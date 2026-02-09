L’Emirates Economy Class offre la migliore esperienza alle famiglie

Emirates informa: “Con un nuovo anno in pieno svolgimento, Emirates conclude il suo mese più intenso per le prenotazioni di viaggi in famiglia, gennaio, consolidando la sua posizione di compagnia aerea internazionale preferita dalle famiglie. Nel corso del 2025, l’84% di tutte le prenotazioni Emirates è stato effettuato per viaggi in Economy Class, e le prenotazioni di gruppo e familiari hanno rappresentato il 64% di tutti i passeggeri che hanno viaggiato in Economy Class.

Poiché molti pianificano e attendono con ansia le vacanze annuali, gennaio è un periodo di punta per le prenotazioni delle famiglie, che preferiscono volare con Emirates. Le destinazioni principali per i gruppi sono state Dubai, Jeddah, Medina, Istanbul e Roma, mentre le destinazioni principali per le famiglie sono state Dubai, Bangkok, Jeddah, Malé e Mauritius.

Emirates opera una delle più grandi reti di voli a lungo raggio al mondo, con i clienti di Economy Class che rappresentano la maggior parte dei passeggeri che volano. Emirates ha sempre investito molto nell’esperienza di viaggio in Economy, con standard chiaramente definiti e di livello mondiale implementati in termini di design e posti in cabina, ristorazione e ospitalità, intrattenimento e comfort a bordo, nonché servizio e sicurezza forniti dal personale di bordo. Il punto di forza dell’esperienza di Emirates Economy risiede nella coerenza e nella portata con cui questi standard vengono garantiti su quasi 500 voli al giorno, e negli esempi quotidiani della fly better promise, fulcro del brand Emirates“.

“Emirates opera una flotta widebody, che include Airbus A380, A350 e Boeing 777, il che significa che i clienti di Economy Class beneficiano di aeromobili progettati per il comfort a lungo raggio piuttosto che per la short-haul density. Ciò significa che le famiglie possono godere del comfort di cabine e corridoi più ampi, vani portaoggetti più grandi per i bagagli a mano e una migliore ventilazione e pressurizzazione della cabina. Le caratteristiche principali dell’esperienza Emirates Economy sono sedili ergonomici con poggiatesta regolabili, un ampio spazio tra i sedili per distendere le gambe, schermi di intrattenimento personali per tutti i passeggeri e persino un’illuminazione d’atmosfera progettata per facilitare il relax e il riposo.

Sull’ultimo aeromobile Emirates, l’A350, l’Economy Class offre fino a 259 comodi posti in una configurazione 3-3-3, con ogni sedile predisposto per offrire un poggiatesta regolabile in 6 posizioni e un maggiore spazio portaoggetti in alto. Ogni passeggero può usufruire di uno schermo 4K da 13,3 pollici per guardare film e programmi su Ice, di un potente caricabatterie integrato per i dispositivi, di una cabina spaziosa con soffitti extra alti e di washrooms dal design lussuoso con molto più spazio.

Molti degli aeromobili Emirates hanno già beneficiato di un programma di ammodernamento da 5 miliardi di dollari, in cui sedili di nuova generazione, interni completamente rinnovati e un design elegante e moderno contribuiscono al comfort e al relax a bordo.

Emirates offre anche l’imbarco prioritario per le famiglie in tutti gli aeroporti internazionali, per dare più tempo ai bambini di sistemarsi al proprio posto, oltre ad avere una politica di far sedere le famiglie insieme.

Un altro vantaggio pratico dell’esperienza Emirates Economy è la copertura della rete. Emirates serve destinazioni in Europa, Asia, Africa, Americhe e Australasia, spesso con servizi non-stop che riducono la complessità del viaggio. Per i passeggeri di Economy Class, questo modello hub-and-spoke si traduce in un minor numero di coincidenze sui lunghi viaggi intercontinentali, servizi di bordo standardizzati in tutte le regioni, ospitalità di livello mondiale e riduzione del rischio di smarrimento dei bagagli”, prosegue Emirates.

“Emirates impiega personale di cabina di oltre 140 nazionalità che parla più di 70 lingue, a testimonianza della sua rete di rotte globali e della sua clientela multiculturale. La formazione di livello mondiale del personale si concentra sulla sicurezza, sulla coerenza e sull’arte dell’ospitalità tra culture diverse. Per rendere il viaggio più confortevole per i clienti di Economy Class, il personale di cabina Emirates segue flussi di servizio chiaramente strutturati, sapientemente progettati per garantire ai clienti un volo sereno.

Emirates offre pasti e bevande gratuiti su tutti i voli in Economy Class, indipendentemente dalla lunghezza della tratta. I menù sono creati per riflettere i sapori regionali e le preferenze ispirate alla destinazione, con piatti preparati al momento. Il catering di Emirates in Economy Class include pasti abbondanti a più portate con bevande analcoliche, succhi di frutta, tè, caffè e bevande alcoliche gratuite, se preferite. I pasti per bambini sono disponibili su quasi tutte le rotte Emirates, in tutte le classi.

L’intrattenimento di bordo Ice di Emirates è ampiamente considerato uno dei più completi nel settore dell’aviazione commerciale. Si classifica costantemente al primo posto nei premi delle compagnie aeree globali e nei sondaggi tra i passeggeri. Con oltre 6.500 canali di contenuti di alta qualità e acclamati, Ice è il più grande catalogo di intrattenimento al mondo in volo. Ice offre anche numerosi film e programmi TV per bambini.

Emirates sta attualmente trasformando il Wi-Fi a bordo con la connettività Starlink, la più avanzata al mondo in ambito satellitare. Starlink offre un servizio costante, ultraveloce e di qualità a 40.000 piedi di altezza, che consentirà ai clienti di Economy Class di accedere a contenuti in streaming, giocare online, videochiamare amici e familiari, lavorare e navigare sui social media gratuitamente.

I passeggeri di Economy Class sui voli a lungo raggio in tutto il mondo ricevono gratuitamente amenity kits, una gamma di articoli da collezione progettati in collaborazione con United for Wildlife, che mettono in risalto le specie più a rischio del pianeta. Contengono articoli di comfort per i viaggiatori: calzini morbidi, mascherine, tappi per le orecchie e un kit per l’igiene dentale. Anche i bambini ricevono il loro amenity kit.

Per un comfort ancora maggiore a bordo, i bagni degli aerei Emirates sono dotati di fasciatoi. I bambini in Economy Class possono usufruire di cuscini e coperte per mettersi comodi e fare un pisolino, se necessario, o coccolarsi guardando un film”, continua Emirates.

“A Dubai Airport, Emirates fornisce passeggini gratuiti per neonati e bambini più piccoli. Emirates offre anche un complimentary Unaccompanied Minors service per bambini dai 5 agli 11 anni che viaggiano da soli. È disponibile una lounge dedicata ai minori non accompagnati.

Per i clienti con accessible travel requirements, Emirates offre una gamma di servizi e strumenti di supporto, a partire dal nuovo Accessible & Inclusive Travel Hub su Emirates.com, progettato per contenere tutte le informazioni necessarie per viaggi accessibili e inclusivi.

I clienti di Economy Class e le famiglie che preferiscono volare con Emirates possono beneficiare dell’iscrizione a Skywards, che offre ai membri premi e vantaggi. Il programma offre quattro livelli di iscrizione: Blue, Silver, Gold e Platinum, ognuno dei quali garantisce privilegi esclusivi. I membri possono accumulare Miglia con una moltitudine di partner e spenderle per un’ampia gamma di premi, tra cui biglietti aerei con Emirates e compagnie aeree partner, upgrade di volo, soggiorni in hotel, shopping al dettaglio ed esperienze. I bambini dai 2 ai 17 anni possono iscriversi al programma fedeltà Skywards Skysurfers per giovani viaggiatori e accumulare Miglia Skywards su ogni volo Emirates e flydubai, per poi accumularle in un conto famiglia”, conclude Emirates.

