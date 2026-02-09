Embraer promuove lo sviluppo della supply chain in India

Embraer ha concluso un’altra executive-level visit in India, proseguendo nell’espansione e nel rafforzamento della propria supply chain nel Paese. La visita rafforza l’impegno dell’azienda nell’approfondire la cooperazione industriale tra Brasile e India e nell’esplorare nuove opportunità di business in tutti i suoi portfolios.

“Riaffermiamo il nostro forte impegno a collaborare con l’industria aerospaziale indiana. Il nostro obiettivo è promuovere iniziative congiunte nei settori della difesa e dell’aviazione civile, contribuendo all’innovazione tecnologica, all’eccellenza operativa e alle partnership strategiche a lungo termine”, ha affermato Roberto Chaves, Executive Vice President of Global Procurement and Supply Chain at Embraer. “L’India è un partner chiave nel plasmare il futuro dell’aerospaziale e ci impegniamo a costruire una cooperazione sostenibile che supporti sia la base industriale nazionale che le iniziative globali”.

“Questa visita si basa sulla presenza di lunga data di Embraer in India e fa seguito a discussioni in corso con gli operatori del settore locale e gli stakeholder governativi. Embraer ha valutato una serie di potenziali fornitori in India, con competenze in aerostructures assembly, machining, metal forming, composites, wiring systems, hardware and software development.

Embraer considera l’India un partner strategico chiave nella regione Asia-Pacifico e prevede di implementare un extensive local supply chain program nel Paese. Di recente, l’azienda ha inaugurato la sua sede indiana a Nuova Delhi, rafforzando ulteriormente la sua presenza nell’area Asia-Pacifico. È stato inoltre istituito un dedicated local Procurement team per supportare le supply chain initiatives di Embraer in India“, afferma Embraer.

“L’India rappresenta un mercato strategico per Embraer in tutti i suoi segmenti di business. L’azienda dispone attualmente di una flotta di oltre 44 velivoli operativi nel Paese, al servizio di clienti in Commercial Aviation, Executive Aviation e Defense & Security. Tra questi, cinque Embraer VIP jets operati dall’Indian government e tre velivoli EMB 145 AEW “Netra” operati dall’Indian Air Force”, conclude Embraer.

