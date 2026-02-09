Aeroitalia apre la nuova base operativa a Genova con voli per Roma Fiumicino, Alghero e Olbia

Si è svolta oggi presso l’aeroporto di Genova la conferenza stampa di presentazione alle istituzioni e al territorio ligure della nuova base operativa Aeroitalia presso l’Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo.

“La nuova base rappresenta un investimento significativo per la compagnia nel Nord-Ovest d’Italia: a Genova sono basati due aeromobili e impiegati circa 20 membri di equipaggio. L’operatività garantisce ai passeggeri un servizio dedicato con ATR 72-600 da 68 posti.

Il 2 febbraio 2026 Aeroitalia ha inaugurato il nuovo collegamento Genova – Roma Fiumicino, che rafforza il ruolo di Genova come scalo di riferimento per il traffico business e leisure. Il volo Genova – Roma Fiumicino ha le seguenti frequenze:

– dal lunedì al venerdì: un primo volo mattutino (Genova – Roma ore 8:00; Roma – Genova ore 10:20) e un secondo serale (Genova – Roma ore 18:05; Roma – Genova ore 21:05);

– nel weekend: un volo il sabato (Genova – Roma ore 8:00; Roma – Genova ore 10:20) e uno la domenica (Genova – Roma ore 18:05; Roma – Genova ore 21:05)”, afferma il comunicato.

“Per la stagione estiva, Aeroitalia potenzierà i collegamenti tra la Liguria e la Sardegna, introducendo due nuove rotte: Genova – Alghero e Genova – Olbia. Questi collegamenti offrono ai passeggeri liguri maggiori opportunità di viaggio verso le principali destinazioni turistiche dell’isola.

Dettaglio delle frequenze:

– Genova – Alghero operativo dal 5 giugno 2026: lunedì e venerdì con 2 frequenze settimanali (Genova – Alghero ore 12:40; Alghero – Genova ore 14:50);

– Genova – Olbia operativo dal 4 giugno 2026: giovedì e domenica con 2 frequenze settimanali (Genova – Olbia ore 12:20; Olbia – Genova ore 14:40)”, prosegue il comunicato.

Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, ha dichiarato: “L’apertura della base di Genova rappresenta per Aeroitalia un tassello fondamentale nel nostro piano di sviluppo, con l’obiettivo di offrire ai cittadini liguri collegamenti puntuali, efficienti e in linea sia con le esigenze di lavoro sia con quelle di viaggio e tempo libero. Abbiamo scelto di investire sul Cristoforo Colombo per valorizzare il potenziale strategico di Genova come porta d’accesso alla Liguria e all’intero Nord-Ovest, con un’attenzione particolare ai collegamenti con Roma Fiumicino e alle destinazioni ad alto interesse turistico come la Sardegna nella stagione estiva. Siamo convinti che questa scelta contribuirà a generare valore per il territorio, migliorando la mobilità e stimolando i flussi commerciali e turistici in tutta la regione, a beneficio dell’economia locale e dell’attrattività complessiva della Liguria”.

“La presentazione della nuova base operativa di Aeroitalia a Genova, il nuovo volo per Roma recentemente avviato e l’annuncio di due nuovi collegamenti diretti con Olbia e Alghero per la stagione estiva 2026 rappresentano ulteriori e concreti passi nel percorso di crescita del Genova City Airport”, ha dichiarato Enrico Musso, Presidente dell’Aeroporto di Genova. “Oggi è una giornata importante non solo per l’aeroporto di Genova, ma per tutta la Liguria, i suoi cittadini, le sue aziende e i sempre più numerosi turisti che scelgono la nostra splendida regione come meta delle proprie vacanze. Il nuovo collegamento con la Capitale e due nuove rotte verso una destinazione strategica come la Sardegna testimoniano la ritrovata attrattività del Cristoforo Colombo nella geografia aeroportuale del Paese. Un sentito ringraziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’ENAC senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere un risultato che migliora la connettività da e verso la Liguria, sia sul fronte business sia su quello turistico”.

“Potenziare la connettività del Paese è un pilastro strategico per il nostro sviluppo”, ha commentato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma. “L’inaugurazione della nuova base di Aeroitalia a Genova e l’apertura di nuove rotte sono passi tangibili per un ulteriore sviluppo dello scalo ligure. Ampliare i collegamenti significa alimentare il turismo, creare occupazione e rendere il territorio un polo attrattivo per gli investimenti e per l’economia. I dati di traffico del 2025, con 230 milioni di passeggeri transitati nei nostri aeroporti, confermano la definitiva ripresa del comparto e ribadiscono il ruolo centrale del trasporto aereo come motore di competitività e di crescita economica. L’aviazione civile torna finalmente a volare con convinzione, guardando al futuro di una mobilità innovativa e sostenibile con rinnovata fiducia”.

“L’apertura della nuova base operativa di Aeroitalia a Genova e il rafforzamento dei collegamenti con Roma e la Sardegna rappresentano un risultato concreto delle politiche di sviluppo infrastrutturale e di potenziamento della mobilità che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta portando avanti. Investire sulla connettività aerea significa sostenere il sistema produttivo, favorire il turismo e garantire ai cittadini e alle imprese collegamenti efficienti e affidabili. Il MIT continuerà a lavorare, in sinergia con ENAC, gli operatori del settore e le istituzioni locali, per rafforzare il ruolo degli aeroporti come infrastrutture chiave per la crescita e lo sviluppo del Paese”, ha dichiarato Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Alla conferenza sono intervenuti, Marco Bucci – Presidente Regione Liguria e Silvia Salis – Sindaca di Genova, in rappresentanza delle istituzioni del territorio, Matteo Paroli – Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Alessandro Cavo -Vicepresidente Vicario Camera di Commercio di Genova in rappresentanza dei soci della società Aeroporto di Genova S.p.A., il Presidente di Confindustria Genova Fabrizio Ferrari, e Francesco D’Amico – Direttore Generale Aeroporto di Genova”, conclude il comunicato di Aeroporto di Genova e Aeroitalia.

