ripreso i voli verso altre destinazioni nella regione, come Riyadh e Dammam”.

AMERICAN AIRLINES PRESENTA UN MENU ISPIRATO AL CENTENARIO – American Airlines informa: “Mentre American Airlines celebra il suo centenario nel 2026, la compagnia fesetggia questo traguardo con una nuova serie di centennial-themed inflight dining offerings. A partire dal 9 febbraio, i clienti potranno prenotare questi piatti celebrativi prima del volo. I menu debutteranno a marzo per la international and transcontinental Flagship® First and Flagship® Business, seguiti da un lancio ad aprile per la domestic First Class. Ispirati ai sapori e alle tendenze culinarie degli anni ’20, il decennio in cui American ha preso il volo per la prima volta, i piatti offrono un’interpretazione moderna di quell’epoca all’esperienza di viaggio premium di oggi”. “Il nostro centenario è un’occasione per riflettere su quanta strada abbiamo fatto, continuando a migliorare l’esperienza dei nostri clienti”, ha affermato Rhonda Crawford, Senior Vice President Customer Experience Design and Strategy, American. “Questi menu celebrano i sapori che hanno caratterizzato i primi giorni di American Airlines in un modo che risulta speciale e memorabile per i viaggiatori di oggi”. “Queste offerte a tempo limitato saranno disponibili in domestic First Class, international Business Class and transcontinental Business Class fino ad agosto, offrendo ai clienti un tocco celebrativo durante il loro viaggio. Ogni piatto riflette l’eleganza e il carattere culinario del decennio, sapientemente adattato alla moderna esperienza di volo. Questi menu ispirati al centenario fanno parte di una celebrazione più ampia che celebra 100 anni di legami tra persone, luoghi e culture in tutto il mondo. Si uniscono a una serie di iniziative già in corso, tra cui il debutto di una livrea speciale per il centenario, il lancio del nuovo centennial logo di American sui canali digitali e sugli aeromobili e il lancio di un sito dedicato al centenario, dove i clienti possono esplorare la storia della compagnia aerea e acquistare articoli commemorativi. Per tutto il 2026, i clienti continueranno a vedere ulteriori tocchi celebrativi del centenario, da limited-edition amenity kits ad altri momenti celebrativi, con ulteriori iniziative che saranno annunciate nel corso dell’anno”, conclude American.

OLIVIER PIETTE E’ STATO NOMINATO EVP STRATEGY & CEO OFFICE DI AIR FRANCE-KLM – Air France-KLM Group informa: “Air France-KLM annuncia la nomina di Olivier Piette come Executive Vice-President Strategy & CEO Office, a partire dal 1° febbraio 2026. In questo ruolo ampliato, Olivier Piette entra a far parte dell’Air France-KLM Group Executive Committee (GEC), continuando a riportare direttamente a Benjamin Smith, CEO del Gruppo. Il suo compito ora comprenderà la guida riguardo Strategy, Group Communication, Brand Portfolio Strategy del Gruppo. Questa iniziativa è pensata per garantire un perfetto allineamento tra la pianificazione strategica a lungo termine del Gruppo, la governance della rete globale, le comunicazioni e la coerenza del brand portfolio”. “Sono lieto di nominare Olivier in questa posizione strategica all’interno del Group Executive Committee”, afferma Benjamin Smith, Air France-KLM Group CEO. “Nel corso dei suoi 24 anni di carriera in Air France e nel nostro Gruppo, Olivier ha dimostrato un’eccezionale capacità di affrontare sfide complesse con una visione interfunzionale e un rigoroso senso di leadership. La sua profonda competenza in network strategy and corporate governance lo rende il leader ideale per guidare la nostra roadmap e rafforzare l’impatto dei nostri brands”. “Olivier Piette ha conseguito un Master in Ingegneria presso Mines de Nancy. Ha trascorso 24 anni in Air France e Air France-KLM, maturando una vasta esperienza in Flight Operations, Network Planning, Global Sales and Corporate Strategy. Ha ricoperto il ruolo di Air France SVP Network dal 2020 al 2024, prima di essere nominato Chief of Staff to the Group CEO nel settembre 2024”, conclude Air France-KLM Group.

DASSAULT AVIATION HA PORTATO IL FALCON 6X AL SINGAPORE AIRSHOW – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation ha presentato il suo nuovo Falcon 6X al Singapore Airshow 2026, evidenziando la crescente flotta di velivoli in servizio in tutto il mondo dalla sua entrata in servizio alla fine del 2023. Il bimotore, che offre la più cabin cross-section tra tutti i purpose-built business jet prima dell’entrata in servizio del Falcon 10X, è stato esposto staticamente per tutta la settimana al Changi Exhibition Centre. Gli interni spaziosi, i flight controls avanzati e i motori Pratt & Whitney Canada PW812D ad alta efficienza del Falcon 6X hanno posizionato il nuovo extra widebody twin come la scelta ideale per i viaggi a lungo raggio nella regione Asia-Pacifico. Il 6X ha ottenuto ottimi consensi dai primi operatori per l’eccezionale comfort della cabina e la silenziosità, tratti distintivi della famiglia Falcon. Il 6X sarà affiancato dal nuovo ultra long range Falcon 10X, che sta raggiungendo costantemente importanti traguardi di sviluppo, in vista del rollout e dell’inizio della campagna di test di volo. Progettato per ridefinire l’ultra-long-range segment, il 10X offrirà la cabina più ampia della sua categoria e, come tutti i Falcon, integrerà flight-control technologies sviluppate per i combat aircraft di Dassault. Con un’autonomia di 7.500 miglia nautiche, il 10X è progettato per operazioni intercontinentali non-stop, una capacità sempre più apprezzata dagli utenti nell’area Asia-Pacifico”. “Le prospettive per la business aviation nella regione Asia-Pacifico continuano a migliorare, sostenute dalla crescita economica, dalle esigenze di modernizzazione della flotta e dalla crescente domanda di velivoli. Oggi circa 100 jet Falcon operano nella regione Asia-Pacifico, una flotta che si prevede crescerà man mano che gli operatori cercano maggiore autonomia, efficienza e comfort nelle loro operazioni di volo. Dassault Aviation continua a rafforzare il proprio customer support footprint attraverso il suo ExecuJet MRO Services network. Nel 2024, ExecuJet Malaysia ha aperto una nuova MRO facility presso Subang Airport, progettata per supportare i velivoli Falcon di ultima generazione, tra cui il Falcon 6X e il futuro Falcon 10X”, prosegue Dassault Aviation. “Il Singapore Airshow rappresenta un’opportunità fondamentale per interagire con i clienti in uno dei mercati aeronautici più promettenti al mondo. Il top di gamma Falcon continua a stabilire nuovi standard in termini di comfort in cabina e prestazioni di volo. Grazie alla nostra presenza ampliata nel settore MRO in Malesia, stiamo rafforzando il nostro impegno a sostenere la crescita a lungo termine della business aviation nella regione”, afferma Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation.

DASSAULT NOMINA DIDIER RAYNARD SENIOR VP SALES FOR ASIA PACIFIC – Dassault informa: “Didier Raynard è stato nominato Dassault Aviation Senior Vice President Falcon Sales for the Asia Pacific, in sostituzione di Jean-Michel Jacob, in pensione. Con sede a Kuala Lumpur, Raynard supervisionerà tutte le Falcon sales activity nella regione Asia-Pacifico, che comprende Asia orientale e sud-orientale, Australia, Nuova Zelanda e la regione del Pacifico. Oggi circa 100 jet Falcon operano nell’area Asia-Pacifico, una flotta che si prevede crescerà con l’arrivo del Falcon 6X con cabina extra-large, introdotto alla fine del 2023, e dell’ultra-long range Falcon 10X, attualmente in fase di sviluppo. Nel 2024, ExecuJet Malaysia, affiliata di Dassault, ha inaugurato una nuova MRO facility presso Subang Airport, migliorando significativamente il supporto in tutta la regione. Raynard è entrato in Dassault nel 2008 come Falcon Sales Manager for Southeast Asia and the Pacific. Vanta oltre 24 anni di esperienza nella regione Asia-Pacifico. Raynard si è laureato presso l’ESTACA, la scuola francese di ingegneria aerospaziale e automobilistica, vicino a Parigi, e ha conseguito un Master in Gestione di Progetti Internazionali presso l’ESCP Business School europea”.

DASSAULT ANNUNCIA IL 2026 FALCON REGIONAL M&O SEMINAR SCHEDULE – Dassault informa: “La Dassault Aviation 2026 Falcon Regional Maintenance & Operations seminar series inizierà il 24 e 25 marzo a Parigi, Francia. La serie si sposterà a Charlotte, Carolina del Nord; Dallas, Texas; Toluca, Messico; prima di concludersi a Kuala Lumpur, Malesia, il 14 e 15 ottobre. Tutti gli M&O, ad eccezione di Toluca, saranno caratterizzati da due giorni di sessioni pensate per fornire informazioni più approfondite agli operatori e offriranno molteplici opportunità di networking e condivisione di informazioni, tra cui un’uscita serale fuori sede. Il meeting di Toluca avrà la durata di un’unica giornata. La decisione di organizzare un evento completo a Kuala Lumpur fa seguito a due anni consecutivi di briefing con i clienti di successo, che hanno registrato un’elevata partecipazione e un feedback estremamente positivo”. “Il feedback dei clienti dimostra che gli operatori continuano ad essere entusiasti del formato più lungo di due giorni e apprezzano molto i contenuti aggiuntivi e le interazioni faccia a faccia che offrono”, ha affermato Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service and Service Center Network. “I seminari sono fondamentali per aiutarci a capire cosa stiamo facendo bene e cosa possiamo migliorare per ottimizzare ulteriormente la Falcon customer experience”. “Come in passato, gli eventi di quest’anno includeranno presentazioni sui più recenti Falcon programs, oltre alle consuete sessioni di discussione per piloti, personale di cabina e tecnici. Gli aggiornamenti su prodotti e servizi includeranno informazioni sulla Dassault MRO network expansion e sul Melbourne, Florida, maintenance, repair & overhaul center, inaugurato il 7 luglio, che ha notevolmente ampliato la capacità di manutenzione in Nord e Sud America”, conclude Dassault Aviation.

DASSAULT AVIATION: UN SOLIDO CUSTOMER SERVICE E’ UN GIOCO DI SQUADRA – Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network, Dassault Aviation, afferma: “Molte persone pensano al rugby come a uno sport fondamentalmente violento, e c’è sicuramente del vero in questo. Ma ancora di più, è uno sport di squadra. Devi davvero sapere dove si trovano i tuoi compagni di squadra e quali sono i loro punti di forza e di debolezza. Ogni giocatore ha capacità diverse. Se sei l’allenatore, devi sapere come motivarli individualmente. C’è ovviamente un’importante analogia con il lavoro in team nell’aviazione. È un argomento di cui ho parlato con il nostro nuovo Director of Customer Service for the Asia-Pacific Region, Stephane Petitgirard, un uomo che conosce bene il rugby e altrettanto, se non di più, la manutenzione aeronautica. Stephane, 48 anni, vive a Singapore. È ancora appassionato di rugby e arbitra questo sport. Ha giocato ininterrottamente per 30 anni, anche con la Malesia nella Touch Rugby World Cup 2019. Questo sport lo ha portato in giro per il mondo, dove ha continuato ad assumere crescenti responsabilità nella manutenzione aeronautica, trascorrendo gli ultimi 8 anni in Dassault, specializzandosi sui Falcon. Come capitano di rugby, ha imparato l’importanza di dare il buon esempio. Guidando aviation teams più grandi, ha applicato le competenze interpersonali che lo hanno aiutato a valutare i punti di forza, motivare i compagni di squadra e, soprattutto, far sì che tutti giochino in armonia. Oggi gestisce un team di technical and spares account representatives in Corea del Sud, Cina, Asia orientale, Australia e Nuova Zelanda. Porta con sé la consapevolezza che anche i clienti fanno parte del team”. “Continuiamo a rafforzare la nostra presenza nella regione. ExecuJet MRO Services ha appena festeggiato 25 anni nell’area Asia-Pacifico, espandendo l’assistenza Dassault in Australia e Nuova Zelanda e inaugurando una nuova flagship facility a Kuala Lumpur nel 2024. Inoltre, Didier Raynard è il nuovo head of sales for Asia-Pacific, che rimpiazza Jean-Michel Jacob. Siamo fortunati ad avere questo livello di leadership nella regione, per la flotta attuale di circa 100 jet e per quella di domani, poiché presto vedremo sulla scena il Falcon 6X e, più avanti, l’incomparabile 10X”, conclude Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Falcon Customer Service & Service Center Network, Dassault Aviation.

AIRBUS: DECARBONIZZARE L’AVIAZIONE NELLA REGIONE ASIA-PACIFICO CON IL SAF – Airbus informa: “La regione Asia-Pacifico è il mercato dell’aviazione in più rapida crescita al mondo. Dopo aver registrato la crescita di passeggeri più rapida al mondo nel 2025, l’Asia-Pacifico è destinata a raddoppiare il numero di passeggeri entro il 2043. il trasporto aereo è un mezzo fondamentale per collegare persone, economie e culture nella regione. Tuttavia, la stessa geografia che rende necessario il trasporto aereo rende la regione particolarmente vulnerabile agli impatti dei cambiamenti climatici, in particolare all’innalzamento del livello del mare e alle condizioni meteorologiche estreme. L’Asia-Pacifico è quindi un esempio perfetto della necessità di decarbonizzare l’aviazione: una regione in cui il trasporto aereo è un’ancora di salvezza vitale, ma in cui gli effetti dei cambiamenti climatici sono già evidenti. Fortunatamente, la regione offre numerose opportunità per aumentare la sustainable aviation fuel (SAF) production. Il SAF è una leva fondamentale per ridurre le emissioni di carbonio e la regione Asia-Pacifico ha un’opportunità unica per guidare questa iniziativa. Si prevede che la regione produrrà il 40% del SAF per l’aviazione mondiale entro il 2050 e i governi si stanno mobilitando per stabilire obiettivi, mandati e imposte per stimolare l’adozione del SAF. I governi di tutta la regione stanno già gettando le basi. Singapore ha introdotto un’imposta SAF per tutti i voli passeggeri e cargo in partenza dal Paese a partire dal 1° ottobre 2026, che sosterrà il suo obiettivo dell’1% di SAF entro la fine dell’anno. Nel frattempo, il Giappone si è posto l’obiettivo di un utilizzo del 10% di SAF entro il 2030; la Corea del Sud ha introdotto un SAF blending mandate dell’1% a partire dal 2027, con una tabella di marcia a lungo termine che prevede un utilizzo fino al 10% di SAF entro il 2035; la Thailandia ha firmato un protocollo d’intesa con le compagnie aeree per definire l’obiettivo di utilizzo del SAF, con l’obiettivo di pubblicare un obbligo a breve. Più a sud, il governo australiano ha stanziato 1,1 miliardi di dollari australiani in incentivi alla produzione di low-carbon liquid fuels, incluso il SAF, e l’Indonesia ha proposto un 1% SAF blend entro il 2027”. “Anche Airbus sta facendo la sua parte per sostenere attivamente l’emergere della produzione di SAF. Il progresso richiede una collaborazione intersettoriale e, di conseguenza, Airbus ha avviato diverse partnership e investimenti di grande impatto nella regione. Nel 2022 Airbus ha stretto una partnership con Qantas per co-investire 200 milioni di dollari in un fondo per dare impulso all’industria australiana dei biofuel, che ha portato a un investimento in una alcohol-to-jet facility in fase di sviluppo da parte di Jet Zero Australia e, più recentemente, a un investimento con il fondo di venture capital australiano Climate Tech Partners. Per accelerare ulteriormente lo sviluppo della produzione di biofuel nella regione e a livello globale, nell’ottobre 2025 Airbus e Cathay Group hanno annunciato un investimento congiunto fino a 70 milioni di dollari. Anche le fonti energetiche alternative saranno parte della soluzione per il futuro. Diverse compagnie aeree regionali, aeroporti, fornitori di energia e altri attori del settore hanno aderito all’Hydrogen Hubs at Airports network, inclusi Changi Airport in Singapore, Kansai Airports e Kawasaki Heavy Industries in Giappone. Con il SAF come leva chiave per la decarbonizzazione, Airbus ritiene che la transizione energetica necessaria per ampliare l’uso del SAF oggi e innovare per il futuro debba mettere le persone al centro. Data l’ampia diversità socioeconomica e i diversi livelli di sviluppo nella regione, l’area Asia-Pacifico è un luogo privilegiato per dimostrare le possibilità di una transizione equa. Inoltre, lo sviluppo delle capacità di produzione dei SAF rafforza la sovranità energetica regionale e, a sua volta, incrementa la ripresa regionale”, conclude Airbus.

DELTA ACCOMPAGNA I SEAHAWKS FAN CON UNA CELEBRAZIONE A SEA – Delta informa: “Venerdì mattina, Delta Air Lines ha regalato ai tifosi dei Seahawks un saluto indimenticabile, organizzando una festa al gate al Seattle-Tacoma International Airport (SEA) in vista di uno dei cinque voli giornalieri per la Bay Area in occasione del big game di questo fine settimana. Per tutta la mattinata, i passeggeri hanno potuto godere di musica, momenti fotografici e attività di coinvolgimento dei tifosi. Anche i membri del team Delta si sono uniti ai festeggiamenti, aiutando a distribuire regali e a condividere l’entusiasmo dei passeggeri che si recavano a tifare per i Seahawks di persona. Come official airline of the Seahawks, Delta augura alla squadra e a tutti i viaggiatori un fine settimana pieno di entusiasmo”.

RAYTHEON ESPANDE LA PRODUZIONE DI ACQUISIZIONI CRITICHE – Raytheon informa “Raytheon, un’azienda RTX, ha stipulato cinque importanti accordi quadro con l’U.S. Department of War per aumentare significativamente la capacità produttiva e accelerare le consegne delle Land Attack and Maritime Strike variants of Tomahawk, AMRAAM® missiles, Standard Missile-3® Block IB interceptors (SM-3 IB), Standard Missile-3® Block IIA interceptors (SM-3 IIA), Standard Missile-6® (SM-6). Poiché la domanda globale continua a crescere, questi accordi della durata massima di sette anni stabiliscono strutture per espandere la produzione. Secondo i piani annunciati, RTX aumenterà la produzione annuale di Tomahawk a oltre 1.000, di AMRAAM ad almeno 1.900 e di SM-6 a oltre 500. RTX aumenterà anche la produzione di SM-3 IIA e accelererà la produzione di SM-3 IB”. “Questi accordi ridefiniscono il modo in cui governo e industria possono collaborare per accelerare la fornitura di tecnologie critiche e sono il risultato diretto della strategia di trasformazione delle acquisizioni e dell’impegno a fornire le migliori tecnologie più rapidamente”, ha affermato Chris Calio, RTX CEO and Chairman. “RTX continuerà a investire in progetti di espansione della capacità e di accelerazione della produzione. La produzione prevista da questi accordi quadro sarà completata negli stabilimenti Raytheon di Tucson, Arizona, Huntsville, Ala., e Andover, Massachusetts”, conclude Raytheon.

RTX DICHIARA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – RTX informa: “RTX ha annunciato che il suo boards of directors ha dichiarato un dividendo di 68 centesimi per azione in circolazione delle azioni ordinarie RTX. Il dividendo sarà pagabile il 19 marzo 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 20 febbraio 2026. RTX paga dividendi in contanti sulle sue azioni ordinarie ogni anno dal 1936”.

IL BOARD DI GE AEROSPACE AUTORIZZA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – GE Aerospace informa: “Il Board of Directors of GE Aerospace ha deliberato un dividendo di 0,47 dollari per azione sulle azioni ordinarie in circolazione della Società. Il dividendo sarà pagabile il 27 aprile 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 9 marzo 2026. La data di stacco della cedola è il 9 marzo 2026”.

LOCKHEED MARTIN DICHIARA IL DIVIDENDO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2026 – Lockheed Martin informa: “Il Lockheed Martin Corporation board of directors ha autorizzato un dividendo di 3,45 dollari per azione per il primo trimestre 2026. Il dividendo sarà pagabile il 27 marzo 2026 ai titolari registrati alla chiusura delle attività il 2 marzo 2026. Lockheed Martin sta incrementando significativamente i propri investimenti, mantenendo al contempo la prassi storica di utilizzare un approccio disciplinato e dinamico all’allocazione del capitale”.