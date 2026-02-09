News Brevi – 09.02.2026

SOCCORSO AEREO CON ELICOTTERO HH-139B DELL’85° CENTRO SAR DI PRATICA DI MARE – Nella notte di oggi, un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Pratica di Mare (RM), è intervenuto sull’isola di Ventotene per recuperare un uomo, in imminente pericolo di vita, che necessitava di ricovero urgente. L’equipaggio, che ha ricevuto l’ordine di decollo dal Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), su richiesta della Prefettura di Latina, è decollato da Pratica di Mare per dirigersi dapprima all’aeroporto di Latina dove ha imbarcato l’equipe medica, per poi proseguire verso l’isola di Ventotene per il recupero del paziente. L’uomo è stato quindi trasportato all’aeroporto di Latina dove, sbarcato insieme all’equipe medica, ha proseguito in ambulanza verso l’ospedale di destinazione per il ricovero. L’elicottero ha fatto poi rientro alla base aerea di Pratica di Mare, riprendendo la regolare prontezza SAR nazionale. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Lo Stormo garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’85° Centro SAR di Pratica di Mare (RM), dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro SAR di Trapani, l’83° Gruppo Volo SAR, sito su Cervia e l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari). Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC ALL’INAUGURAZIONE DELLA BASE OPERATIVA DI AEROITALIA PRESSO L’AEROPORTO DI GENOVA – L’Enac informa: “Intervento del Presidente Enac Pierluigi Di Palma, insieme al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Edoardo Rixi, alla conferenza stampa organizzata per presentare la nuova base operativa di Aero Italia presso l’Aeroporto di Genova. Il nuovo collegamento aereo da e per Roma-Fiumicino e l’introduzione di rotte verso la Sardegna a partire dall’estate 2026 rafforzeranno, inoltre, il ruolo strategico dell’aeroporto, rispondendo alla policy Enac di potenziamento del network nazionale”. L’AD Aeroitalia Gaetano Intrieri: “Questo investimento valorizza il potenziale di Genova come porta d’accesso alla Liguria e all’intero Nord-Ovest, generando valore per il territorio, migliorando la mobilità e stimolando i flussi commerciali e turistici, a beneficio dell’economia locale”. Il Presidente Regione Liguria Marco Bucci: “Il rafforzamento dei collegamenti aerei è una leva di sviluppo per tutta la Liguria, che affianca alla leadership portuale una crescita del sistema aeroportuale e della mobilità. Più rotte significano più turismo, opportunità di lavoro e un territorio più attrattivo”. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “Ringrazio le Autorità istituzionali presenti, nonché l’amico Gaetano Intrieri per investire nella crescita del sistema aeroportuale di Genova, introducendo su alcuni voli anche l’elemento della competizione, a beneficio dei costi dei biglietti. Nei prossimi mesi rafforzeremo la policy dell’integrazione aria-mare, incrementando i numeri di traffico di questo hub strategico”. Il Viceministro MIT On. Edoardo Rixi: “Un risultato concreto delle politiche di sviluppo infrastrutturale e di potenziamento della mobilità che sta portando avanti il MIT che continuerà a lavorare, in sinergia con Enac, gli operatori del settore e le istituzioni locali, per rafforzare il ruolo degli aeroporti come infrastrutture chiave per la crescita e lo sviluppo del Paese”. “All’evento sono intervenuti il Presidente Aeroporto di Genova Enrico Musso e il DG Francesco D’Amico, la Sindaca di Genova Silvia Salis, il Presidente AdSP Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli, il Vicepresidente Vicario Camera di Commercio di Genova Alessandro Cavo e il Presidente Confindustria Genova Fabrizio Ferrari”, conclude l’Enac.

DA MAGGIO LA FRANCIA PIU’ VICINA AL SALENTO: OPERAZIONE CHARTER SU BRINDISI CON QUATTRO AEROPORTI FRANCESI – Aeroporti di Puglia informa: “Francia e Salento sempre più vicine grazie al tour operator ThalassoN1 che, a partire da maggio, volerà dagli aeroporti francesi di Saint-Étienne, Lille, La Rochelle e Le Havre verso Brindisi. Una nuova e significativa operazione charter internazionale realizzata in partnership con il tour operator francese ThalassoN1, leader nel segmento dei viaggi benessere. I collegamenti, attivi a partire dall’inizio di maggio, consentiranno a numerosi turisti francesi di raggiungere direttamente il territorio salentino, rafforzando ulteriormente la presenza della Puglia sui mercati turistici internazionali e confermando il crescente interesse verso la regione come destinazione di qualità, capace di coniugare benessere, cultura, enogastronomia e bellezze paesaggistiche”. “L’annuncio di questa grande operazione charter con la Francia rappresenta un ulteriore significativo passo nel percorso di crescita e consolidamento del network internazionale di AdP. La Francia si conferma uno dei principali mercati di riferimento per la nostra regione, tra i più fedeli e dinamici, con flussi che nel 2025 hanno contribuito con 550mila passeggeri tra arrivi e partenze in modo determinante ai risultati complessivi del sistema aeroportuale pugliese. Questi risultati sono il frutto di una strategia programmata nel tempo e basata su relazioni solide con i vettori e su una visione condivisa di sviluppo territoriale. Un percorso che valorizza le grandi potenzialità turistiche ed economiche del Salento che si afferma sempre più come una destinazione di grande pregio capace di attrarre un pubblico internazionale attento alla qualità dell’offerta e all’autenticità dei territori”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “I nuovi collegamenti charter internazionali su Brindisi confermano la centralità strategica dell’aeroporto del Salento nel sistema della mobilità pugliese e nel rafforzamento dell’accessibilità del territorio: investire su collegamenti aerei mirati significa sostenere uno sviluppo turistico più equilibrato e continuo nel corso dell’anno, valorizzando al tempo stesso tutte le infrastrutture esistenti e il lavoro di squadra tra Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e operatori del settore”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Raffaele Piemontese.

DISTAL GSA ITALIA PRESENTE ALLA BIT 2026 – Distal GSA informa: “Distal GSA Italia conferma la propria partecipazione a BIT – Borsa Internazionale del Turismo 2026, in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio. L’azienda sarà presente con un proprio spazio espositivo presso il Padiglione 9P – Stand N03, dove incontrerà agenzie di viaggio, tour operator e operatori del settore per presentare aggiornamenti, strategie e novità dei brand rappresentati. Con una consolidata esperienza nel settore aviation e travel, Distal GSA Italia si propone come partner strategico per lo sviluppo del mercato italiano, offrendo un supporto completo che integra attività commerciali, marketing e digital, con un approccio orientato alla crescita e alla visibilità dei propri partner. Il portfolio di Distal GSA Italia comprende importanti compagnie aeree e realtà internazionali, tra cui Ethiopian Airlines, Biman Bangladesh Airlines, SriLankan Airlines, Medsky Airways e Qanot Sharq Airlines, oltre a numerosi altri brand del settore travel. Distal GSA Italia rafforza inoltre la propria presenza nel segmento leisure e incoming attraverso Distal Caribe, DMC e partner locale a Cuba, con servizi dedicati e assistenza operativa sul territorio”. “BIT rappresenta un appuntamento fondamentale per consolidare il dialogo con il trade e rafforzare le opportunità commerciali per i brand che rappresentiamo”, dichiara Alessandra Pecci, Member of the Board e CMO & CHRO di Distal GSA Italia. “Siamo orgogliosi di essere presenti anche quest’anno con un’offerta sempre più strutturata, capace di integrare sviluppo commerciale e strategie di marketing e digital communication, per generare valore concreto e risultati misurabili sul mercato italiano”. “Durante i tre giorni di fiera, il team Distal GSA Italia sarà a disposizione per incontri e approfondimenti dedicati, con l’obiettivo di sviluppare nuove sinergie e progetti di collaborazione con i principali operatori del settore. L’azienda segnala inoltre l’apertura di nuove opportunità professionali: chi fosse interessato a entrare a far parte del team potrà incontrarci direttamente in fiera per un colloquio conoscitivo e per approfondire le posizioni attualmente disponibili”, conclude Distal GSA.

KLM: STATEMENT SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “In ogni momento, KLM dà priorità alla sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio nell’esecuzione delle sue operazioni. La selezione di rotte sicure e ottimali è parte integrante della nostra prassi quotidiana. Sulla base dell’attuale situazione di sicurezza e della fattibilità operativa, abbiamo deciso di riprendere i nostri voli per Tel Aviv fino al 15 febbraio con uno schedule modificato. Dal 1° al 15 febbraio, opereremo voli per Dubai, anch’esso con schedule modificato. Abbiamo ripreso i voli verso altre destinazioni nella regione, come Riyadh e Dammam”.

AIRBUS E IL FUTURO DEL COLLABORATIVE COMBAT – Airbus informa: “Nell’ottobre 2024, i cieli di un European test range hanno assistito a una svolta fondamentale. Durante una AI-supported joint surveillance mission, due uncrewed aerial vehicles (UAV) hanno eseguito un complesso schema di volo sincronizzato, muovendosi con la precisione in tempo reale dell’intelligenza collettiva, anziché con routine pre-programmate. Mindshare, Airbus Defence and Space AI-enriched mission autonomy software, ha permesso gli UAV prodotti dall’azienda ceca Primoco di collaborare in modo fluido e autonomo. Operando in tandem, hanno dimostrato capacità avanzate di rilevamento delle minacce e scambio di dati in tempo reale. Questa missione ha richiesto solo la supervisione umana, allontanandosi dal tradizionale modello di controllo remoto costante e dal restrittivo rapporto tra un operatore e un drone. Mindshare gestisce crewed and uncrewed platforms in real time, consentendo la dynamic mission reconfiguration e disaccoppiando i cicli di sviluppo software da quelli della piattaforma. Queste capacità non sono più esperimenti di laboratorio, ma requisiti operativi vitali. Infatti, questa intelligenza collaborativa sarà presto operativa, fornendo il “collante” autonomo che consente a crewed and uncrewed platforms di operare come un’unica forza unificata. Per modern air force commanders and pilot, l’avvento del collaborative combat cambia radicalmente la natura della missione. Gli esseri umani da soli non possono gestire la complessità di ambienti elettromagnetici contesi, sciami di droni, cicli decisionali aggiuntivi e coordinamento multi-dominio senza un supporto digitale avanzato. Le piattaforme odierne sono spesso tecnologicamente avanzate ma digitalmente frammentate. Hanno cicli di aggiornamento lenti e una scarsa integrazione tra domini e fornitori. Airbus sta affrontando questo problema passando a un software-defined defence paradigm che privilegia adaptable, software-based systems rispetto a hardware-focused platforms. Questo approccio consente rapidi aggiornamenti della tecnologia, una maggiore interoperabilità e operazioni multi-dominio basate sull’intelligenza artificiale”. “Stiamo passando da uno sviluppo incentrato sulla piattaforma a capacità incentrate sul software”, spiega Robert van Tilborg, Head of Business Development and Portfolio Management for Future Air Power at Airbus Defence and Space. “Scollegando il ciclo di vita del software da quello dell’hardware, possiamo aggiornare le capacità operative in mesi, settimane o persino giorni, anziché decenni”. “I futuri combat aircraft fungeranno da nodi e da decision maker in un distributed combat network, elaborando, condividendo e sfruttando i dati in tempo reale e in modo collaborativo”, prosegue Robert van Tilborg. “L’ambizione di Airbus è quella di svolgere il ruolo fondamentale di System-of-Systems integrator in un panorama tecnologico in rapida evoluzione. L’azienda collabora a stretto contatto con partner del settore della difesa specializzati in high-speed innovation, fornendo le soluzioni end-to-end e su scala industriale necessarie per implementare con successo queste capacità critiche in prima linea”, conclude Airbus. “Nelle future air operations, la superiorità sarà determinata dalla capacità di percepire, decidere e agire più rapidamente attraverso un network of crewed and uncrewed systems”, conclude van Tilborg.

AIR CANADA FOUNDATION LANCIA IL BIG DREAMS GRANT PROGRAM – Air Canada informa: “La Air Canada Foundation ha lanciato il Big Dreams Grant Program, che mira a supportare le organizzazioni impegnate a migliorare la salute e il benessere di bambini e giovani in tutto il Canada. Con il Team Canada in lizza per l’oro ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 a Milano-Cortina e che ispira i giovani canadesi con la loro perseveranza e determinazione, il Big Dreams Grant Program sostiene iniziative che utilizzano lo sport e le attività ricreative come strumenti per rafforzare la fiducia in se stessi, la resilienza, l’inclusione e la crescita personale”. “Il lancio del Big Dreams Grant Program rappresenta per noi un traguardo incredibilmente significativo”, ha dichiarato Eric Lauzon, Director, Community Relations and Partnerships. “Queste sovvenzioni mirano ad aprire porte che rafforzano la salute e il benessere di bambini e ragazzi, offrendo loro spazi per muoversi, sentirsi parte integrante del gruppo e crescere con fiducia. Come il Team Canada ci dimostra ripetutamente, lo sport ha il potere di ispirare resilienza, appartenenza e possibilità. Attraverso questo programma, siamo orgogliosi di sostenere organizzazioni che aiutano i giovani in tutto il Canada a scoprire il proprio potenziale, rafforzare il proprio benessere e sognare oltre ogni limite”.

LOCKHEED MARTIN PRESENTA IL LAMPREY MMAUV – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin presenta il Lamprey Multi-Mission Autonomous Undersea Vehicle (MMAUV), un rivoluzionario “plug-and-play” submersible che offre un vantaggio tecnologico e strategico nell’attuale scenario marittimo. Costruito per rispondere alle esigenze della U.S. Navy, il Lamprey MMAUV può arrivare in teatro operativo con una batteria completamente carica. Imitando la natura, può agganciarsi a una nave di superficie o a un sottomarino ospitante, utilizzare idrogenatori per caricare le batterie e arrivare in teatro operativo pronto per le missioni. Il Lamprey MMAUV di Lockheed Martin può svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui la generazione di undersea and air kinetic and non-kinetic effects; intelligence, surveillance, reconnaissance, targeting, multi-intelligence collection; dispiegamento di equipaggiamenti sul fondale marino”.